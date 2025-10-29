BursaDEX+
Investor Koin Meme Diam-diam Menggantikan Dogecoin (DOGE) Dengan Token Di Bawah $0,005 Ini pada 2025, Inilah Alasannya

Oleh: Crypto News Flash
2025/10/29 21:53
Sesuatu yang aneh sedang terjadi di dunia koin meme. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, Dogecoin (DOGE) tidak lagi menjadi nama teratas di bibir semua orang. Pesaing baru di blok ini adalah Little Pepe (LILPEPE), yang dihargai di bawah $0,005 dan telah menjadi hit di pasar yang menyukai meme dan lelucon, tanpa mengorbankan kasus penggunaannya.

Little Pepe(LILPEPE): Ketika Katak Baru Melompat Masuk

Sementara Dogecoin mendominasi sektor koin meme, pada tahun 2025, para trader mencari sesuatu yang baru dan lebih cepat untuk mengikuti tren baru. Di sinilah Little Pepe berperan. Ini dirancang sebagai blockchain Layer 2 berkecepatan tinggi, sangat aman, dan berbiaya sangat rendah, sehingga mengubah ide proyek meme secara total. Ini bukan lagi tentang meme; ini tentang apa yang akan datang selanjutnya.

Inti dari ekosistem ini adalah $LILPEPE, token tata kelola yang juga dapat digunakan untuk staking. Dan sejujurnya, token ini menarik perhatian dengan cepat. Investor yang dulu mengisi dompet mereka dengan DOGE kini beralih ke presale Little Pepe, melihatnya sebagai awal dari sesuatu yang besar.

Keamanan Bukanlah Lelucon Di Sini

Meskipun meme itu menyenangkan, keamanan adalah bisnis serius, dan Little Pepe tampaknya memahami hal itu lebih baik daripada kebanyakan. CertiK, perusahaan keamanan blockchain terkemuka, mengaudit proyek ini dan memberinya skor 95,49%, mengkonfirmasi bahwa kontrak cerdasnya aman dan efisien. Audit tersebut mencakup logika kontrak cerdas, hak istimewa admin, dan efisiensi gas, membuktikan bahwa $LILPEPE bukan sekadar token lain dengan meme yang ditempelkan padanya. Investor menginginkan kepercayaan, dan Little Pepe memastikan mereka mendapatkannya. Bahkan di dunia meme, kepercayaan tetap penting.

Pajak Nol, Kesenangan Maksimal

Mari kita hadapi, tidak ada yang suka membayar pajak saat membeli atau menjual kripto. Itulah mengapa ekosistem Little Pepe beroperasi dengan kebijakan pajak 0%, sesuatu yang menjadi topik pembicaraan besar di komunitas. Setiap perdagangan tetap bersih, cepat, dan adil. Bagi pengguna DeFi yang lelah dengan "pajak tersembunyi" dan potongan kejutan, ini menyegarkan. Ini adalah jenis pengaturan yang membangun loyalitas. Pemegang tidak dihukum karena aktif, dan itu adalah salah satu alasan mengapa $LILPEPE mendapatkan popularitas begitu cepat. Kombinasikan itu dengan transaksi Layer 2 secepat kilat dan energi yang didukung meme, dan Anda memiliki resep untuk daya tahan yang nyata.

Di Mana Para Katak Berkumpul

Di balik meme ada strategi serius. Little Pepe memiliki alokasi token terperinci yang dirancang untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang, bukan hanya hype. Sekitar 26,5% token didedikasikan untuk presale, memberikan pendukung awal titik masuk yang kuat. Bagian lain dicadangkan untuk likuiditas dan listing bursa, memastikan perdagangan yang lancar setelah koin memasuki pasar utama. Bahkan ada alokasi 13,5% untuk staking dan hadiah, yang bertujuan untuk memberi penghargaan kepada pemegang yang tetap berkomitmen. Tambahkan 10% untuk pemasaran, dan Anda dapat melihat ini bukan sekadar peluncuran meme acak. Ini adalah ekosistem terstruktur jangka panjang yang disamarkan dalam humor bertema katak. Meme mungkin membuat orang tersenyum, tetapi ekonomi yang solid membuat mereka tetap berinvestasi.

Hadiah Yang Menarik Perhatian

Jika Anda pikir koin meme hanya tentang lelucon, pikirkan lagi. Little Pepe baru-baru ini meluncurkan mega giveaway senilai lebih dari 15 ETH, terbuka untuk pembeli besar dan peserta beruntung. Pembeli teratas mendapatkan 5 ETH, sementara yang lain berbagi hadiah yang lebih kecil. Bahkan pembeli acak bisa menang. Ini adalah campuran cerdas antara keterlibatan komunitas dan hadiah, membuktikan sekali lagi bahwa proyek ini tahu bagaimana menjaga semuanya tetap hidup. Sebuah $777k giveaway global mendorong lebih banyak buzz di Telegram dan X (Twitter). Presale sudah 96% terjual habis, dengan lebih dari $27 juta terkumpul, yang tidak buruk untuk token di bawah $0,005. Dan para katak? Mereka baru saja memulai.

Di Balik Hype Meme

Yang membuat Little Pepe berbeda adalah bagaimana ia menjembatani hiburan dan utilitas. Ini bukan sekadar koin meme; ini adalah blockchain Layer 2 yang siap untuk menampung token meme lainnya, meluncurkan proyek baru, dan membangun ekonomi yang digerakkan oleh komunitas. Bot sniper juga tidak bisa bekerja di sini, yang berarti peluncuran yang adil dan kesempatan yang sama untuk semua orang. DOGE mungkin telah membuka pintu untuk investasi meme, tetapi proyek seperti Little Pepe menunjukkan apa yang akan datang selanjutnya: keamanan, pajak nol, dan blockchain nyata di balik lelucon. Begitulah cara Anda membangun sesuatu yang bertahan lebih lama dari siklus meme.

Catatan Penulis 

Little Pepe (LILPEPE) bukan sekadar peniru lainnya. Ini adalah bab baru dalam cerita koin meme yang menggabungkan humor, teknologi, dan transparansi dengan cara yang tidak lagi dimiliki Dogecoin. Dengan audit CertiK selesai, presale besar hampir terjual habis, dan komunitas global yang ramai, rasanya hal besar berikutnya sudah ada di sini.

Untuk informasi lebih lanjut tentang Little Pepe (LILPEPE) kunjungi tautan di bawah ini:

Website: https://littlepepe.com

Whitepaper: https://littlepepe.com/whitepaper.pdf

Telegram: https://t.me/littlepepetoken

Twitter/X: https://x.com/littlepepetoken

$777k Giveaway: https://littlepepe.com/777k-giveaway/

