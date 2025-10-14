Valuasi Metaplanet Turun di Bawah Kepemilikan Bitcoin-nya Setelah Penurunan Saham yang Tajam

Penurunan ini menandai titik balik simbolis bagi perusahaan berbasis Tokyo tersebut, yang nilai pasar totalnya kini telah merosot di bawah nilai kepemilikan Bitcoin-nya – untuk pertama kalinya sejak perusahaan mulai mengakumulasi cryptocurrency tersebut.

Saham ditutup pada 482 JPY setelah sempat menyentuh 480, dengan aktivitas perdagangan melonjak jauh di atas level normal. Analis mengatakan lonjakan volume ini mengisyaratkan posisi short yang agresif dari para trader yang mengantisipasi penurunan lebih lanjut. Metaplanet yang dulunya dipuji sebagai jawaban Asia untuk MicroStrategy, kini sahamnya telah kehilangan lebih dari tiga perempat nilainya sejak mencapai puncak pada pertengahan Juni, ketika rally Bitcoin mendorong perusahaan ke sorotan global.

Indikator teknis menggambarkan situasi yang suram. Grafik harian perusahaan telah membentuk pola "death cross", yang sering diartikan sebagai sinyal kelemahan berkepanjangan. Para ahli strategi pasar memperingatkan bahwa formasi seperti itu, dikombinasikan dengan harga kripto yang merosot, dapat memicu gelombang shorting institusional lainnya.

Neraca Metaplanet tetap didominasi oleh Bitcoin. Perusahaan saat ini memegang sekitar 30.800 BTC – sekitar $3,47 miliar pada harga saat ini – menghasilkan keuntungan hampir 500% untuk tahun ini. Pembelian terbarunya, dengan total lebih dari 5.200 BTC pada rata-rata $116.870, mengukuhkan posisinya sebagai pemegang korporasi terbesar keempat secara global. Namun kesuksesan di atas kertas ini sangat kontras dengan nilai ekuitas yang anjlok: kapitalisasi pasar perusahaan dan utangnya kini bernilai sedikit lebih rendah daripada simpanan Bitcoin-nya.

Kesenjangan antara aset kripto Metaplanet dan valuasi pasarnya memicu perdebatan di kalangan investor tentang bagaimana menilai perusahaan yang sangat terkait dengan aset digital. Beberapa berpendapat bahwa pasar sedang mendiskon risiko regulasi dan likuiditas, sementara yang lain melihat saham tersebut sebagai proksi Bitcoin yang terlalu murah.

Institusi keuangan besar seperti Morgan Stanley, UBS, dan JPMorgan dilaporkan membuka posisi short besar pada awal tahun ini, mengantisipasi divergensi ini. Dengan Bitcoin yang masih berjuang untuk mendapatkan momentum setelah turun di bawah $110.000, taruhan tersebut mungkin akan terus menekan saham Metaplanet dalam jangka pendek.

Pada saat yang sama, kinerja Bitcoin sendiri tetap kurang memuaskan. Cryptocurrency terbesar di dunia ini diperdagangkan sekitar $112.000, turun sekitar 3% selama 24 jam terakhir. Volume perdagangan telah menipis, menunjukkan investor mundur dari aset berisiko tinggi karena volatilitas mereda setelah gelombang likuidasi dramatis minggu lalu.

