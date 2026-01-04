Satoshi Nakamoto Meluncurkan Bitcoin 17 Tahun Lalu Hari Ini

Bitcoin USD merayakan ulang tahun ke-17, menandai peluncurannya sebagai sistem pembayaran digital peer-to-peer oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009.

Data on-chain menunjukkan Bitcoin berada dalam fase transisi pasar, dengan pasokan dalam keuntungan mendekati 69%.

Seorang investor Ethereum awal mengalihkan jutaan kepemilikan ETH ke Bitcoin.

Hari ini menandai 17 tahun sejak peluncuran Bitcoin USD oleh Satoshi Nakamoto. Jaringan ini mengubah pembayaran online dengan menghilangkan kebutuhan akan perantara bank. Data pasar Bitcoin menunjukkan kemungkinan pergeseran siklus, sementara pemegang besar dan investor Ethereum awal menyesuaikan posisi mereka ke BTC.

Satoshi Nakamoto Menetapkan Bitcoin pada Jalur Baru

Bitcoin diluncurkan pada 3 Januari 2009, oleh seseorang yang menggunakan nama "Satoshi Nakamoto". Proyek ini memperkenalkan sistem pembayaran digital yang bekerja tanpa bank. Ini memungkinkan orang untuk mengirim uang secara online menggunakan teknologi peer-to-peer.

Perlu dicatat bahwa transaksi dicatat pada buku besar publik yang disebut blockchain. Blok pertama, yang dikenal sebagai genesis block, menandai awal jaringan. Ini membuktikan bahwa uang digital dapat berfungsi tanpa otoritas pusat.

Yang perlu diperhatikan, sistem ini bergantung pada perangkat lunak open source dan konsensus jaringan. Desain ini mengurangi kebutuhan akan kepercayaan antara pengguna. Pada tahun-tahun awal, Bitcoin menarik pengembang dan penggemar kriptografi. Penggunaan terbatas, dan harga rendah.

Satoshi Nakamoto Meluncurkan Bitcoin 17 Tahun Lalu | Sumber: Bitcoin Junkies

Seiring waktu, kesadaran tumbuh ketika lebih banyak orang menguji jaringan. Bursa muncul, dan aktivitas perdagangan meningkat. Tujuh belas tahun kemudian, Bitcoin USD tetap menjadi aset digital terbesar berdasarkan nilai pasar.

Bitcoin diperdagangkan mendekati $89.730 dan memiliki kapitalisasi pasar sekitar $1,79 triliun. Pasokan yang beredar mendekati 19,97 juta koin, dengan pasokan maksimum 21 juta. Peringatan ini datang selama periode tinjauan pasar, dan investor mengamati tren harga dan data jaringan.

Di luar desain oleh Satoshi Nakamoto, banyak yang menilai bagaimana aset ini cocok untuk portofolio jangka panjang. Tujuan asli uang digital terbuka terus membentuk diskusi.

Data On-chain Menunjukkan Fase Transisi Pasar

Analisis harga Bitcoin USD terbaru berfokus pada metrik on-chain yang disebut Supply in Profit. Ukuran ini melacak berapa banyak dari total pasokan yang dipegang dengan keuntungan. Ini membantu pengamat memahami siklus pasar.

Dalam siklus sebelumnya, pembacaan di atas 80% sering cocok dengan pasar bull yang kuat. Level antara 55% dan 80% biasanya muncul selama transisi. Para ahli melihat nilai pada atau di bawah 55% mendekati dasar pasar.

Pembacaan saat ini adalah 68,85%. Ini telah turun sejak Oktober 2025. Penurunan telah berlangsung selama beberapa bulan, menunjukkan tekanan yang stabil daripada pergerakan singkat.

Transisi Siklus Bitcoin | Sumber: CryptoQuant

Pelaku pasar mencatat bahwa lamanya waktu dalam rentang ini penting. Tinggal lama di sekitar 70% bisa menunjuk ke arah penurunan yang lebih luas. Kembali di atas 75% bisa menunjukkan kekuatan yang diperbarui. Kondisi eksternal juga memainkan peran. Secara keseluruhan, risiko geopolitik yang sedang berlangsung mempengaruhi perilaku investor.

Beberapa modal mungkin bergerak menuju aset yang lebih aman. Aset berisiko, termasuk Bitcoin, dapat menghadapi permintaan yang berkurang selama periode tersebut. Daripada membuat prediksi tegas, pengamat menggambarkan fase ini sebagai hati-hati. Disiplin portofolio dan kontrol risiko sering ditekankan selama transisi.

Pemegang Ethereum Awal Mengalihkan Modal ke Bitcoin USD

Dalam berita terpisah, transaksi besar telah menambah diskusi pasar. Pelacak blockchain Lookonchain melaporkan aktivitas dari pemegang Ethereum awal. Alamat yang diberi label 0x4553, mengakumulasi Ethereum antara 2019 dan 2023.

Investor membeli 21.000 ETH, bernilai $61,4 juta. Harga pembelian rata-rata adalah $2.922. Baru-baru ini, bagian dari posisi ini ditukar.

Paus Ethereum Bertaruh pada Bitcoin | Sumber: Lookonchain

Dalam waktu singkat, 14.146 ETH senilai $44,3 juta ditukar. Perdagangan mengonversi aset menjadi 492 wrapped Bitcoin USD. Demikian pula, nilai tukar yang digunakan adalah 0,03479. Ethereum saat ini dihargai mendekati $3.096. Ini menempati peringkat kedua berdasarkan nilai pasar sekitar $373,74 miliar. Pasokan yang beredar sekitar 120,69 juta ETH, tanpa maksimum tetap.

Pergerakan seperti itu sering diamati untuk wawasan tentang sentimen. Namun, satu investor tidak menentukan pasar. Kedua jaringan terus merespons data, aksi harga, dan faktor ekonomi yang lebih luas saat siklus berkembang.