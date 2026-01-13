Dampak Laporan CPI AS terhadap Pasar Mata Uang Kripto

Poin Kunci: Laporan CPI AS memengaruhi volatilitas pasar kripto, berdampak pada Bitcoin dan Ethereum.

Keputusan Federal Reserve sangat bergantung pada data inflasi.

Keputusan hukum potensial dapat mengubah prospek ekonomi dan dinamika pasar.

Dampak Laporan CPI AS terhadap Pasar Cryptocurrency

Laporan CPI AS untuk Desember 2025, yang dijadwalkan pada 13 Januari 2026, dapat menyebabkan volatilitas pasar cryptocurrency yang signifikan, terutama memengaruhi harga Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH).

Metrik kunci menunjukkan sensitivitas pasar, dengan keputusan Federal Reserve yang berpotensi memengaruhi nilai BTC, sementara data historis menyoroti signifikansi CPI dalam membentuk tren cryptocurrency.

Mendatangnya laporan CPI AS untuk Desember 2025 merupakan pendorong potensial volatilitas pasar kripto. Laporan tersebut, yang dijadwalkan pada Selasa, 13 Januari 2026, disertai dengan data terkait seperti angka PPI dan ketenagakerjaan.

Federal Reserve, yang dipimpin oleh Jerome Powell, akan berfokus pada data inflasi untuk memandu kebijakan moneter. Laporan mencatat inflasi utama diperkirakan akan naik, memengaruhi ekspektasi pemotongan suku bunga dan kondisi ekonomi global. Seperti yang ditekankan Jerome Powell, Ketua Federal Reserve: "

Laporan tersebut dapat secara signifikan memengaruhi pasar cryptocurrency, khususnya BTC yang diperdagangkan pada $91K-$92K. CPI yang lebih rendah dari perkiraan dapat memperkuat BTC, sementara angka yang lebih tinggi menekan level support. Altcoin juga menunjukkan pergerakan beragam.

Proyeksi inflasi terkait dengan implikasi keuangan dan kebijakan yang lebih luas. Dampak potensial dari putusan tarif Mahkamah Agung dan diskusi Senat tentang legislasi kripto mencerminkan ketidakpastian ekonomi yang lebih luas dan respons pasar.

Data on-chain mengungkapkan penurunan dalam transaksi dan alamat aktif, menunjukkan berkurangnya keterlibatan pasar. Meningkatnya arus masuk ETF mengisyaratkan potensi optimisme investor. Dinamika ini menunjukkan dampak data makroekonomi terhadap aset digital.

Secara historis, rilis CPI telah membentuk volatilitas BTC dan sentimen investor. Stabilitas keuangan penambang dan volume pasar secara keseluruhan menggarisbawahi tekanan makro dan mikroekonomi yang lebih luas. Hasil regulasi memengaruhi keputusan bank sentral dan kebijakan ekonomi.