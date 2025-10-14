Minima Berkolaborasi dengan Fetch.ai untuk Menambahkan Integritas Data pada Blockchain ke Teknologi Agen Otonom

Minima, protokol blockchain Layer-1 terkemuka, telah mengembangkan aliansi strategis dengan Fetch.ai, yang merupakan perusahaan disruptif di bidang teknologi agen otonom. Kolaborasi tersebut berkaitan dengan integritas data untuk sistem otonom cerdas, yang dapat mengubah cara agen AI berinteraksi dengan data blockchain.

Perjanjian ini akan menyatukan teknologi Integritas dari Minima dan ASI-1 dari Fetch.ai, yang akan mengarah pada kebutuhan untuk transfer antara verifikasi blockchain dan fungsi agen otonom. Ini memungkinkan agen AI untuk membaca dan mengautentikasi informasi di blockchain yang berarti tindakan mereka valid dan dapat diandalkan.

Integritas – Fondasi Data yang Dapat Diverifikasi

Integritas adalah komponen kunci dari kemitraan ini. Platform ini mengatasi masalah penting di era AI dengan memastikan integritas data dan kepercayaan. Integritas menggunakan stempel file, log, dan pembacaan IoT langsung ke blockchain Minima, membentuk catatan yang tidak dapat diubah yang dapat diverifikasi segera.

Integritas berbeda dari arsitektur dasarnya. Sistem ini, yang dibangun di atas protokol Minima, mengurangi permintaan untuk server terpusat dengan memungkinkan node dioperasikan langsung pada perangkat mobile dan IoT. Solusi edge-computing ini memungkinkan semua perangkat beroperasi sebagai node penuh, memungkinkan mereka mencapai konsensus tanpa bergantung pada infrastruktur cloud.

Pengguna dapat menerima validasi segera, baik untuk memastikan integritas data atau melaporkan perubahan, dengan satu panggilan API. Fitur ini secara signifikan mempercepat prosedur audit, dengan organisasi melaporkan tingkat penyelesaian yang hingga lima kali lebih cepat daripada pendekatan tradisional.

Ekosistem Agen Otonom oleh Fetch.ai

Fetch.ai menggunakan model bahasa besar unik mereka, yang secara eksplisit merupakan aplikasi AI berbasis agen. Konsep ASI-1 memungkinkan agen otonom untuk melaksanakan tugas kompleks, membuat keputusan dan berkomunikasi dengan berbagai sistem tanpa pengawasan manusia yang konstan. Beroperasi dalam batas yang ditentukan dan terus berkembang, agen-agen ini dapat menangani apa saja, termasuk optimasi rantai pasokan, hingga transaksi keuangan.

Yang membuat aliansi ini sangat menarik adalah kombinasi kecerdasan otonom dan sumber data terverifikasi. Dengan memperkenalkan konsep Integritas, agen-agen Fetch.ai dapat memperoleh akses ke data yang divalidasi blockchain dan mengurangi ancaman bekerja dengan data yang dimanipulasi dan curang, dan poin ini sangat penting untuk aplikasi perusahaan.

Aplikasi Praktis di Berbagai Industri

Integrasi memiliki banyak aplikasi di berbagai industri. Agen dalam rantai pasokan dapat mengautentikasi keaslian produk dan melacak pergerakannya, dan setiap titik data dikonfirmasi secara kriptografis dalam blockchain. Dalam implementasi IoT, perangkat dapat menghasilkan dan mengautentikasi data sensor dengan sendirinya dan menghasilkan aliran data yang dapat diandalkan untuk digunakan oleh aplikasi kota pintar atau sensor industri.

Ini akan memiliki dampak signifikan pada industri jasa keuangan. Agen otomatis yang bertransaksi atau melakukan pemeriksaan kepatuhan dapat mengurangi risiko penipuan dan juga memastikan bahwa kepatuhan regulasi dipertahankan. Bidang medis dapat menggunakan teknologi untuk memastikan integritas data pasien selain memungkinkan alat diagnostik berbasis AI untuk beroperasi pada informasi medis yang tervalidasi.

Kemitraan ini juga mencerminkan tren yang lebih besar dalam industri blockchain, pergeseran menuju solusi interoperabel yang layak yang dapat memanfaatkan berbagai kemampuan teknologi. Perusahaan mencari solusi dengan transparansi, keamanan, dan otomatisasi secara bersamaan dan koneksi Minima-Fetch.ai akan memberikan tumpukan lengkap seperti itu, dengan verifikasi data hingga pengambilan keputusan cerdas.

Kesimpulan

Kolaborasi Minima-Fetch.ai mendukung salah satu persyaratan utama dalam AI, yaitu sumber data yang dapat diandalkan untuk sistem otonomik. Mereka telah menggabungkan verifikasi blockchain dan agen cerdas untuk menciptakan solusi yang akan menciptakan standar baru interaksi antara AI dan informasi yang dapat diverifikasi. Dengan penerapan teknologi ini di industri, uji praktis akan diimplementasikan melalui aplikasi produksi, tetapi dasarnya tampak kuat untuk kemajuan radikal dalam konvergensi blockchain dan kecerdasan buatan.