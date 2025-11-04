Nasdaq Menegur TON Strategy Atas Kesepakatan Toncoin Senilai $272M

TON Strategy ditegur karena melanggar aturan persetujuan pemegang saham Nasdaq.

Pembelian altcoin senilai $272,7 juta terkait dengan pembiayaan PIPE sebesar $558 juta.

Hampir 49% dana PIPE digunakan untuk akuisisi.

Nasdaq memutuskan pelanggaran tidak disengaja, menghindari delisting.

Nasdaq telah menjatuhkan sanksi kepada TON Strategy setelah perusahaan gagal mendapatkan persetujuan pemegang saham untuk pembelian Toncoin senilai $272 juta, sebagai bagian dari kesepakatan pembiayaan PIPE yang lebih besar. Bursa tersebut percaya pelanggaran itu tidak disengaja, tetapi mengatakan kepatuhan yang lebih ketat akan diterapkan pada transaksi terkait kripto di masa depan.

Aturan Nasdaq mengharuskan persetujuan pemegang saham untuk penerbitan saham tambahan di atas 20% dari saham yang ada. Strategi altcoin menghabiskan 48,78% dari hasil kesepakatan PIPE untuk membeli altcoin, sehingga melanggar batas tersebut tanpa persetujuan. Bursa menyatakan pelanggaran tersebut tidak disengaja dan tidak akan mendelisting perusahaan karena kelalaian tersebut.

Kepemimpinan dan Pengaturan Pasar

Berdasarkan kesepakatan, Manuel Stotz, mantan presiden TON Foundation, mengambil peran sebagai ketua eksekutif. Sanksi ini datang saat TON Strategy berusaha menjadi treasury aset digital, memegang cadangan signifikan altcoin untuk memfasilitasi adopsi blockchain melalui ekosistem altcoin Telegram.

Pengajuan dari bulan lalu menunjukkan eksposur perusahaan terhadap altcoin telah melebihi $270 juta, menjadikannya salah satu pemegang korporasi terbesar dari aset native blockchain.

Perkembangan Baru

Menurut sumber, sementara tinjauan kepatuhan yang diperluas oleh Nasdaq ditujukan pada TON Strategy, hal ini mencerminkan analisis yang berkembang terhadap perusahaan publik terkait kripto. Struktur pembiayaan PIPE sedang dipantau ketat oleh regulator sebagai sarana untuk membeli aset digital. Lebih lanjut, menurut laporan, Strategi altcoin sedang mempertimbangkan untuk menawarkan ekuitas yang ditokenisasi melalui blockchain altcoin dalam upayanya untuk menggabungkan keuangan perusahaan dengan infrastruktur on-chain, yang menurut orang dalam akan diluncurkan pada awal 2026.

CEO Veronika Kapustina baru-baru ini memperingatkan bahwa "perusahaan treasury digital menunjukkan tanda-tanda awal gelembung spekulatif," menyoroti kekhawatiran tentang valuasi yang terlalu tinggi dalam struktur perusahaan yang didukung token.

Hukuman ini dapat menjadi contoh bagi kesepakatan keuangan hibrida lainnya di mana perusahaan menggabungkan pembiayaan ekuitas dengan akumulasi token. Meskipun strategi altcoin menghindari delisting, analis mengatakan langkah Nasdaq adalah salah satu sinyal peningkatan pengawasan terhadap model crypto-treasury dan pembelian aset digital melalui PIPE.

