Nvidia Memperluas di Korea Selatan dengan Kemitraan Chip AI Baru

TLDRs;

Nvidia mengamankan kesepakatan chip AI baru dengan Samsung, Hyundai, dan SK Group selama kunjungan CEO Jensen Huang ke Korea Selatan.

SK Group merencanakan pusat data AI senilai $4,9 miliar yang didukung oleh GPU Nvidia untuk meningkatkan kapasitas AI nasional.

Korea Selatan menargetkan 200.000 GPU berkinerja tinggi pada 2030 di tengah tantangan energi dan infrastruktur pendinginan.

Pergeseran Nvidia ke Korea Selatan menandai perubahan strategis dari pasar teknologi China yang semakin ketat.

Ekspansi Nvidia ke Korea Selatan semakin cepat saat CEO Jensen Huang bersiap mengumumkan serangkaian kesepakatan pasokan chip AI baru dengan konglomerat Korea Selatan termasuk Samsung Electronics, Hyundai Motor Group, dan SK Group.

Pengumuman ini datang selama kunjungan Huang ke negara tersebut minggu ini, menyoroti pentingnya Korea Selatan yang semakin meningkat dalam strategi global Nvidia.

Kemitraan ini merupakan bagian dari upaya Nvidia untuk mengimbangi dampak dari pembatasan China yang semakin ketat terhadap chip AI canggih. Setelah menguasai sekitar 95% pangsa pasar akselerator AI China, jejak Nvidia di sana telah berkurang hampir menjadi nol setelah Beijing memberlakukan pembatasan ekspor dan mempromosikan alternatif domestik.

Sebagai respons, Nvidia beralih ke Korea Selatan, kekuatan teknologi dengan ekosistem semikonduktor yang kuat dan rencana ambisius untuk menjadi pusat AI pada akhir dekade ini.

Proyek Pusat Data AI SK Group Senilai $4,9 Miliar

Di antara kolaborasi yang baru diumumkan, SK Group, yang mencakup SK Hynix, salah satu pembuat chip memori terkemuka dunia, berencana menerapkan GPU canggih Nvidia di pusat data AI senilai 7 triliun won (US$4,9 miliar).

Proyek besar ini diharapkan menjadi landasan infrastruktur AI nasional Korea Selatan, menyediakan tulang punggung komputasi untuk aplikasi generasi berikutnya di berbagai industri.

Analis industri mengatakan kemitraan ini akan menguntungkan kedua perusahaan di mana Nvidia mendapatkan akses ke pasar infrastruktur AI yang berkembang pesat, sementara SK Group memperkuat keunggulan kompetitifnya dalam teknologi memori dan pemrosesan data. Kesepakatan ini juga memposisikan SK Hynix untuk lebih baik bersaing dalam rantai pasokan semikonduktor AI global, di mana permintaan GPU diperkirakan akan melebihi pasokan selama bertahun-tahun mendatang.

Perlombaan Korea Selatan untuk Mengamankan 200.000 GPU

Sebagai bagian dari inisiatif AI nasional yang lebih luas, Korea Selatan bertujuan untuk mengamankan 200.000 GPU berkinerja tinggi pada 2030. Tujuan ini sejalan dengan strategi negara untuk memimpin dalam komputasi AI dan infrastruktur pusat data.

Namun, rencana tersebut menghadapi tantangan signifikan, termasuk kendala daya dan inefisiensi pendinginan di fasilitas yang ada.

Perkiraan saat ini menunjukkan bahwa pusat data Korea Selatan bisa mencapai 637 fasilitas pada 2029, membutuhkan hampir 49.400 megawatt listrik, kira-kira setara dengan output 30 pembangkit listrik tenaga nuklir. Untuk menghadapi tantangan ini, perusahaan domestik seperti LG dan SK Innovation berinvestasi besar dalam pendinginan cair generasi berikutnya dan infrastruktur hemat energi, termasuk sistem imersi yang dirancang khusus untuk beban kerja AI.

Infrastruktur, Energi, dan AI

Gelombang proyek infrastruktur AI yang berkembang di Korea Selatan juga telah mendorong inovasi dalam manajemen energi dan sistem smart-grid. Inisiatif pemerintah kini mendorong sertifikasi Zero Energy Building untuk fasilitas data baru, mengharuskan mereka menghasilkan energi sebanyak yang mereka konsumsi setiap tahun.

Sementara itu, teknologi manajemen jaringan bertenaga AI sedang diterapkan untuk menstabilkan pasokan listrik, meningkatkan integrasi energi terbarukan, dan meningkatkan peramalan permintaan. Teknologi ini akan sangat penting dalam mendukung armada pusat data AI yang padat energi yang semakin berkembang di negara tersebut.

Pada saat yang sama, vendor dan mitra infrastruktur sedang mencari peluang dalam proyek seperti pusat data AI 3-gigawatt Provinsi Jeollanam-do, yang bertujuan untuk memulai pembangunan pada 2025. Penyedia peralatan untuk sistem pendinginan, microgrid, dan manajemen energi diperkirakan akan bersaing untuk kontrak menguntungkan, semakin memperkuat ekosistem AI negara tersebut.

Melihat ke Depan

Bagi Nvidia, ekspansi Korea Selatan ini mewakili lebih dari sekadar pasar baru, ini adalah penyelarasan strategis. Seiring persaingan teknologi AS-China yang semakin dalam, Nvidia membangun ketahanan dengan memperdalam kemitraan di seluruh sekutu Asia-Pasifik.

KTT CEO APEC mendatang di Gyeongju, yang akan dihadiri Huang akhir pekan ini, bisa menjadi platform untuk menampilkan peran perusahaan dalam membentuk infrastruktur AI regional.

Meskipun baik Nvidia maupun mitra Korea Selatannya belum secara publik berkomentar tentang kesepakatan tersebut, pengamat industri mengharapkan langkah ini akan mendefinisikan ulang keseimbangan kekuatan dalam persaingan semikonduktor global. Seiring Korea Selatan mempercepat ambisi AI-nya, teknologi Nvidia bisa menjadi perangkat penting yang menggerakkan generasi sistem cerdas berikutnya di negara tersebut.

