BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
TLDRs; Nvidia akan membangun tujuh superkomputer AI untuk Departemen Energi A.S., termasuk satu dalam kemitraan dengan Oracle. Kesepakatan Oracle akan mendukung penelitian fusi nuklir dan energi terbarukan menggunakan 100.000 chip Blackwell. Nvidia bermitra dengan Palantir untuk membangun solusi logistik dan rantai pasokan berbasis AI di berbagai industri. Perusahaan tersebut bekerja sama dengan Uber pada robotaxi [...] Postingan Nvidia Memperluas Hubungan Energi A.S. dengan Oracle, Palantir, dan Uber dalam Dorongan AI Besar-besaran pertama kali muncul di CoinCentral.TLDRs; Nvidia akan membangun tujuh superkomputer AI untuk Departemen Energi A.S., termasuk satu dalam kemitraan dengan Oracle. Kesepakatan Oracle akan mendukung penelitian fusi nuklir dan energi terbarukan menggunakan 100.000 chip Blackwell. Nvidia bermitra dengan Palantir untuk membangun solusi logistik dan rantai pasokan berbasis AI di berbagai industri. Perusahaan tersebut bekerja sama dengan Uber pada robotaxi [...] Postingan Nvidia Memperluas Hubungan Energi A.S. dengan Oracle, Palantir, dan Uber dalam Dorongan AI Besar-besaran pertama kali muncul di CoinCentral.

Nvidia Memperluas Hubungan Energi A.S. dengan Oracle, Palantir, dan Uber dalam Dorongan AI Besar-besaran

Oleh: Coincentral
2025/10/29 20:33
Union
U$0.006194-2.25%
Sleepless AI
AI$0.06282-1.47%
EPNS
PUSH$0.01473--%

TLDRs;

  • Nvidia akan membangun tujuh superkomputer AI untuk Departemen Energi A.S., termasuk satu dalam kemitraan dengan Oracle.
  • Kesepakatan Oracle akan mendukung penelitian fusi nuklir dan energi terbarukan menggunakan 100.000 chip Blackwell.
  • Nvidia bermitra dengan Palantir untuk membangun solusi logistik dan rantai pasokan berbasis AI di berbagai industri.
  • Perusahaan ini bekerja sama dengan Uber untuk jaringan robotaxi yang didukung oleh platform mengemudi otomatis Hyperion terbarunya.

Nvidia mempercepat dominasinya dalam kecerdasan buatan dengan menjalin kemitraan besar di sektor energi, logistik, dan mobilitas A.S.

Pada acara GTC pertamanya yang diadakan di Washington, D.C. pada hari Selasa, CEO Jensen Huang mengumumkan inisiatif besar untuk membangun tujuh superkomputer untuk Departemen Energi A.S. (DOE), bekerja sama dengan mitra seperti Oracle untuk mendukung penelitian energi nuklir dan proyek energi bersih canggih.

Superkomputer tersebut, salah satunya akan menggunakan 100.000 chip Blackwell generasi berikutnya dari Nvidia, dirancang untuk memproses simulasi kompleks dalam penelitian senjata nuklir dan inisiatif energi alternatif seperti fusi. Huang menggambarkan kolaborasi ini sebagai "tonggak strategis" yang menegaskan transformasi Nvidia dari pemasok chip menjadi landasan infrastruktur teknologi Amerika.

Oracle Bergabung dalam Superkomputer Energi

Sorotan utama dari pengumuman Nvidia adalah kemitraannya dengan Oracle untuk bersama-sama mengembangkan superkomputer DOE yang sepenuhnya didukung oleh arsitektur Blackwell dari Nvidia. Sistem ini bertujuan untuk memajukan komputasi ilmiah dalam penelitian energi sambil menyediakan infrastruktur yang dapat diskalakan untuk eksperimen berbasis AI.

Kemampuan cloud Oracle akan memainkan peran penting dalam mengelola beban kerja data yang besar yang dihasilkan oleh sistem berkinerja tinggi ini. Dengan memanfaatkan Oracle Cloud Infrastructure (OCI) dengan chip Nvidia, kolaborasi ini bertujuan untuk mempercepat pemodelan data untuk energi terbarukan, fusi nuklir, dan simulasi iklim.

Huang mengatakan kemitraan ini menggambarkan bagaimana AI dapat berfungsi sebagai jembatan antara tujuan energi nasional dan inovasi sektor swasta.

Palantir dan Nvidia Bermitra dalam Logistik AI

Di luar energi, Nvidia juga mengumumkan kemitraan strategis dengan Palantir Technologies untuk mengoptimalkan logistik komersial melalui AI. Kolaborasi ini akan mengintegrasikan Foundry dan Artificial Intelligence Platform (AIP) Palantir dengan infrastruktur GPU-accelerated Nvidia untuk meningkatkan pengambilan keputusan berbasis data dalam rantai pasokan, pertahanan, dan operasi industri.

Aliansi ini memperkuat posisi Nvidia di ruang perangkat lunak perusahaan, melengkapi dominasi perangkat kerasnya. Bersama-sama, Palantir dan Nvidia berencana untuk menghadirkan sistem logistik prediktif yang mampu memodelkan jaringan pasokan global yang kompleks, dari operasi militer hingga distribusi sumber daya energi.

Para analis mengatakan kemitraan ini mencerminkan ambisi Nvidia yang berkembang untuk bergerak "naik ke atas tumpukan", menawarkan ekosistem AI lengkap daripada hanya silikon.

Uber dan Nvidia Membawa Robotaxi ke Level Berikutnya

Melengkapi pengumuman tersebut, Nvidia memperkenalkan Hyperion, platform teknologi mengemudi otomatis terbarunya, dan mengonfirmasi rencana untuk berkolaborasi dengan Uber dalam mengembangkan jaringan robotaxi.

Kemitraan ini menggabungkan data mobilitas Uber dengan kekuatan komputasi AI Nvidia, menciptakan fondasi untuk kendaraan otonom Level 4, yang mampu mengemudi sendiri tanpa intervensi manusia dalam sebagian besar kondisi.

Hyperion mewakili dorongan paling canggih Nvidia ke dalam AI otomotif hingga saat ini, mengintegrasikan persepsi real-time, pemetaan, dan pengambilan keputusan yang didukung oleh chip Blackwell dan Rubin terbarunya. Pengamat industri melihat ini sebagai upaya Nvidia untuk mendominasi tumpukan mobilitas AI, berpotensi menyaingi upaya otonomi Tesla.

Postingan Nvidia Memperluas Hubungan Energi A.S. dengan Oracle, Palantir, dan Uber dalam Dorongan AI Besar pertama kali muncul di CoinCentral.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin menjadi cryptocurrency pilihan untuk transaksi ilegal, melampaui Bitcoin dan menarik pengawasan yang semakin ketat dari regulator. L'article Stablecoins Surpass Bitcoin as Go‑To Cryptocurrency for Illicit Transactions est apparu en premier sur Cointribune.
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:05
Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Ketika pangsa Bitcoin (BTC) dalam total pasar kripto mendekati resistensi utama, investor cerdas mulai beralih ke altcoin. Dengan dominasi mendekati angka 60%, banyak yang melihat ini sebagai titik pemicu. Pergeseran ini menyiapkan panggung untuk apa yang bisa menjadi gelombang altcoin besar berikutnya. Terutama untuk proyek yang diposisikan dengan utilitas dunia nyata yang jelas atau peningkatan jaringan, momen untuk bertindak mungkin sedang menghilang. Bahkan sementara perhatian tumbuh pada satu ekosistem DeFi yang berfokus pada pembayaran yang telah mengumpulkan $28 juta dalam pendanaan pribadi, sorotan pada token menarik lainnya semakin berkembang. VeChain (VET): Panggilan Bangun Altcoin Rantai Pasokan VeChain telah mengalami masa sulit, namun grafik dan sinyal ekosistem menunjukkan bahwa pembeli awal sudah diam-diam mengumpulkan. Analis berpikir ini bisa menjadi salah satu kripto terbaik untuk dibeli sekarang jika rotasi yang lebih luas ke altcoin dimulai. Indikator teknis pada VET menunjukkan pengaturan "potensi dasar", dengan sinyal beli TD Sequential ganda yang muncul. Yang penting, VeChain mendapatkan daya tarik dalam tokenisasi aset perusahaan dan dunia nyata. Pembaruan ekosistem terbaru menunjukkan aktivitas pengembang naik lebih dari 600%. Polkadot (DOT): Proyek DeFi Lintas Rantai Siap untuk Berkembang Menurut komentar terbaru, jika dominasi Bitcoin mencapai resistensi dan berbalik, DOT adalah salah satu koin yang siap menangkap modal yang masuk. Di sisi teknis, DOT saat ini melayang di sekitar dukungan kunci dekat $2,60. Tapi jangan salah, pasar sedang mengawasi dan menunggu. Peningkatan yang dikenal sebagai "Asset Hub" (4 Nov) adalah tonggak utama bagi ekosistem, dirancang untuk menyatukan layanan parachain-nya dan dapat bertindak sebagai katalis. Konteks Dominasi Bitcoin (BTC) — Mengapa Ini Penting Meskipun bukan altcoin per se, memahami dominasi Bitcoin sangat penting untuk menentukan waktu pergerakan altcoin. Dominasi Bitcoin sekarang berada di sekitar 59%-60% dan berulang kali menolak garis resistensi. Analis percaya bahwa jika dominasi BTC mulai menurun, itu akan menandakan pergeseran likuiditas ke altcoin. Ketika dominasi Bitcoin menurun, narasi sering beralih ke musim altcoin, periode ketika altcoin berkinerja jauh lebih baik daripada Bitcoin. Pengaturan pasar saat ini mencerminkan siklus sebelumnya di mana jenis resistensi ini bertahan, diikuti oleh reli altcoin skala besar. Bagi investor cerdas, mengawasi grafik dominasi seperti mengawasi saklar; begitu berubah, mereka yang diposisikan lebih awal di altcoin bisa mendapatkan keuntungan besar. Remittix (RTX): Token Utilitas Di Bawah Radar Ekosistem yang berfokus pada pembayaran ini diam-diam naik dan siap mendapatkan keuntungan dari pergeseran arus dari dominasi Bitcoin. Remittix telah mengumpulkan lebih dari $28 juta dalam pendanaan pribadi, menandakan permintaan kuat untuk solusi PayFi-nya dan menarik perhatian di kalangan investasi kripto tahap awal. Remittix menonjol bukan hanya sebagai token lain, tetapi sebagai platform yang dirancang untuk mengirim kripto langsung ke rekening bank di lebih dari 30 negara, dengan konversi FX real-time yang transparan dan model token deflasi yang dibangun untuk utilitas global. Dibandingkan dengan altcoin di atas, Remittix memposisikan dirinya sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang untuk pertumbuhan berbasis utilitas daripada spekulasi. Mengapa Remittix Mendapatkan Daya Tarik: Jangkauan global: Kirim kripto langsung ke rekening bank di 30+ negara Utilitas dunia nyata: Dibangun untuk penggunaan aktual, bukan hanya spekulasi Keamanan utama: Diaudit oleh perusahaan keamanan blockchain terkemuka Jika dominasi Bitcoin berubah dan modal mengalir ke altcoin, Remittix secara unik diposisikan untuk menunggangi pergeseran narasi dan gelombang kasus penggunaan dunia nyata. Untuk investor yang mencari kripto 100x berikutnya (meskipun tidak dijamin), Remittix menawarkan kombinasi waktu, teknologi, dan utilitas yang menarik. Temukan masa depan PayFi dengan Remittix dengan memeriksa proyek mereka di sini: Website: https://remittix.io/ Sosial: https://linktr.ee/remittix Hadiah $250.000: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway
Nowchain
NOW$0.00211+1.93%
Bitcoin
BTC$102,966.58+1.01%
Major
MAJOR$0.10139+3.40%
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:17
Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Semua mata di keuangan global tertuju pada likuiditas. Saat pasokan uang global yang luas mencapai rekor $142 triliun, selang kebakaran moneter ini membuat investor makro duduk tegak di kursi mereka. Melonjak 6,7% tahun-ke-tahun per September, China, Uni Eropa, dan AS mendorong ekspansi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, dan Bitcoin serta pasar kripto yang lebih luas [...] Artikel Global money supply 'through the roof', hitting $142 trillion in September pertama kali muncul di CryptoSlate.
FINANCE
FINANCE$0.0002918-15.73%
Union
U$0.006192-2.41%
Bagikan
CryptoSlate2025/11/09 20:00

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Prediksi Harga Ethereum: $5K Pada 2025 Tak Terelakkan Saat Paus ETH Membeli RTX Senilai $28M

TechBeat: Pemadaman AWS 2025: Apa yang Sebenarnya Terjadi pada 20 Oktober dan Apa yang Diajarkannya Tentang Cloud (9/11/2025)

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$102,800.56
$102,800.56$102,800.56

+1.07%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,455.73
$3,455.73$3,455.73

+2.33%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$159.66
$159.66$159.66

+1.90%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.2734
$2.2734$2.2734

+0.75%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$597.50
$597.50$597.50

+16.90%