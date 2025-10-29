Nvidia Memperluas Hubungan Energi A.S. dengan Oracle, Palantir, dan Uber dalam Dorongan AI Besar-besaran

TLDRs;

Nvidia akan membangun tujuh superkomputer AI untuk Departemen Energi A.S., termasuk satu dalam kemitraan dengan Oracle.

Kesepakatan Oracle akan mendukung penelitian fusi nuklir dan energi terbarukan menggunakan 100.000 chip Blackwell.

Nvidia bermitra dengan Palantir untuk membangun solusi logistik dan rantai pasokan berbasis AI di berbagai industri.

Perusahaan ini bekerja sama dengan Uber untuk jaringan robotaxi yang didukung oleh platform mengemudi otomatis Hyperion terbarunya.

Nvidia mempercepat dominasinya dalam kecerdasan buatan dengan menjalin kemitraan besar di sektor energi, logistik, dan mobilitas A.S.

Pada acara GTC pertamanya yang diadakan di Washington, D.C. pada hari Selasa, CEO Jensen Huang mengumumkan inisiatif besar untuk membangun tujuh superkomputer untuk Departemen Energi A.S. (DOE), bekerja sama dengan mitra seperti Oracle untuk mendukung penelitian energi nuklir dan proyek energi bersih canggih.

Superkomputer tersebut, salah satunya akan menggunakan 100.000 chip Blackwell generasi berikutnya dari Nvidia, dirancang untuk memproses simulasi kompleks dalam penelitian senjata nuklir dan inisiatif energi alternatif seperti fusi. Huang menggambarkan kolaborasi ini sebagai "tonggak strategis" yang menegaskan transformasi Nvidia dari pemasok chip menjadi landasan infrastruktur teknologi Amerika.

Oracle Bergabung dalam Superkomputer Energi

Sorotan utama dari pengumuman Nvidia adalah kemitraannya dengan Oracle untuk bersama-sama mengembangkan superkomputer DOE yang sepenuhnya didukung oleh arsitektur Blackwell dari Nvidia. Sistem ini bertujuan untuk memajukan komputasi ilmiah dalam penelitian energi sambil menyediakan infrastruktur yang dapat diskalakan untuk eksperimen berbasis AI.

Kemampuan cloud Oracle akan memainkan peran penting dalam mengelola beban kerja data yang besar yang dihasilkan oleh sistem berkinerja tinggi ini. Dengan memanfaatkan Oracle Cloud Infrastructure (OCI) dengan chip Nvidia, kolaborasi ini bertujuan untuk mempercepat pemodelan data untuk energi terbarukan, fusi nuklir, dan simulasi iklim.

Huang mengatakan kemitraan ini menggambarkan bagaimana AI dapat berfungsi sebagai jembatan antara tujuan energi nasional dan inovasi sektor swasta.

Palantir dan Nvidia Bermitra dalam Logistik AI

Di luar energi, Nvidia juga mengumumkan kemitraan strategis dengan Palantir Technologies untuk mengoptimalkan logistik komersial melalui AI. Kolaborasi ini akan mengintegrasikan Foundry dan Artificial Intelligence Platform (AIP) Palantir dengan infrastruktur GPU-accelerated Nvidia untuk meningkatkan pengambilan keputusan berbasis data dalam rantai pasokan, pertahanan, dan operasi industri.

Aliansi ini memperkuat posisi Nvidia di ruang perangkat lunak perusahaan, melengkapi dominasi perangkat kerasnya. Bersama-sama, Palantir dan Nvidia berencana untuk menghadirkan sistem logistik prediktif yang mampu memodelkan jaringan pasokan global yang kompleks, dari operasi militer hingga distribusi sumber daya energi.

Para analis mengatakan kemitraan ini mencerminkan ambisi Nvidia yang berkembang untuk bergerak "naik ke atas tumpukan", menawarkan ekosistem AI lengkap daripada hanya silikon.

Uber dan Nvidia Membawa Robotaxi ke Level Berikutnya

Melengkapi pengumuman tersebut, Nvidia memperkenalkan Hyperion, platform teknologi mengemudi otomatis terbarunya, dan mengonfirmasi rencana untuk berkolaborasi dengan Uber dalam mengembangkan jaringan robotaxi.

Kemitraan ini menggabungkan data mobilitas Uber dengan kekuatan komputasi AI Nvidia, menciptakan fondasi untuk kendaraan otonom Level 4, yang mampu mengemudi sendiri tanpa intervensi manusia dalam sebagian besar kondisi.

Hyperion mewakili dorongan paling canggih Nvidia ke dalam AI otomotif hingga saat ini, mengintegrasikan persepsi real-time, pemetaan, dan pengambilan keputusan yang didukung oleh chip Blackwell dan Rubin terbarunya. Pengamat industri melihat ini sebagai upaya Nvidia untuk mendominasi tumpukan mobilitas AI, berpotensi menyaingi upaya otonomi Tesla.

