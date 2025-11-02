OpenAI Membatasi Akses Gratis Sora, Meluncurkan Sistem Kredit Berbayar untuk Pengguna Berat

TLDRs;

OpenAI kini mengizinkan pengguna Sora untuk membeli generasi video tambahan melalui sistem kredit berbayar baru.

Meningkatnya permintaan pengguna dan biaya operasional mendorong perusahaan untuk membatasi penggunaan gratis pada Sora.

Kurangnya penetapan harga yang jelas membuat para kreator sulit merencanakan anggaran atau membandingkan biaya.

Agensi mungkin beralih ke alat routing yang mengotomatisasi pembuatan video di platform AI yang lebih murah.

OpenAI telah mulai meluncurkan model monetisasi baru untuk alat pembuatan video revolusionernya, Sora, menandai perubahan signifikan dalam cara pengguna mengakses dan membuat konten video yang dihasilkan AI.

Perusahaan mengkonfirmasi bahwa mereka kini mengizinkan pengguna untuk membeli "generasi" tambahan ketika mereka melebihi batas penggunaan gratis. Pembaruan ini, yang pertama kali diungkapkan oleh Bill Peebles, kepala tim Sora di OpenAI, menegaskan upaya berkelanjutan perusahaan untuk menyeimbangkan permintaan yang terus bertambah dengan biaya operasional besar yang terkait dengan menjalankan sistem AI skala besar.

Langkah ini menandai momen penting bagi ekosistem video OpenAI, karena Sora bertransisi dari alat eksperimental gratis menjadi layanan berbasis kredit terstruktur yang menargetkan kreator profesional dan tim produksi.

Sora Beralih Menuju Monetisasi

Menurut Peebles, keputusan ini didorong oleh lonjakan permintaan di antara pengguna dengan volume tinggi, yang sering mencapai batas generasi gratis sistem. OpenAI menyatakan bahwa sistem kredit berbayar akan membantu menjaga stabilitas kinerja dan mendanai peningkatan infrastruktur seiring dengan pertumbuhan platform.

Perusahaan juga mengungkapkan rencana untuk memperkenalkan peluang monetisasi baru bagi pemegang hak dan pengguna awal, yang berpotensi memungkinkan mereka memperoleh pendapatan melalui platform. Ini bisa membuka jalan bagi pasar internal di mana kreator diberi kompensasi untuk konten berlisensi atau karya asli yang dihasilkan dalam Sora.

Namun, OpenAI telah mengisyaratkan bahwa seiring dengan perluasan fitur-fitur ini, kuota pembuatan video gratis akan berkurang, menunjukkan bahwa era akses gratis penuh ke Sora mungkin akan segera berakhir.

Pengguna Kini Dapat Membeli Generasi Tambahan

Sistem kredit memungkinkan pengguna untuk membeli generasi video tambahan setelah kuota gratis mereka habis. Meskipun perusahaan belum mengungkapkan struktur harga yang tepat, OpenAI mengindikasikan bahwa kredit dapat bervariasi tergantung pada durasi video, resolusi, atau kompleksitas, faktor-faktor yang secara langsung mempengaruhi biaya komputasi.

Pendekatan baru ini memposisikan OpenAI untuk lebih baik bersaing dengan rival seperti Runway dan Pika, yang keduanya sudah mengoperasikan sistem harga bertingkat. Namun, kurangnya transparansi harga telah memicu perdebatan di antara kreator dan tim produksi yang mencoba memperkirakan potensi biaya mereka.

Ambiguitas Harga Menimbulkan Kekhawatiran

Terlepas dari kegembiraan seputar pembaruan ini, kreator tetap frustrasi dengan kurangnya kejelasan OpenAI mengenai ekonomi unit Sora, biaya per video, per generasi, atau per menit footage.

Tanpa penetapan harga yang transparan, menjadi sulit bagi profesional kreatif untuk menganggarkan proyek atau membandingkan biaya antar platform video AI.

Analis industri mencatat bahwa ketidakjelasan harga Sora dapat menyebabkan inefisiensi dan ketidakpastian bagi agensi dan studio yang mengelola alur kerja produksi skala besar. Beberapa ahli menyarankan bahwa perangkat lunak pihak ketiga dapat muncul untuk secara otomatis mengarahkan tugas pembuatan video ke platform yang paling hemat biaya atau tercepat, memanfaatkan perbedaan harga antara Sora, Runway, dan Pika.

Industri Kreatif Bersiap Menghadapi Perubahan

Saat OpenAI mengubah Sora menjadi platform penghasil pendapatan, efek riak diperkirakan akan menyebar ke seluruh ekonomi kreatif. Agensi produksi video, studio merek, dan pemasar digital, banyak di antaranya yang mengandalkan alat AI untuk pembuatan konten cepat, dapat menghadapi peningkatan biaya karena akses gratis berkurang.

Analis percaya bahwa layanan "routing" otomatis dapat menjadi alat penting bagi rumah produksi, membantu mereka mengelola harga kredit yang berfluktuasi dan mengoptimalkan biaya di berbagai platform. Sementara itu, bagi OpenAI, eksperimen dengan kredit berbayar Sora merupakan langkah awal menuju ekosistem berkelanjutan yang inklusif bagi kreator yang menyeimbangkan aksesibilitas, monetisasi, dan kinerja.

Postingan OpenAI Membatasi Akses Sora Gratis, Meluncurkan Sistem Kredit Berbayar untuk Pengguna Berat pertama kali muncul di CoinCentral.