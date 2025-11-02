BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
TLDRs; OpenAI kini memungkinkan pengguna Sora untuk membeli generasi video tambahan melalui sistem kredit berbayar baru. Meningkatnya permintaan pengguna dan biaya operasional mendorong perusahaan untuk membatasi penggunaan gratis pada Sora. Kurangnya harga yang jelas membuat sulit bagi kreator untuk merencanakan anggaran atau membandingkan biaya. Agensi mungkin beralih ke alat perutean yang mengotomatisasi [...] Artikel OpenAI Membatasi Akses Gratis Sora, Meluncurkan Sistem Kredit Berbayar untuk Pengguna Berat pertama kali muncul di CoinCentral.TLDRs; OpenAI kini memungkinkan pengguna Sora untuk membeli generasi video tambahan melalui sistem kredit berbayar baru. Meningkatnya permintaan pengguna dan biaya operasional mendorong perusahaan untuk membatasi penggunaan gratis pada Sora. Kurangnya harga yang jelas membuat sulit bagi kreator untuk merencanakan anggaran atau membandingkan biaya. Agensi mungkin beralih ke alat perutean yang mengotomatisasi [...] Artikel OpenAI Membatasi Akses Gratis Sora, Meluncurkan Sistem Kredit Berbayar untuk Pengguna Berat pertama kali muncul di CoinCentral.

OpenAI Membatasi Akses Gratis Sora, Meluncurkan Sistem Kredit Berbayar untuk Pengguna Berat

Oleh: Coincentral
2025/11/02 11:49
FreeRossDAO
FREE$0.0001433+0.96%
Sora
SORA$0.0002139-2.59%
PAID Network
PAID$0.01052+5.20%
Nowchain
NOW$0.00211+4.97%
Everclear
CLEAR$0.01212+4.57%

TLDRs;

  • OpenAI kini mengizinkan pengguna Sora untuk membeli generasi video tambahan melalui sistem kredit berbayar baru.
  • Meningkatnya permintaan pengguna dan biaya operasional mendorong perusahaan untuk membatasi penggunaan gratis pada Sora.
  • Kurangnya penetapan harga yang jelas membuat para kreator sulit merencanakan anggaran atau membandingkan biaya.
  • Agensi mungkin beralih ke alat routing yang mengotomatisasi pembuatan video di platform AI yang lebih murah.

OpenAI telah mulai meluncurkan model monetisasi baru untuk alat pembuatan video revolusionernya, Sora, menandai perubahan signifikan dalam cara pengguna mengakses dan membuat konten video yang dihasilkan AI.

Perusahaan mengkonfirmasi bahwa mereka kini mengizinkan pengguna untuk membeli "generasi" tambahan ketika mereka melebihi batas penggunaan gratis. Pembaruan ini, yang pertama kali diungkapkan oleh Bill Peebles, kepala tim Sora di OpenAI, menegaskan upaya berkelanjutan perusahaan untuk menyeimbangkan permintaan yang terus bertambah dengan biaya operasional besar yang terkait dengan menjalankan sistem AI skala besar.

Langkah ini menandai momen penting bagi ekosistem video OpenAI, karena Sora bertransisi dari alat eksperimental gratis menjadi layanan berbasis kredit terstruktur yang menargetkan kreator profesional dan tim produksi.

Sora Beralih Menuju Monetisasi

Menurut Peebles, keputusan ini didorong oleh lonjakan permintaan di antara pengguna dengan volume tinggi, yang sering mencapai batas generasi gratis sistem. OpenAI menyatakan bahwa sistem kredit berbayar akan membantu menjaga stabilitas kinerja dan mendanai peningkatan infrastruktur seiring dengan pertumbuhan platform.

Perusahaan juga mengungkapkan rencana untuk memperkenalkan peluang monetisasi baru bagi pemegang hak dan pengguna awal, yang berpotensi memungkinkan mereka memperoleh pendapatan melalui platform. Ini bisa membuka jalan bagi pasar internal di mana kreator diberi kompensasi untuk konten berlisensi atau karya asli yang dihasilkan dalam Sora.

Namun, OpenAI telah mengisyaratkan bahwa seiring dengan perluasan fitur-fitur ini, kuota pembuatan video gratis akan berkurang, menunjukkan bahwa era akses gratis penuh ke Sora mungkin akan segera berakhir.

Pengguna Kini Dapat Membeli Generasi Tambahan

Sistem kredit memungkinkan pengguna untuk membeli generasi video tambahan setelah kuota gratis mereka habis. Meskipun perusahaan belum mengungkapkan struktur harga yang tepat, OpenAI mengindikasikan bahwa kredit dapat bervariasi tergantung pada durasi video, resolusi, atau kompleksitas, faktor-faktor yang secara langsung mempengaruhi biaya komputasi.

Pendekatan baru ini memposisikan OpenAI untuk lebih baik bersaing dengan rival seperti Runway dan Pika, yang keduanya sudah mengoperasikan sistem harga bertingkat. Namun, kurangnya transparansi harga telah memicu perdebatan di antara kreator dan tim produksi yang mencoba memperkirakan potensi biaya mereka.

Ambiguitas Harga Menimbulkan Kekhawatiran

Terlepas dari kegembiraan seputar pembaruan ini, kreator tetap frustrasi dengan kurangnya kejelasan OpenAI mengenai ekonomi unit Sora, biaya per video, per generasi, atau per menit footage.

Tanpa penetapan harga yang transparan, menjadi sulit bagi profesional kreatif untuk menganggarkan proyek atau membandingkan biaya antar platform video AI.

Analis industri mencatat bahwa ketidakjelasan harga Sora dapat menyebabkan inefisiensi dan ketidakpastian bagi agensi dan studio yang mengelola alur kerja produksi skala besar. Beberapa ahli menyarankan bahwa perangkat lunak pihak ketiga dapat muncul untuk secara otomatis mengarahkan tugas pembuatan video ke platform yang paling hemat biaya atau tercepat, memanfaatkan perbedaan harga antara Sora, Runway, dan Pika.

Industri Kreatif Bersiap Menghadapi Perubahan

Saat OpenAI mengubah Sora menjadi platform penghasil pendapatan, efek riak diperkirakan akan menyebar ke seluruh ekonomi kreatif. Agensi produksi video, studio merek, dan pemasar digital, banyak di antaranya yang mengandalkan alat AI untuk pembuatan konten cepat, dapat menghadapi peningkatan biaya karena akses gratis berkurang.

Analis percaya bahwa layanan "routing" otomatis dapat menjadi alat penting bagi rumah produksi, membantu mereka mengelola harga kredit yang berfluktuasi dan mengoptimalkan biaya di berbagai platform. Sementara itu, bagi OpenAI, eksperimen dengan kredit berbayar Sora merupakan langkah awal menuju ekosistem berkelanjutan yang inklusif bagi kreator yang menyeimbangkan aksesibilitas, monetisasi, dan kinerja.

Postingan OpenAI Membatasi Akses Sora Gratis, Meluncurkan Sistem Kredit Berbayar untuk Pengguna Berat pertama kali muncul di CoinCentral.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin menjadi cryptocurrency pilihan untuk transaksi ilegal, melampaui Bitcoin dan menarik pengawasan yang semakin ketat dari regulator. L'article Stablecoins Surpass Bitcoin as Go‑To Cryptocurrency for Illicit Transactions est apparu en premier sur Cointribune.
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:05
Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Ketika pangsa Bitcoin (BTC) dalam total pasar kripto mendekati resistensi utama, investor cerdas mulai beralih ke altcoin. Dengan dominasi mendekati angka 60%, banyak yang melihat ini sebagai titik pemicu. Pergeseran ini menyiapkan panggung untuk apa yang bisa menjadi gelombang altcoin besar berikutnya. Terutama untuk proyek yang diposisikan dengan utilitas dunia nyata yang jelas atau peningkatan jaringan, momen untuk bertindak mungkin sedang menghilang. Bahkan sementara perhatian tumbuh pada satu ekosistem DeFi yang berfokus pada pembayaran yang telah mengumpulkan $28 juta dalam pendanaan pribadi, sorotan pada token menarik lainnya semakin berkembang. VeChain (VET): Panggilan Bangun Altcoin Rantai Pasokan VeChain telah mengalami masa sulit, namun grafik dan sinyal ekosistem menunjukkan bahwa pembeli awal sudah diam-diam mengumpulkan. Analis berpikir ini bisa menjadi salah satu kripto terbaik untuk dibeli sekarang jika rotasi yang lebih luas ke altcoin dimulai. Indikator teknis pada VET menunjukkan pengaturan "potensi dasar", dengan sinyal beli TD Sequential ganda yang muncul. Yang penting, VeChain mendapatkan daya tarik dalam tokenisasi aset perusahaan dan dunia nyata. Pembaruan ekosistem terbaru menunjukkan aktivitas pengembang naik lebih dari 600%. Polkadot (DOT): Proyek DeFi Lintas Rantai Siap untuk Berkembang Menurut komentar terbaru, jika dominasi Bitcoin mencapai resistensi dan berbalik, DOT adalah salah satu koin yang siap menangkap modal yang masuk. Di sisi teknis, DOT saat ini melayang di sekitar dukungan kunci dekat $2,60. Tapi jangan salah, pasar sedang mengawasi dan menunggu. Peningkatan yang dikenal sebagai "Asset Hub" (4 Nov) adalah tonggak utama bagi ekosistem, dirancang untuk menyatukan layanan parachain-nya dan dapat bertindak sebagai katalis. Konteks Dominasi Bitcoin (BTC) — Mengapa Ini Penting Meskipun bukan altcoin per se, memahami dominasi Bitcoin sangat penting untuk menentukan waktu pergerakan altcoin. Dominasi Bitcoin sekarang berada di sekitar 59%-60% dan berulang kali menolak garis resistensi. Analis percaya bahwa jika dominasi BTC mulai menurun, itu akan menandakan pergeseran likuiditas ke altcoin. Ketika dominasi Bitcoin menurun, narasi sering beralih ke musim altcoin, periode ketika altcoin berkinerja jauh lebih baik daripada Bitcoin. Pengaturan pasar saat ini mencerminkan siklus sebelumnya di mana jenis resistensi ini bertahan, diikuti oleh reli altcoin skala besar. Bagi investor cerdas, mengawasi grafik dominasi seperti mengawasi saklar; begitu berubah, mereka yang diposisikan lebih awal di altcoin bisa mendapatkan keuntungan besar. Remittix (RTX): Token Utilitas Di Bawah Radar Ekosistem yang berfokus pada pembayaran ini diam-diam naik dan siap mendapatkan keuntungan dari pergeseran arus dari dominasi Bitcoin. Remittix telah mengumpulkan lebih dari $28 juta dalam pendanaan pribadi, menandakan permintaan kuat untuk solusi PayFi-nya dan menarik perhatian di kalangan investasi kripto tahap awal. Remittix menonjol bukan hanya sebagai token lain, tetapi sebagai platform yang dirancang untuk mengirim kripto langsung ke rekening bank di lebih dari 30 negara, dengan konversi FX real-time yang transparan dan model token deflasi yang dibangun untuk utilitas global. Dibandingkan dengan altcoin di atas, Remittix memposisikan dirinya sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang untuk pertumbuhan berbasis utilitas daripada spekulasi. Mengapa Remittix Mendapatkan Daya Tarik: Jangkauan global: Kirim kripto langsung ke rekening bank di 30+ negara Utilitas dunia nyata: Dibangun untuk penggunaan aktual, bukan hanya spekulasi Keamanan utama: Diaudit oleh perusahaan keamanan blockchain terkemuka Jika dominasi Bitcoin berubah dan modal mengalir ke altcoin, Remittix secara unik diposisikan untuk menunggangi pergeseran narasi dan gelombang kasus penggunaan dunia nyata. Untuk investor yang mencari kripto 100x berikutnya (meskipun tidak dijamin), Remittix menawarkan kombinasi waktu, teknologi, dan utilitas yang menarik. Temukan masa depan PayFi dengan Remittix dengan memeriksa proyek mereka di sini: Website: https://remittix.io/ Sosial: https://linktr.ee/remittix Hadiah $250.000: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway
Nowchain
NOW$0.00211+1.93%
Bitcoin
BTC$102,966.58+1.01%
Major
MAJOR$0.10139+3.40%
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:17
Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Semua mata di keuangan global tertuju pada likuiditas. Saat pasokan uang global yang luas mencapai rekor $142 triliun, selang kebakaran moneter ini membuat investor makro duduk tegak di kursi mereka. Melonjak 6,7% tahun-ke-tahun per September, China, Uni Eropa, dan AS mendorong ekspansi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, dan Bitcoin serta pasar kripto yang lebih luas [...] Artikel Global money supply 'through the roof', hitting $142 trillion in September pertama kali muncul di CryptoSlate.
FINANCE
FINANCE$0.0002918-15.73%
Union
U$0.006192-2.41%
Bagikan
CryptoSlate2025/11/09 20:00

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Prediksi Harga Ethereum: $5K Pada 2025 Tak Terelakkan Saat Paus ETH Membeli RTX Senilai $28M

TechBeat: Pemadaman AWS 2025: Apa yang Sebenarnya Terjadi pada 20 Oktober dan Apa yang Diajarkannya Tentang Cloud (9/11/2025)

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$102,904.56
$102,904.56$102,904.56

+1.17%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,463.20
$3,463.20$3,463.20

+2.55%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$159.82
$159.82$159.82

+2.01%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.2747
$2.2747$2.2747

+0.81%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$599.12
$599.12$599.12

+17.22%