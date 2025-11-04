Saham Palantir (PLTR): Mengapa Harga Saham Turun Setelah Melampaui Ekspektasi Pendapatan

TLDR

Palantir melaporkan pendapatan kuartal ketiga sebesar $1,18 miliar, melampaui ekspektasi analis sebesar $1,09 miliar, dengan laba per saham 21 sen versus 17 sen yang diharapkan.

Perusahaan menaikkan panduan pendapatan kuartal keempat menjadi $1,33 miliar, di atas estimasi analis sebesar $1,19 miliar, dan meningkatkan ekspektasi penjualan tahunan menjadi $4,4 miliar dari $4,17 miliar.

Pendapatan dari pemerintah AS melonjak 52% year-over-year menjadi $486 juta, sementara bisnis komersial AS lebih dari dua kali lipat menjadi $397 juta.

Saham turun sekitar 4-6% dalam perdagangan extended dan Eropa meskipun hasil yang kuat, karena saham telah melonjak lebih dari 170% tahun ini.

CEO Alex Karp membela valuasi tinggi perusahaan dan memperingatkan bahwa perusahaan AI yang lebih lemah "akan menghilang dengan sangat cepat" seiring dengan kematangan pasar.

Palantir turun sekitar 4% dalam perdagangan after-hours dan hampir 6% dalam perdagangan awal Frankfurt pada hari Selasa. Ini terjadi bahkan setelah perusahaan melaporkan hasil kuartal ketiga yang menghancurkan ekspektasi Wall Street.





PLTR



Perusahaan analitik data tersebut mencatat pendapatan sebesar $1,18 miliar untuk kuartal ini. Analis telah memperkirakan $1,09 miliar. Laba per saham mencapai 21 sen berdasarkan penyesuaian, mengalahkan estimasi 17 sen.

Pendapatan melonjak 63% dari $725,5 juta pada kuartal yang sama tahun lalu. Ini menandai kuartal kedua berturut-turut Palantir melampaui $1 miliar dalam penjualan. Laba bersih lebih dari tiga kali lipat menjadi $475,6 juta dari $143,5 juta setahun sebelumnya.

Perusahaan juga meningkatkan prospeknya untuk kuartal berjalan dan tahun penuh. Palantir memperkirakan pendapatan kuartal keempat sekitar $1,33 miliar. Itu jauh di atas konsensus analis sebesar $1,19 miliar.

Untuk tahun penuh, manajemen kini mengantisipasi penjualan sekitar $4,4 miliar. Wall Street telah memperkirakan $4,17 miliar. Perusahaan juga meningkatkan proyeksi arus kas bebasnya menjadi antara $1,9 miliar dan $2,1 miliar.

Bisnis Pemerintah Mendorong Pertumbuhan

Segmen pemerintah AS tumbuh 52% year-over-year menjadi $486 juta. Lembaga militer tetap menjadi basis pelanggan inti untuk alat analitik Palantir. Perusahaan baru-baru ini mengamankan kontrak senilai hingga $10 miliar dengan Angkatan Darat AS.

Penjualan pemerintah telah menjadi pusat cerita pertumbuhan Palantir. Perusahaan telah secara konsisten memenangkan bisnis dari kontraktor warisan utama. Namun, penutupan pemerintah saat ini, yang kini memasuki bulan kalender kedua, dapat menimbulkan risiko bagi beberapa kontrak.

Palantir telah menghadapi beberapa kritik atas kerjasamanya dengan lembaga seperti Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai AS. CEO Alex Karp secara konsisten membela kemitraan pemerintah perusahaan.

Bisnis Komersial Dipercepat

Bisnis komersial AS lebih dari dua kali lipat menjadi $397 juta dalam kuartal ini. Total nilai kontrak untuk kesepakatan komersial AS yang ditutup melonjak lebih dari empat kali lipat menjadi $1,31 miliar.

Palantir menghubungkan sebagian besar pertumbuhan ini dengan adopsi platform perangkat lunak AI-nya. Perusahaan baru-baru ini mengumumkan kemitraan baru dengan Snowflake, Lumen, dan Nvidia. Kesepakatan ini memperluas jangkauan Palantir di pasar komersial.

Investor ritel telah memainkan peran besar dalam mendorong saham Palantir lebih tinggi tahun ini. Saham telah naik lebih dari 170% pada 2025. Kapitalisasi pasar perusahaan kini melebihi $490 miliar, menempatkannya di antara perusahaan teknologi paling berharga di dunia.

Saham diperdagangkan pada kelipatan tinggi dibandingkan dengan perusahaan teknologi besar lainnya. Ini telah menimbulkan kekhawatiran dari beberapa analis. Dalam surat kepada pemegang saham, Karp menyinggung "penentang" ini yang mempertanyakan valuasi.

Saham teknologi besar lainnya juga diperdagangkan lebih rendah dalam perdagangan awal Frankfurt. Futures Nasdaq menunjukkan awal yang jauh lebih rendah, turun 1,3%. Saham Meta, Tesla, Alphabet, Amazon, Nvidia, Apple, dan Microsoft yang terdaftar di Frankfurt turun antara 0,9% dan 2,6%.

