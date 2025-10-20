Harga koin PEPE melemah saat pola kepala dan bahu muncul

Harga koin PEPE telah turun hampir 40% dari level tertingginya pada September saat mendekati potensi penurunan dari pola kepala dan bahu yang bearish, yang bisa berarti lebih banyak kerugian bagi para pemegang dalam beberapa hari ke depan.

Ringkasan Harga PEPE terus memperpanjang kerugian pada timeframe mingguan.

Whale dan pemegang smart money telah mulai keluar dari posisi mereka.

Pola kepala dan bahu yang bearish sedang terbentuk pada grafik mingguan PEPE/USDT.

Menurut data dari crypto.news, koin Pepe (PEPE) turun ke level terendah 6 bulan di $0,0000063 pada Jumat, 17 Oktober, sebelum berhasil pulih sedikit ke $0,0000072 pada saat penulisan. Pada harga ini, altcoin tersebut turun 40% dari puncaknya pada September dan telah anjlok hampir 66% dari titik tertingginya di awal tahun ini.

Harga koin Pepe turun 33% menjadi $0,0000062 pada 11 Oktober setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan tarif baru pada ekspor China, yang kembali memicu ketakutan perang dagang antara dua ekonomi besar tersebut.

Ketegangan antara Washington dan Beijing terus mengguncang pasar risiko global, termasuk kripto, dengan beberapa cryptocurrency utama kehilangan lebih dari 20% dari keuntungan bulanan mereka karena investor menjadi lebih menghindari risiko.

Data dari platform analitik Blockchain Nansen menunjukkan bahwa penurunan harga Pepe telah diperkuat oleh keluarnya smart money dan investor whale secara terus-menerus. Selama 30 hari terakhir, jumlah total token yang dipegang oleh dompet smart money telah turun sebesar 38,6% menjadi 1,95 triliun. Pada saat yang sama, kepemilikan whale telah turun dari 6,13 triliun menjadi 4,95 triliun selama periode yang sama.

Keluarnya dana dalam skala besar seperti ini biasanya menandakan pasar yang masih dalam keadaan ketidakpastian. Investor tampaknya mengambil pendekatan tunggu dan lihat, mungkin menahan diri untuk tanda-tanda stabilitas yang lebih jelas sebelum mempertimbangkan kemungkinan masuk kembali.

Jika penjualan terus berlanjut, hal ini bisa mulai mempengaruhi sentimen investor ritel juga, berpotensi memicu gelombang penjualan panik yang lebih luas yang didorong oleh ketakutan daripada fundamental.

Analisis harga Pepe

Pada grafik mingguan, harga koin Pepe telah membentuk pola kepala dan bahu multi-tahun yang klasik, dengan garis leher berada di sekitar $0,0000070 dan kepala mencapai puncak sekitar $0,000028. Struktur ini sering dipandang sebagai sinyal pembalikan bearish yang kuat, terutama jika harga turun di bawah garis leher dengan konfirmasi dari indikator lain.

Garis MACD PEPE telah melintasi di bawah garis sinyal saat penulisan, yang merupakan tanda jelas bahwa momentum bearish semakin menguat. Penjual yang menilai grafik berdasarkan sinyal ini mungkin akan terus memberikan tekanan dalam sesi-sesi mendatang.

Sementara itu, RSI pada timeframe mingguan juga mengarah ke bawah dan telah menembus tanda netral di 50, semakin memperkuat pandangan bearish di kalangan trader.

Untuk saat ini, level support kunci yang perlu diperhatikan adalah di $0,0000070, yang sejajar dengan retracement Fibonacci 23,6%. Level ini berada 44% di bawah harga saat ini.

Penembusan yang jelas di bawah level ini, didukung oleh volume perdagangan yang meningkat, bisa membuka jalan untuk penurunan yang lebih dalam menuju $0,0000040, terutama jika sentimen pasar secara keseluruhan tetap negatif.

Di sisi lain, jika bulls berhasil mempertahankan garis leher dan mendorong harga lebih tinggi, resistensi utama pertama berada di $0,0000090. Merebut kembali level itu secara meyakinkan bisa menandai akhir dari tren penurunan saat ini dan berpotensi menandakan pergeseran awal momentum yang menguntungkan pembeli.