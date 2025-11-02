BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
Harga Pepe Hari Ini menunjukkan betapa cepatnya hype koin meme dapat mereda ketika sentimen pasar berubah. Setelah berbulan-bulan kuat [...] Postingan Harga Pepe Hari Ini: PEPE Memudar saat Noomez ($NNZ) Muncul sebagai Raja Koin Meme 100x Berikutnya pertama kali muncul di Coindoo.Harga Pepe Hari Ini menunjukkan betapa cepatnya hype koin meme dapat mereda ketika sentimen pasar berubah. Setelah berbulan-bulan kuat [...] Postingan Harga Pepe Hari Ini: PEPE Memudar saat Noomez ($NNZ) Muncul sebagai Raja Koin Meme 100x Berikutnya pertama kali muncul di Coindoo.

Harga Pepe Hari Ini: PEPE Memudar saat Noomez ($NNZ) Muncul sebagai Raja Koin Meme 100x Berikutnya

Oleh: Coindoo
2025/11/02 08:05
Pepe
PEPE$0.000006-1.15%
Memecoin
MEME$0.001595-2.80%
Hyperliquid
HYPE$40.17-0.96%

Harga Pepe Hari Ini menunjukkan betapa cepatnya hype koin meme dapat mereda ketika sentimen pasar berubah. 

Setelah berbulan-bulan volume perdagangan yang kuat, harga PEPE mulai menurun, mencerminkan likuiditas yang lebih lemah dan momentum yang memudar di berbagai bursa utama. 

Banyak pemegang jangka pendek telah keluar karena volatilitas meningkat, dan tidak ada utilitas yang jelas untuk mendukung pemulihan. Sementara itu, fokus investor beralih ke presale yang lebih baru dan sepenuhnya dapat diverifikasi, seperti Noomez ($NNZ).

Ini adalah proyek yang sudah berada di Tahap 2 dengan mekanisme on-chain otomatis, hadiah referral, dan siklus pembakaran terjadwal yang dirancang untuk menjaga pertumbuhan terukur daripada spekulatif.

Melacak Tren PEPE Saat Ini

Data harga kripto Pepe menunjukkan token diperdagangkan sekitar $0,000006619, dengan proyeksi yang menunjukkan kemungkinan pergerakan jangka pendek menuju $0,000005062. 

Penurunan bertahap ini mencerminkan perlambatan tekanan pembelian daripada penjualan mendadak, pola yang sering mengikuti periode hype yang didorong media sosial.

Harga Pepe USDT dan sentimen pasar keduanya menunjukkan aktivitas perdagangan yang berkurang, mengkonfirmasi bahwa pergerakan PEPE saat ini lebih selaras dengan konsolidasi daripada pemulihan. 

Volatilitas harian tetap tinggi, tetapi tanpa perkembangan baru, kepercayaan investor saat ini rendah.

Penurunan Momentum – Di Mana PEPE Kehilangan Dukungan

Pola grafik terbaru PEPE mengungkapkan hilangnya daya tarik secara stabil setelah berbulan-bulan perdagangan spekulatif.

Simple moving average 50 hari token kini berada di atas level saat ini, menandakan tekanan menurun yang persisten. Pada saat yang sama, volume keseluruhan telah menurun, menunjukkan bahwa lebih sedikit trader yang berpartisipasi dalam setiap siklus.

Ini tidak biasa untuk koin meme yang sangat bergantung pada momentum. Begitu likuiditas mulai menipis dan kebaruan memudar, harga cenderung stabil, meskipun terkadang ada lonjakan.

Tanpa utilitas token baru atau pembaruan ekosistem, upaya pemulihan PEPE tetap berumur pendek, mengubah reli singkat menjadi pintu keluar bagi pemegang jangka pendek.

Pro Tip: Saat meninjau analisis harga Pepe apa pun, fokus pada likuiditas daripada headline. Harga yang naik berarti sedikit jika volume perdagangan dan aktivitas dompet bergerak ke arah yang berlawanan; keduanya harus tumbuh bersama untuk stabilitas.

Rotasi Investor di Pasar Meme

Pasar koin meme bergerak dalam siklus, dan rotasi terbaru menunjukkan trader beralih dari token yang terlalu diperpanjang seperti PEPE menuju peluncuran baru dengan mekanisme transparan. 

Sentimen komunitas seputar aset meme yang lebih lama tetap aktif secara online, tetapi data on-chain menceritakan kisah yang berbeda; aktivitas dompet dan arus masuk baru telah melambat secara signifikan.

Saat token spekulatif menetap dalam tren sideways, token presale seperti Noomez ($NNZ) mendapatkan daya tarik dengan menawarkan sistem otomatis dan kemajuan on-chain yang dapat diverifikasi alih-alih hype jangka pendek.

Di Dalam Kerangka Presale Noomez

Presale Noomez ($NNZ) terstruktur melalui sistem on-chain 28 tahap yang dirancang untuk membuat setiap pergerakan terlihat oleh peserta. Setiap tahap beroperasi dengan timer tujuh hari, maju secara otomatis setelah batasnya tercapai. 

Ketika suatu tahap ditutup, token yang tidak terjual akan dibakar secara permanen, aturan yang diterapkan langsung oleh kontrak daripada oleh input manual.

Tahap 2 kini aktif, dengan harga token $0,000012320. Hingga saat ini, $7.573,28 telah terkumpul dari target $127.000, dan 50 pemegang pertama telah dikonfirmasi.

Proses ini sepenuhnya dapat dilacak melalui Noom Gauge, dashboard on-chain yang menampilkan kemajuan langsung, total pembakaran, dan pertumbuhan pemegang.

Selain kerangka ini, Noomez telah memperkenalkan sistem referral yang memberi penghargaan atas keterlibatan: baik pembeli dan pereferensi menerima bonus 10% ketika kode referral digunakan.

Dikombinasikan dengan pendiri terverifikasi, kunci likuiditas, dan jadwal vesting, fitur-fitur ini menunjukkan bagaimana struktur dapat menggantikan tebak-tebakan dalam pendanaan kripto tahap awal.

Bagaimana Noomez Membangun Kepercayaan Melalui Kode

Di luar mekanisme presale-nya, Noomez ($NNZ) dibangun di sekitar otomatisasi yang memastikan keadilan dan transparansi sejak peluncuran. 

Logika pembakaran berkelanjutan proyek secara otomatis mengurangi pasokan dengan setiap transaksi, sementara Noom Engine mengelola hadiah staking on-chain hingga 66% APY.

Pelacakan referral dikodekan langsung ke dalam kontrak untuk memberi penghargaan aktivitas dompet terverifikasi, dan filter anti-bot mencegah entri massal atau keuntungan yang tidak adil. 

Selain itu, kontrak vesting dan kunci likuiditas mengamankan ekosistem lebih lanjut, menciptakan lingkungan presale yang transparan secara desain.

Untuk Informasi Lebih Lanjut:

Website: Kunjungi Website Resmi Noomez
Telegram: Bergabunglah dengan Saluran Telegram Noomez

Twitter: Ikuti Noomez di X (Sebelumnya Twitter)

Publikasi ini disponsori. Coindoo tidak mendukung atau bertanggung jawab atas konten, akurasi, kualitas, iklan, produk, atau materi lain di halaman ini. Pembaca didorong untuk melakukan penelitian mereka sendiri sebelum terlibat dalam tindakan terkait cryptocurrency. Coindoo tidak akan bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan atau ketergantungan pada konten, barang, atau layanan yang disebutkan. Selalu lakukan riset Anda sendiri.

Postingan Harga Pepe Hari Ini: PEPE Memudar saat Noomez ($NNZ) Muncul sebagai Raja Koin Meme 100x Berikutnya pertama kali muncul di Coindoo.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin menjadi cryptocurrency pilihan untuk transaksi ilegal, melampaui Bitcoin dan menarik pengawasan yang semakin ketat dari regulator. L'article Stablecoins Surpass Bitcoin as Go‑To Cryptocurrency for Illicit Transactions est apparu en premier sur Cointribune.
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:05
Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Ketika pangsa Bitcoin (BTC) dalam total pasar kripto mendekati resistensi utama, investor cerdas mulai beralih ke altcoin. Dengan dominasi mendekati angka 60%, banyak yang melihat ini sebagai titik pemicu. Pergeseran ini menyiapkan panggung untuk apa yang bisa menjadi gelombang altcoin besar berikutnya. Terutama untuk proyek yang diposisikan dengan utilitas dunia nyata yang jelas atau peningkatan jaringan, momen untuk bertindak mungkin sedang menghilang. Bahkan sementara perhatian tumbuh pada satu ekosistem DeFi yang berfokus pada pembayaran yang telah mengumpulkan $28 juta dalam pendanaan pribadi, sorotan pada token menarik lainnya semakin berkembang. VeChain (VET): Panggilan Bangun Altcoin Rantai Pasokan VeChain telah mengalami masa sulit, namun grafik dan sinyal ekosistem menunjukkan bahwa pembeli awal sudah diam-diam mengumpulkan. Analis berpikir ini bisa menjadi salah satu kripto terbaik untuk dibeli sekarang jika rotasi yang lebih luas ke altcoin dimulai. Indikator teknis pada VET menunjukkan pengaturan "potensi dasar", dengan sinyal beli TD Sequential ganda yang muncul. Yang penting, VeChain mendapatkan daya tarik dalam tokenisasi aset perusahaan dan dunia nyata. Pembaruan ekosistem terbaru menunjukkan aktivitas pengembang naik lebih dari 600%. Polkadot (DOT): Proyek DeFi Lintas Rantai Siap untuk Berkembang Menurut komentar terbaru, jika dominasi Bitcoin mencapai resistensi dan berbalik, DOT adalah salah satu koin yang siap menangkap modal yang masuk. Di sisi teknis, DOT saat ini melayang di sekitar dukungan kunci dekat $2,60. Tapi jangan salah, pasar sedang mengawasi dan menunggu. Peningkatan yang dikenal sebagai "Asset Hub" (4 Nov) adalah tonggak utama bagi ekosistem, dirancang untuk menyatukan layanan parachain-nya dan dapat bertindak sebagai katalis. Konteks Dominasi Bitcoin (BTC) — Mengapa Ini Penting Meskipun bukan altcoin per se, memahami dominasi Bitcoin sangat penting untuk menentukan waktu pergerakan altcoin. Dominasi Bitcoin sekarang berada di sekitar 59%-60% dan berulang kali menolak garis resistensi. Analis percaya bahwa jika dominasi BTC mulai menurun, itu akan menandakan pergeseran likuiditas ke altcoin. Ketika dominasi Bitcoin menurun, narasi sering beralih ke musim altcoin, periode ketika altcoin berkinerja jauh lebih baik daripada Bitcoin. Pengaturan pasar saat ini mencerminkan siklus sebelumnya di mana jenis resistensi ini bertahan, diikuti oleh reli altcoin skala besar. Bagi investor cerdas, mengawasi grafik dominasi seperti mengawasi saklar; begitu berubah, mereka yang diposisikan lebih awal di altcoin bisa mendapatkan keuntungan besar. Remittix (RTX): Token Utilitas Di Bawah Radar Ekosistem yang berfokus pada pembayaran ini diam-diam naik dan siap mendapatkan keuntungan dari pergeseran arus dari dominasi Bitcoin. Remittix telah mengumpulkan lebih dari $28 juta dalam pendanaan pribadi, menandakan permintaan kuat untuk solusi PayFi-nya dan menarik perhatian di kalangan investasi kripto tahap awal. Remittix menonjol bukan hanya sebagai token lain, tetapi sebagai platform yang dirancang untuk mengirim kripto langsung ke rekening bank di lebih dari 30 negara, dengan konversi FX real-time yang transparan dan model token deflasi yang dibangun untuk utilitas global. Dibandingkan dengan altcoin di atas, Remittix memposisikan dirinya sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang untuk pertumbuhan berbasis utilitas daripada spekulasi. Mengapa Remittix Mendapatkan Daya Tarik: Jangkauan global: Kirim kripto langsung ke rekening bank di 30+ negara Utilitas dunia nyata: Dibangun untuk penggunaan aktual, bukan hanya spekulasi Keamanan utama: Diaudit oleh perusahaan keamanan blockchain terkemuka Jika dominasi Bitcoin berubah dan modal mengalir ke altcoin, Remittix secara unik diposisikan untuk menunggangi pergeseran narasi dan gelombang kasus penggunaan dunia nyata. Untuk investor yang mencari kripto 100x berikutnya (meskipun tidak dijamin), Remittix menawarkan kombinasi waktu, teknologi, dan utilitas yang menarik. Temukan masa depan PayFi dengan Remittix dengan memeriksa proyek mereka di sini: Website: https://remittix.io/ Sosial: https://linktr.ee/remittix Hadiah $250.000: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway
Nowchain
NOW$0.00211+4.97%
Bitcoin
BTC$102,894.44+1.12%
Major
MAJOR$0.10113+3.62%
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:17
Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Semua mata di keuangan global tertuju pada likuiditas. Saat pasokan uang global yang luas mencapai rekor $142 triliun, selang kebakaran moneter ini membuat investor makro duduk tegak di kursi mereka. Melonjak 6,7% tahun-ke-tahun per September, China, Uni Eropa, dan AS mendorong ekspansi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, dan Bitcoin serta pasar kripto yang lebih luas [...] Artikel Global money supply 'through the roof', hitting $142 trillion in September pertama kali muncul di CryptoSlate.
FINANCE
FINANCE$0.0002911-16.03%
Union
U$0.006194-2.24%
Bagikan
CryptoSlate2025/11/09 20:00

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Prediksi Harga Ethereum: $5K Pada 2025 Tak Terelakkan Saat Paus ETH Membeli RTX Senilai $28M

Hitung Mundur Fase 2 – Presale IPO Genie Hampir Terjual Habis karena Lonjakan Permintaan Investor

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$102,846.35
$102,846.35$102,846.35

+1.11%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,461.15
$3,461.15$3,461.15

+2.49%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$159.61
$159.61$159.61

+1.87%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.2719
$2.2719$2.2719

+0.68%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$599.07
$599.07$599.07

+17.21%