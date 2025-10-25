Pump.fun Mengakuisisi Terminal Trading Padre dan Membuang Utilitas Token PADRE

TLDR

Akuisisi Pump.fun terhadap Padre menyebabkan token PADRE kehilangan 80% nilainya.

Pump.fun Pengguna menuduh Pump.fun melakukan rug pull setelah menghentikan utilitas token PADRE.

Meskipun mendapat kecaman, Pump.fun terus memperluas ekosistem berbasis Solana-nya.

Pemegang token PADRE mengalami kerugian signifikan akibat penghentian token tersebut.

Pump.fun, sebuah launchpad koin meme, baru-baru ini mengakuisisi Padre, terminal perdagangan multichain. Langkah ini bertujuan untuk memperluas basis pengguna dan mengeksplorasi peluang tokenisasi baru. Namun, akuisisi tersebut menyebabkan runtuhnya token asli Padre, PADRE, yang mengalami penurunan nilai drastis sebesar 80%. Perubahan ini memicu kecaman dari komunitas, dengan beberapa pengguna menuduh Pump.fun melakukan rug pull. Meskipun demikian, Pump.fun terus melanjutkan strategi pertumbuhannya.

Akuisisi Strategis Pump.fun terhadap Padre

Pump.fun telah memperluas operasinya dengan mengakuisisi Padre, terminal perdagangan multichain yang dirancang untuk pedagang ritel profesional. Langkah ini menandai langkah signifikan dalam ambisi Pump.fun untuk memperluas layanannya dan meraih peluang baru di dunia kripto. Dengan mengakuisisi Padre, perusahaan bertujuan untuk mengintegrasikan teknologi dan infrastrukturnya guna meningkatkan kemampuan platformnya.

Dalam sebuah pernyataan, Pump.fun menekankan bahwa akuisisi tersebut akan mendukung tujuannya untuk "mentokenisasi peluang-peluang berpotensi tertinggi di dunia." Perusahaan percaya bahwa kemampuan multichain Padre akan membantu mendorong lebih banyak aktivitas di platform, semakin memajukan ekspansinya di industri kripto. Kesepakatan ini mengikuti akuisisi sebelumnya oleh Pump.fun terhadap alat pelacakan dan analitik dompet Solana pada Juli, menandakan minat berkelanjutan platform untuk memperluas penawarannya.

Token PADRE Kehilangan Utilitas

Setelah akuisisi, Pump.fun membuat keputusan untuk menghentikan utilitas token PADRE, yang sebelumnya digunakan dalam ekosistem Padre. Menurut Pump.fun, PADRE tidak akan lagi memiliki fungsi dalam platform tersebut, menyebabkan nilainya anjlok sekitar 80%. Langkah ini membuat marah beberapa pemegang token, yang kini mempertanyakan keputusan tersebut.

Pengumuman Pump.fun bahwa PADRE akan secara efektif dihentikan disambut dengan frustrasi. Banyak pengguna menyuarakan kekhawatiran mereka, menuduh bahwa langkah tersebut menyerupai rug pull, di mana investor kehilangan dana mereka akibat tindakan platform yang tiba-tiba dan tidak terduga. Meskipun mendapat kecaman ini, Pump.fun tidak membatalkan keputusannya, dan perusahaan terus menekankan rencana jangka panjangnya untuk akuisisi tersebut.

Kecaman dan Tuduhan Komunitas

Keputusan untuk menghentikan PADRE telah memicu gelombang kritik dari komunitas, dengan beberapa menuduh Pump.fun mengabaikan penggunanya. Tuduhan rug pull telah memicu perdebatan dalam ruang cryptocurrency, terutama mengingat kerugian signifikan yang dihadapi oleh pemegang PADRE. Masalah-masalah ini telah membawa pengawasan tambahan terhadap Pump.fun, platform yang sudah dikenal menghadapi kontroversi di masa lalu.

Pump.fun sebelumnya telah dikritik karena memungkinkan manipulasi pasar dan mendaftarkan token yang dianggap kontroversial atau ofensif oleh beberapa pihak. Meskipun kritik ini, platform tersebut tetap menjadi pemain terkemuka di sektor koin meme. Insiden terbaru seputar token PADRE telah memunculkan pertanyaan tentang komitmen perusahaan terhadap penggunanya dan stabilitas jangka panjang dari penawarannya.

Visi Jangka Panjang untuk Pump.fun

Meskipun kontroversi seputar token PADRE, Pump.fun terus melanjutkan rencana ekspansinya. Perusahaan telah menyatakan bahwa akan terus memanfaatkan teknologi Padre untuk pengembangan peluang baru dalam ekosistem berbasis Solana-nya. Selain fokusnya pada perdagangan ritel profesional, Pump.fun telah mengindikasikan bahwa akuisisi tersebut sejalan dengan tujuan yang lebih luas untuk memposisikan dirinya sebagai kekuatan terdepan di ruang kripto.

Sementara kejatuhan token PADRE telah menyebabkan gangguan jangka pendek yang signifikan, Pump.fun bertaruh pada manfaat jangka panjang dari integrasi teknologi Padre. Strategi perusahaan melibatkan fokus pada gambaran yang lebih besar, yang mencakup pembuatan terminal perdagangan yang lebih kuat dan tokenisasi peluang baru untuk masa depan. Namun, apakah strategi ini akan berhasil menghadapi kecaman komunitas masih harus dilihat.

Singkatnya, akuisisi Padre oleh Pump.fun telah menyebabkan penurunan substansial dalam nilai token PADRE, memicu kritik dari pengguna. Namun, platform tersebut tetap fokus pada perluasan layanannya dan mengintegrasikan teknologi Padre untuk mendorong pertumbuhan di masa depan.

