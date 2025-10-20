CTO Ripple Mengklarifikasi Pernyataan Jack Dorsey 'Bitcoin Bukan Crypto'

TLDR

CTO Ripple David Schwartz menjelaskan makna sebenarnya di balik pernyataan Jack Dorsey "Bitcoin is not crypto".

Dia menjelaskan bahwa tidak adanya artikel "a" mengubah interpretasi frasa tersebut dalam bahasa kripto modern.

Schwartz mengatakan Dorsey bermaksud Bitcoin terpisah dari token spekulatif daripada menyangkal dasar kriptografinya.

Jack Dorsey telah lama mendukung Bitcoin dan mengkritik cryptocurrency alternatif karena terlalu spekulatif.

CTO Ripple menekankan bahwa Bitcoin tetap berbeda karena desentralisasi dan pasokannya yang terbatas.

David Schwartz, CTO Ripple, telah membahas pernyataan Jack Dorsey bahwa "Bitcoin is not crypto," yang memicu kebingungan online. Banyak yang menafsirkan komentar tersebut secara berbeda, salah membaca implikasi linguistik di balik pilihan kata mantan CEO Twitter tersebut. Schwartz menjelaskan konteksnya, memberikan penjelasan langsung dan menerangkan makna sebenarnya di balik ungkapan Dorsey.

Nuansa Linguistik

CTO Ripple mencatat bahwa menghilangkan artikel "a" mengubah makna yang dimaksud dari pernyataan Dorsey. Tanpa itu, frasa tersebut menyiratkan Bitcoin bukan bagian dari kategori kripto yang lebih luas yang digunakan di pasar saat ini. Namun, menyertakan "a" akan keliru menyarankan bahwa Bitcoin sama sekali bukan cryptocurrency, yang tidak akurat.

CTO Ripple menekankan bahwa ungkapan Dorsey membedakan Bitcoin dari aset digital lainnya. Beberapa pengguna salah memahami pernyataan tersebut, berfokus pada dasar kriptografi Bitcoin. Namun, Schwartz menjelaskan bahwa Dorsey bermaksud untuk mengecualikan Bitcoin dari kelas spekulatif yang diberi label sebagai kripto.

Dia menunjukkan bahwa bahasa investasi modern sering memperlakukan "kripto" sebagai istilah umum untuk token alternatif. CTO Ripple menambahkan bahwa token semacam itu biasanya berbeda dari Bitcoin dalam struktur dan persepsi. Oleh karena itu, kata-kata Dorsey mencerminkan perpecahan ideologis yang sudah lama ada, bukan penolakan teknis terhadap sifat Bitcoin.

Penentang Altcoin Lama

Jack Dorsey telah mendukung Bitcoin sejak 2010 dan sering mengkritik altcoin karena fitur spekulatifnya. CTO Ripple mengingatkan bahwa sikap Dorsey sejalan dengan pandangan maksimalis Bitcoin, yang menolak mengelompokkan Bitcoin dengan token lain. Mereka melihat "kripto" sebagai sangat spekulatif, berbeda dengan kelangkaan dan desentralisasi Bitcoin yang dirasakan.

Pendukung Bitcoin percaya istilah "kripto" merusak proposisi nilai khas Bitcoin. CTO Ripple menyatakan bahwa penggunaan bahasa Dorsey mencerminkan keyakinan ini. Kritik Dorsey terus bergema di antara mereka yang melihat Bitcoin secara fundamental berbeda dari aset digital lainnya.

Komentar Lebih Luas CTO Ripple

CTO Ripple juga menyebutkan kepergiannya yang akan datang dari Ripple pada akhir tahun ini. Meskipun mengundurkan diri, dia tetap aktif dalam diskusi yang membentuk narasi masa depan kripto. Dia sering menantang pandangan dominan, terutama dari komunitas Ethereum dan Bitcoin.

CTO Ripple sebelumnya telah mengkritik kerentanan Ethereum, menyoroti risiko sentralisasi. Dia juga menggunakan satir untuk mempertanyakan bias komunitas, termasuk memposting bendera Ethiopia. Insiden ini sekali lagi menunjukkan kecenderungan Schwartz untuk mendorong kejelasan dalam debat kripto.

