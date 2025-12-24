Harga Solana membentuk pola mengkhawatirkan, metrik kunci anjlok

Harga Solana telah anjlok dalam beberapa bulan terakhir dan kehilangan setengah nilainya dari titik tertingginya pada bulan Agustus tahun ini.

Ringkasan Harga Solana telah memasuki pasar bearish setelah turun 50% dari level tertinggi Agustus.

Token telah membentuk pola bendera bearish, mengindikasikan penurunan lebih lanjut.

Metrik utama seperti jumlah transaksi dan jumlah alamat aktif telah menurun.

Token Solana (SOL) diperdagangkan pada $124,50, dan dapat berisiko mengalami penurunan lebih lanjut setelah membentuk pola grafik bearish pada grafik harian. Beberapa metrik terpentingnya juga telah menurun dalam beberapa minggu terakhir.

Data Nansen menunjukkan bahwa jumlah transaksi menurun sebesar 10% selama 30 hari terakhir, menjadi 1,79 miliar. Meskipun terjadi penurunan ini, Solana tetap menjadi jaringan paling aktif dalam industri kripto, dengan transaksi melebihi gabungan lima jaringan berikutnya.

Transaksi Solana telah menurun | Sumber: Nansen

Jumlah alamat aktif di jaringan menurun sebesar 5,7% selama 30 hari terakhir menjadi 60,1 juta. Yang paling penting, biaya yang dihasilkan turun sebesar 21% menjadi $14 juta.

Data tambahan menunjukkan bahwa total nilai terkunci di Solana telah menurun menjadi $18,57 miliar, turun tajam dari level tertinggi tahun ini sebesar $30 miliar. Di sisi positif, TVL terus meningkat dalam istilah SOL.

Meskipun jumlah stablecoin di Solana meningkat sebesar 15% selama 30 hari terakhir, metrik lain menunjukkan bahwa aktivitas telah menurun. Volume transaksi yang disesuaikan menurun sebesar 30% menjadi $238 miliar, sementara jumlah pemegang turun sebesar 9% menjadi 3,4 juta.

Aktivitas ini disebabkan oleh kejatuhan pasar kripto yang sedang berlangsung, yang telah mendorong lebih banyak orang keluar dari industri. Memang, data Nansen menunjukkan bahwa arus keluar stablecoin dari bursa telah turun dari $94 miliar pada bulan November menjadi $85 miliar hari ini.

Teknikal harga Solana menunjukkan penurunan lebih lanjut

Arus stablecoin masuk dan keluar bursa | Sumber: NansenGrafik harga SOL | Sumber: crypto.news

Grafik kerangka waktu harian menunjukkan bahwa harga SOL telah turun dari level tertinggi $252,55 pada bulan Agustus menjadi $124,30 saat ini. Harga tetap berada di bawah semua rata-rata bergerak.

Solana telah membentuk pola bendera bearish, sebuah tanda kelanjutan yang populer. Harga telah bergerak di bawah sisi bawah pola ini, mengonfirmasi breakout bearish.

Oleh karena itu, token akan terus turun karena penjual menargetkan level psikologis $100. Pergerakan seperti itu akan menjadi penurunan 20% dari level saat ini.