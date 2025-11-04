BursaDEX+
Ripple mencapai $4B dalam investasi kripto dengan pembelian Palisade

Oleh: Cryptopolitan
2025/11/04 09:02
Ripple telah memperluas dorongannya ke infrastruktur kripto institusional dengan akuisisi Palisade, penyedia teknologi custody dan dompet aset digital. Dengan kesepakatan ini, total investasi Ripple dalam ekosistem kripto kini mencapai $4 miliar melalui akuisisi strategis dan pengembangan platform.

Ripple telah aktif melakukan akuisisi selama tahun lalu. Pada April 2025, perusahaan mengakuisisi Hidden Road, sebuah prime brokerage, seharga $1,25 miliar, sehingga meningkatkan kapasitas likuiditas Ripple dan mendapatkan akses ke infrastruktur perdagangan institusional.

Kemudian, Ripple membeli Rail, platform pembayaran stablecoin, seharga $200 juta, meningkatkan kemampuan penyelesaian real-time dan lintas batas. Baru sebulan yang lalu, perusahaan mengakuisisi GTreasury, fasilitas administrasi treasury korporat, seharga $1 miliar untuk memasuki pasar treasury korporat bernilai triliunan dolar dan memperluas jangkauannya ke perusahaan Fortune 500 yang mengelola berbagai sistem kas dan likuiditas. 

Sekarang, dengan Palisade, Ripple membawa ambisi ini selangkah lebih maju dengan mengintegrasikan teknologi custody dan dompet yang memungkinkan perusahaan mengendalikan aset mereka dalam lingkungan kripto yang terkontrol ketat. 

Ripple mengakuisisi Palisade untuk memperdalam dorongan custody dan dompet

Pembelian ini akan memberikan Ripple akses ke teknologi dompet multi-chain canggih Palisade dan fasilitas custody berkualitas tinggi. Skema wallet-as-a-service Palisade memungkinkan fintech dan bisnis dari semua ukuran untuk menyimpan dan mengelola aset digital secara aman di platform.

Ripple menyatakan dalam siaran pers pada hari Senin bahwa akuisisi tersebut akan meningkatkan kemampuannya untuk menyimpan dan mengamankan aset digital bagi perusahaan fintech, bisnis yang berfokus pada kripto, dan perusahaan besar di berbagai blockchain.

Presiden perusahaan, Monica Long, menyatakan bahwa korporasi diharapkan akan mendorong fase utama berikutnya dalam adopsi cryptocurrency. Dia menjelaskan bahwa dengan menggabungkan sistem vault yang sangat aman dari Ripple dengan teknologi dompet cepat dan ringan dari Palisade, perusahaan kini dapat menawarkan solusi lengkap kepada institusi — mencakup penyimpanan jangka panjang, pembayaran global, dan manajemen treasury.

Pembelian ini juga menyediakan dompet Palisade dengan API yang mudah diintegrasikan yang memungkinkan penambahan cepat teknologi dompet komputasi multi-pihak, menurut Ripple. Palisade Custody, di sisi lain, menawarkan penyimpanan properti digital yang diatur.

Seiring dengan meluasnya keterlibatan korporasi di pasar cryptocurrency, para ahli mengantisipasi bahwa lebih banyak korporasi akan melakukan akuisisi besar, seperti yang dilakukan Ripple. Menurut perusahaan tersebut, langkah ini sejalan dengan tujuan yang lebih luas untuk membuat infrastruktur kripto dapat diakses oleh korporasi besar. Ini memposisikan mereka sebagai mitra korporasi.

Klien korporasi mendorong strategi Ripple

Menurut Ripple, gelombang adopsi signifikan berikutnya akan didorong bukan oleh penggemar cryptocurrency tetapi oleh korporasi.

Perusahaan saat ini memiliki lebih dari 75 lisensi regulasi di seluruh dunia, memungkinkannya untuk menawarkan solusi custody dan pembayaran yang paling komprehensif dan sesuai dengan regulasi di berbagai yurisdiksi di antara perusahaan aset digital.

Keunggulan kepatuhan ini akan semakin ditingkatkan dengan integrasi Palisade, terutama di sektor custody aset digital, yang mengalami pertumbuhan pesat karena regulasi yang lebih ketat dan peningkatan kasus peretasan. 

Akhirnya, langkah ini semakin menunjukkan tujuan fundamental Ripple untuk mendukung ekosistem digital tambahan, tidak hanya XRP. Teknologi Palisade mendukung token di Ethereum, Solana, dan blockchain lainnya, memungkinkan Ripple untuk melangkah melampaui zona nyamannya yang tradisional. 

Menurut para ahli, perkembangan ini adalah bagian dari tren yang lebih besar di mana perusahaan blockchain terkemuka dunia menggabungkan teknologi mereka saat mereka bersiap untuk masuknya institusi secara signifikan ke sektor aset digital. Lonjakan permintaan untuk custody yang aman dan sesuai dengan regulasi baru-baru ini muncul di kalangan hedge fund, fintech, dan korporasi besar.

Dengan Palisade, Ripple bermaksud untuk mengintegrasikan teknologi perusahaan ke dalam platform yang ada, termasuk Ripple Payments dan Ripple Custody. Pada akhirnya, Palisade bertujuan untuk menciptakan sistem end-to-end yang terhubung yang memungkinkan perusahaan untuk menyimpan, mentransfer, dan membelanjakan aset digital secara global. Ini bermaksud untuk melakukannya di dalam platform Ripple. 

Dukungan multi-chain juga sedang diperluas untuk memungkinkan upaya kolaboratif yang lebih besar di antara jaringan blockchain. Ini dapat meletakkan dasar untuk penyelesaian lintas batas yang lebih luar biasa dan integrasi keuangan terdesentralisasi untuk perusahaan. 

Karena hal ini, para ahli memprediksi bahwa akuisisi terbaru Ripple akan mengubahnya menjadi pesaing utama dengan kustodian kripto seperti Coinbase Institutional, Fireblocks, dan Anchorage Digital.

Ingin proyek Anda di hadapan pikiran terbaik kripto? Tampilkan dalam laporan industri kami berikutnya, di mana data bertemu dampak.

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin menjadi cryptocurrency pilihan untuk transaksi ilegal, melampaui Bitcoin dan menarik pengawasan yang semakin ketat dari regulator. L'article Stablecoins Surpass Bitcoin as Go‑To Cryptocurrency for Illicit Transactions est apparu en premier sur Cointribune.
Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Ketika pangsa Bitcoin (BTC) dalam total pasar kripto mendekati resistensi utama, investor cerdas mulai beralih ke altcoin. Dengan dominasi mendekati angka 60%, banyak yang melihat ini sebagai titik pemicu. Pergeseran ini menyiapkan panggung untuk apa yang bisa menjadi gelombang altcoin besar berikutnya. Terutama untuk proyek yang diposisikan dengan utilitas dunia nyata yang jelas atau peningkatan jaringan, momen untuk bertindak mungkin sedang menghilang. Bahkan sementara perhatian tumbuh pada satu ekosistem DeFi yang berfokus pada pembayaran yang telah mengumpulkan $28 juta dalam pendanaan pribadi, sorotan pada token menarik lainnya semakin berkembang. VeChain (VET): Panggilan Bangun Altcoin Rantai Pasokan VeChain telah mengalami masa sulit, namun grafik dan sinyal ekosistem menunjukkan bahwa pembeli awal sudah diam-diam mengumpulkan. Analis berpikir ini bisa menjadi salah satu kripto terbaik untuk dibeli sekarang jika rotasi yang lebih luas ke altcoin dimulai. Indikator teknis pada VET menunjukkan pengaturan "potensi dasar", dengan sinyal beli TD Sequential ganda yang muncul. Yang penting, VeChain mendapatkan daya tarik dalam tokenisasi aset perusahaan dan dunia nyata. Pembaruan ekosistem terbaru menunjukkan aktivitas pengembang naik lebih dari 600%. Polkadot (DOT): Proyek DeFi Lintas Rantai Siap untuk Berkembang Menurut komentar terbaru, jika dominasi Bitcoin mencapai resistensi dan berbalik, DOT adalah salah satu koin yang siap menangkap modal yang masuk. Di sisi teknis, DOT saat ini melayang di sekitar dukungan kunci dekat $2,60. Tapi jangan salah, pasar sedang mengawasi dan menunggu. Peningkatan yang dikenal sebagai "Asset Hub" (4 Nov) adalah tonggak utama bagi ekosistem, dirancang untuk menyatukan layanan parachain-nya dan dapat bertindak sebagai katalis. Konteks Dominasi Bitcoin (BTC) — Mengapa Ini Penting Meskipun bukan altcoin per se, memahami dominasi Bitcoin sangat penting untuk menentukan waktu pergerakan altcoin. Dominasi Bitcoin sekarang berada di sekitar 59%-60% dan berulang kali menolak garis resistensi. Analis percaya bahwa jika dominasi BTC mulai menurun, itu akan menandakan pergeseran likuiditas ke altcoin. Ketika dominasi Bitcoin menurun, narasi sering beralih ke musim altcoin, periode ketika altcoin berkinerja jauh lebih baik daripada Bitcoin. Pengaturan pasar saat ini mencerminkan siklus sebelumnya di mana jenis resistensi ini bertahan, diikuti oleh reli altcoin skala besar. Bagi investor cerdas, mengawasi grafik dominasi seperti mengawasi saklar; begitu berubah, mereka yang diposisikan lebih awal di altcoin bisa mendapatkan keuntungan besar. Remittix (RTX): Token Utilitas Di Bawah Radar Ekosistem yang berfokus pada pembayaran ini diam-diam naik dan siap mendapatkan keuntungan dari pergeseran arus dari dominasi Bitcoin. Remittix telah mengumpulkan lebih dari $28 juta dalam pendanaan pribadi, menandakan permintaan kuat untuk solusi PayFi-nya dan menarik perhatian di kalangan investasi kripto tahap awal. Remittix menonjol bukan hanya sebagai token lain, tetapi sebagai platform yang dirancang untuk mengirim kripto langsung ke rekening bank di lebih dari 30 negara, dengan konversi FX real-time yang transparan dan model token deflasi yang dibangun untuk utilitas global. Dibandingkan dengan altcoin di atas, Remittix memposisikan dirinya sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang untuk pertumbuhan berbasis utilitas daripada spekulasi. Mengapa Remittix Mendapatkan Daya Tarik: Jangkauan global: Kirim kripto langsung ke rekening bank di 30+ negara Utilitas dunia nyata: Dibangun untuk penggunaan aktual, bukan hanya spekulasi Keamanan utama: Diaudit oleh perusahaan keamanan blockchain terkemuka Jika dominasi Bitcoin berubah dan modal mengalir ke altcoin, Remittix secara unik diposisikan untuk menunggangi pergeseran narasi dan gelombang kasus penggunaan dunia nyata. Untuk investor yang mencari kripto 100x berikutnya (meskipun tidak dijamin), Remittix menawarkan kombinasi waktu, teknologi, dan utilitas yang menarik. Temukan masa depan PayFi dengan Remittix dengan memeriksa proyek mereka di sini: Website: https://remittix.io/ Sosial: https://linktr.ee/remittix Hadiah $250.000: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway
Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Semua mata di keuangan global tertuju pada likuiditas. Saat pasokan uang global yang luas mencapai rekor $142 triliun, selang kebakaran moneter ini membuat investor makro duduk tegak di kursi mereka. Melonjak 6,7% tahun-ke-tahun per September, China, Uni Eropa, dan AS mendorong ekspansi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, dan Bitcoin serta pasar kripto yang lebih luas [...] Artikel Global money supply 'through the roof', hitting $142 trillion in September pertama kali muncul di CryptoSlate.
