Ripple mencapai $4B dalam investasi kripto dengan pembelian Palisade

Ripple telah memperluas dorongannya ke infrastruktur kripto institusional dengan akuisisi Palisade, penyedia teknologi custody dan dompet aset digital. Dengan kesepakatan ini, total investasi Ripple dalam ekosistem kripto kini mencapai $4 miliar melalui akuisisi strategis dan pengembangan platform.

Ripple telah aktif melakukan akuisisi selama tahun lalu. Pada April 2025, perusahaan mengakuisisi Hidden Road, sebuah prime brokerage, seharga $1,25 miliar, sehingga meningkatkan kapasitas likuiditas Ripple dan mendapatkan akses ke infrastruktur perdagangan institusional.

Kemudian, Ripple membeli Rail, platform pembayaran stablecoin, seharga $200 juta, meningkatkan kemampuan penyelesaian real-time dan lintas batas. Baru sebulan yang lalu, perusahaan mengakuisisi GTreasury, fasilitas administrasi treasury korporat, seharga $1 miliar untuk memasuki pasar treasury korporat bernilai triliunan dolar dan memperluas jangkauannya ke perusahaan Fortune 500 yang mengelola berbagai sistem kas dan likuiditas.

Sekarang, dengan Palisade, Ripple membawa ambisi ini selangkah lebih maju dengan mengintegrasikan teknologi custody dan dompet yang memungkinkan perusahaan mengendalikan aset mereka dalam lingkungan kripto yang terkontrol ketat.

Ripple mengakuisisi Palisade untuk memperdalam dorongan custody dan dompet

Pembelian ini akan memberikan Ripple akses ke teknologi dompet multi-chain canggih Palisade dan fasilitas custody berkualitas tinggi. Skema wallet-as-a-service Palisade memungkinkan fintech dan bisnis dari semua ukuran untuk menyimpan dan mengelola aset digital secara aman di platform.

Ripple menyatakan dalam siaran pers pada hari Senin bahwa akuisisi tersebut akan meningkatkan kemampuannya untuk menyimpan dan mengamankan aset digital bagi perusahaan fintech, bisnis yang berfokus pada kripto, dan perusahaan besar di berbagai blockchain.

Presiden perusahaan, Monica Long, menyatakan bahwa korporasi diharapkan akan mendorong fase utama berikutnya dalam adopsi cryptocurrency. Dia menjelaskan bahwa dengan menggabungkan sistem vault yang sangat aman dari Ripple dengan teknologi dompet cepat dan ringan dari Palisade, perusahaan kini dapat menawarkan solusi lengkap kepada institusi — mencakup penyimpanan jangka panjang, pembayaran global, dan manajemen treasury.

Pembelian ini juga menyediakan dompet Palisade dengan API yang mudah diintegrasikan yang memungkinkan penambahan cepat teknologi dompet komputasi multi-pihak, menurut Ripple. Palisade Custody, di sisi lain, menawarkan penyimpanan properti digital yang diatur.

Seiring dengan meluasnya keterlibatan korporasi di pasar cryptocurrency, para ahli mengantisipasi bahwa lebih banyak korporasi akan melakukan akuisisi besar, seperti yang dilakukan Ripple. Menurut perusahaan tersebut, langkah ini sejalan dengan tujuan yang lebih luas untuk membuat infrastruktur kripto dapat diakses oleh korporasi besar. Ini memposisikan mereka sebagai mitra korporasi.

Klien korporasi mendorong strategi Ripple

Menurut Ripple, gelombang adopsi signifikan berikutnya akan didorong bukan oleh penggemar cryptocurrency tetapi oleh korporasi.

Perusahaan saat ini memiliki lebih dari 75 lisensi regulasi di seluruh dunia, memungkinkannya untuk menawarkan solusi custody dan pembayaran yang paling komprehensif dan sesuai dengan regulasi di berbagai yurisdiksi di antara perusahaan aset digital.

Keunggulan kepatuhan ini akan semakin ditingkatkan dengan integrasi Palisade, terutama di sektor custody aset digital, yang mengalami pertumbuhan pesat karena regulasi yang lebih ketat dan peningkatan kasus peretasan.

Akhirnya, langkah ini semakin menunjukkan tujuan fundamental Ripple untuk mendukung ekosistem digital tambahan, tidak hanya XRP. Teknologi Palisade mendukung token di Ethereum, Solana, dan blockchain lainnya, memungkinkan Ripple untuk melangkah melampaui zona nyamannya yang tradisional.

Menurut para ahli, perkembangan ini adalah bagian dari tren yang lebih besar di mana perusahaan blockchain terkemuka dunia menggabungkan teknologi mereka saat mereka bersiap untuk masuknya institusi secara signifikan ke sektor aset digital. Lonjakan permintaan untuk custody yang aman dan sesuai dengan regulasi baru-baru ini muncul di kalangan hedge fund, fintech, dan korporasi besar.

Dengan Palisade, Ripple bermaksud untuk mengintegrasikan teknologi perusahaan ke dalam platform yang ada, termasuk Ripple Payments dan Ripple Custody. Pada akhirnya, Palisade bertujuan untuk menciptakan sistem end-to-end yang terhubung yang memungkinkan perusahaan untuk menyimpan, mentransfer, dan membelanjakan aset digital secara global. Ini bermaksud untuk melakukannya di dalam platform Ripple.

Dukungan multi-chain juga sedang diperluas untuk memungkinkan upaya kolaboratif yang lebih besar di antara jaringan blockchain. Ini dapat meletakkan dasar untuk penyelesaian lintas batas yang lebih luar biasa dan integrasi keuangan terdesentralisasi untuk perusahaan.

Karena hal ini, para ahli memprediksi bahwa akuisisi terbaru Ripple akan mengubahnya menjadi pesaing utama dengan kustodian kripto seperti Coinbase Institutional, Fireblocks, dan Anchorage Digital.

