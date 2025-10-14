Berita Ripple: Inisiatif Besar Diluncurkan untuk Memperkuat Ekspansi DeFi XRPL

Inisiatif yang dijuluki "Attackathon" ini memperkenalkan hadiah sebesar $200.000 untuk peretas topi putih dan pakar keamanan blockchain yang membantu mengidentifikasi potensi kerentanan sebelum protokol diluncurkan.

Protokol Peminjaman XRPL merupakan langkah penting dalam peta jalan keuangan terdesentralisasi Ripple yang sedang berkembang. Diharapkan akan diajukan untuk pemungutan suara validator pada akhir tahun ini, protokol ini akan memperkenalkan kemampuan peminjaman asli ke XRP Ledger – termasuk peminjaman terkumpul dan kredit yang dijamin – memungkinkan institusi dan pengembang untuk mengotomatisasi proses peminjaman dari penerbitan hingga pembayaran kembali. Tujuannya adalah menciptakan infrastruktur yang aman dan transparan yang menghubungkan peminjam dengan likuiditas global sambil menghasilkan imbal hasil bagi pemberi pinjaman atas aset yang tidak aktif.

Membangun Fondasi Aman untuk DeFi Institusional

Immunefi, yang saat ini melindungi lebih dari $180 miliar dana pengguna di seluruh ekosistem Web3, akan memimpin pengujian keamanan melalui kerangka kerja Attackathon-nya. Acara ini menggabungkan pendidikan dan kompetisi, memungkinkan peneliti keamanan tingkat atas di seluruh dunia untuk menguji ketahanan Protokol Peminjaman XRPL secara ketat.

"Kemitraan dengan RippleX memberi kami kesempatan untuk menerapkan model Attackathon kami yang terbukti ke salah satu ekosistem blockchain paling mapan di industri," kata pendiri dan CEO Immunefi Mitchell Amador. "Dengan memanfaatkan keahlian kolektif dari peneliti keamanan kami, kami memastikan bahwa ekspansi DeFi XRPL dibangun di atas fondasi kepercayaan dan perlindungan."

Kepala Produk RippleX, Jasmine Cooper, menekankan pentingnya pengujian preventif, mencatat bahwa peminjaman memperkenalkan lapisan kompleksitas baru ke jaringan blockchain mana pun. "XRPL dibangun dengan mempertimbangkan kasus penggunaan keuangan. Sebelum Protokol Peminjaman resmi diluncurkan, sangat penting untuk memastikan bahwa protokol tersebut aman dan tangguh. Pengalaman Immunefi akan membantu kami melakukan hal itu," katanya.

BACA LEBIH LANJUT: Analis Mengatakan Bitcoin Baru Saja Memasuki Zona Pembelian Terbaiknya dalam Beberapa Bulan

Bagaimana Attackathon Bekerja

Attackathon secara resmi dimulai pada 13 Oktober 2025, dimulai dengan fase pendidikan yang dikenal sebagai Attackathon Academy, di mana peserta akan dilatih tentang arsitektur XRPL dan mekanisme protokol peminjaman. Fase perburuan bug aktif dimulai pada 27 Oktober dan akan berlangsung hingga 29 November.

Peneliti yang menemukan dan secara bertanggung jawab mengungkapkan kerentanan akan berbagi hadiah sebesar $200.000, dengan papan peringkat publik yang melacak kinerja sepanjang kompetisi. Immunefi dan Ripple berencana untuk menutup acara dengan rekap detail yang menyoroti temuan utama, pelajaran yang dipetik, dan kontributor yang diakui.

Sesi AMA langsung yang menampilkan pemimpin keamanan Immunefi dan pengembang Yayasan XRPL juga akan diselenggarakan di X (sebelumnya Twitter), menawarkan wawasan real-time tentang proses pengujian dan fase mendatang dari evolusi DeFi XRPL.

Memperkuat Kepercayaan pada Masa Depan DeFi XRPL

Diluncurkan pada tahun 2012, XRP Ledger dikenal karena kecepatannya, biaya transaksi rendah, dan stabilitas yang terbukti. Saat jaringan bertransisi lebih dalam ke DeFi tingkat institusional, inisiatif seperti Attackathon dirancang untuk memastikan bahwa jaringan tetap menjadi salah satu blockchain paling aman di sektor ini.

Immunefi, yang telah membantu mencegah lebih dari $25 miliar potensi eksploitasi di lebih dari 650 protokol, secara luas diakui sebagai pembela terkemuka ekosistem terdesentralisasi. Kolaborasinya dengan Ripple menyoroti tren industri yang berkembang menuju keamanan proaktif dan berbasis komunitas – suatu keharusan karena infrastruktur DeFi menjadi semakin canggih.

Informasi yang disediakan dalam artikel ini hanya untuk tujuan pendidikan dan tidak merupakan saran keuangan, investasi, atau perdagangan. Coindoo.com tidak mendukung atau merekomendasikan strategi investasi atau cryptocurrency tertentu. Selalu lakukan riset Anda sendiri dan konsultasikan dengan penasihat keuangan berlisensi sebelum membuat keputusan investasi apa pun.

Postingan Berita Ripple: Inisiatif Besar Diluncurkan untuk Memperkuat Ekspansi DeFi XRPL pertama kali muncul di Coindoo.