TLDR Presiden Ripple Monica Long menyoroti pergeseran signifikan dalam minat institusional terhadap adopsi XRP. Bank of America telah menunjukkan antusiasme baru untuk XRP, dengan CEO-nya menyatakan komitmen yang kuat terhadap aset digital tersebut. Sudah lama diakui bahwa kejelasan regulasi telah memainkan peran penting dalam meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan [...] Artikel Presiden Ripple Mengisyaratkan Peningkatan Kepercayaan Bank Besar untuk Adopsi XRP pertama kali muncul di CoinCentral.

Presiden Ripple Mengisyaratkan Peningkatan Kepercayaan Bank Besar untuk Adopsi XRP

Oleh: Coincentral
2025/10/14 06:40
Major
MAJOR$0.09971+2.15%
Lorenzo Protocol
BANK$0.07098+2.58%
Boost
BOOST$0.0754-0.54%
XRP
XRP$2.2927+0.66%

TLDR

  • Presiden Ripple Monica Long menyoroti pergeseran signifikan dalam minat institusional terhadap adopsi XRP.
  • Bank of America telah menunjukkan antusiasme baru untuk XRP, dengan CEO-nya menyatakan komitmen kuat terhadap aset digital tersebut.
  • Telah lama diakui bahwa kejelasan regulasi telah memainkan peran penting dalam meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan terhadap teknologi blockchain.
  • XRP Army telah bereaksi positif terhadap dukungan institusional yang berkembang, melihatnya sebagai tanda adopsi arus utama.
  • Kolaborasi Ripple yang semakin dalam dengan bank-bank dapat mempercepat penggunaan XRP dalam sistem pembayaran global dan infrastruktur stablecoin.

Presiden Ripple Monica Long telah mengindikasikan pergeseran signifikan dalam minat institusional terhadap teknologi blockchain. Dalam wawancara baru-baru ini, Long berbagi wawasan tentang antusiasme lembaga keuangan yang berkembang, terutama mengenai adopsi XRP. Dia percaya lonjakan ini bisa menandakan era baru keterlibatan institusional dengan solusi pembayaran berbasis blockchain.

Ripple Melihat Peningkatan Kepercayaan Bank terhadap XRP

Telah lama diamati bahwa institusi-institusi besar, termasuk Bank of America, baru-baru ini menunjukkan peningkatan minat terhadap XRP. Dia menjelaskan bahwa bank-bank, yang dulunya ragu karena kekhawatiran regulasi, kini mengekspresikan keinginan yang lebih kuat untuk terlibat dengan aset digital. "Anda mendengar dari CEO seperti Bank of America yang mengatakan, kami semua ikut serta," kata Long, mencerminkan kepercayaan yang diperbaharui terhadap peran XRP dalam ekosistem keuangan.

Presiden Ripple menyoroti bahwa tahun-tahun ketidakpastian dan keraguan regulasi sebelumnya telah menghalangi banyak bank untuk mengeksplorasi teknologi blockchain. Namun, dia mencatat bahwa periode keraguan ini sekarang memberi jalan pada optimisme. Dengan kejelasan regulasi dan pergeseran kebijakan, lembaga keuangan tampak lebih bersedia untuk mengadopsi XRP sebagai solusi pembayaran.

XRP Army, komunitas penggemar XRP, telah mengikuti perkembangan terbaru dengan antisipasi besar. Berita tentang komitmen baru Bank of America terhadap XRP telah memicu kegembiraan dalam komunitas. Banyak anggota XRP Army melihat ini sebagai tanda jelas bahwa adopsi arus utama sudah di depan mata.

Pernyataan dari CEO Bank of America mencerminkan tren industri yang lebih luas. Komentar Long menunjukkan bahwa lembaga keuangan kini lebih percaya diri dalam berkolaborasi dengan Ripple. Pergeseran ini sangat signifikan karena selaras dengan minat institusional yang berkembang terhadap teknologi blockchain dan aset digital.

Peran XRP yang Berkembang dalam Masa Depan Keuangan

Long juga menunjukkan bahwa perubahan politik dan regulasi AS baru-baru ini telah berkontribusi pada pergeseran sikap institusional. Dia mencatat bahwa bank-bank telah menjadi lebih terbuka untuk diskusi tentang pembayaran dan infrastruktur stablecoin. Dengan perkembangan ini, posisi XRP sebagai jembatan antara keuangan tradisional dan teknologi blockchain terus menguat.

Anggota XRP Army optimis tentang masa depan, dengan banyak yang berspekulasi bahwa kemungkinan exchange-traded fund (ETF) XRP dari BlackRock dapat mempercepat adopsi. Meskipun belum dikonfirmasi, prospek ETF semacam itu telah menghasilkan buzz signifikan dalam komunitas XRP. Upaya berkelanjutan Ripple untuk menumbuhkan kolaborasi yang lebih dalam dengan lembaga keuangan menandakan masa depan yang menarik untuk ruang aset digital.

Postingan Presiden Ripple Mengisyaratkan Peningkatan Kepercayaan Bank Besar untuk Adopsi XRP pertama kali muncul di CoinCentral.

