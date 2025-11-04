Ripple Mengamankan Kesepakatan Palisade saat Rencana Ekspansi Kustodi Dipercepat

TLDR

Ripple mengumumkan akuisisi penyedia dompet digital dan perusahaan kustodian Palisade pada hari Senin.

Akuisisi ini akan memperluas kapasitas kustodian Ripple untuk melayani perusahaan berbasis kripto dan perusahaan teknologi finansial dengan lebih baik.

Produk wallet-as-a-service Palisade menawarkan fitur komputasi multi-pihak dan dukungan multi-blockchain.

Teknologi Palisade akan terintegrasi langsung ke dalam platform Ripple Custody dan Ripple Payments.

Ripple mengakuisisi prime broker Hidden Road seharga $1,25 miliar pada April untuk melayani klien institusional.

Ripple mengumumkan akuisisi penyedia dompet digital Palisade pada hari Senin. Perusahaan teknologi finansial berbasis blockchain ini bertujuan untuk memperluas kapasitas kustodiannya melalui pembelian ini. Langkah ini menambah portofolio Ripple yang terus berkembang dari akuisisi terbaru di sektor kripto.

Ripple Memperkuat Layanan Kustodian

Akuisisi ini akan meningkatkan kemampuan Ripple untuk melayani perusahaan berbasis kripto dan perusahaan teknologi finansial. Klien korporat juga akan mendapatkan manfaat dari kemampuan kustodian yang diperluas. Presiden Ripple Monica Long menyatakan bahwa kustodian aset digital yang aman membuka potensi ekonomi kripto.

Long menekankan bahwa kustodian membentuk fondasi untuk setiap bisnis yang didukung blockchain. Dia menjelaskan bahwa perusahaan korporat siap untuk mendorong gelombang adopsi kripto berikutnya. Bank-bank besar telah beralih dari sekadar mengamati menjadi aktif membangun di kripto, dan perusahaan korporat mengikuti jejak mereka.

Produk wallet-as-a-service Palisade menawarkan fitur seperti komputasi multi-pihak dan dukungan multi-blockchain. Kemampuan ini akan terintegrasi langsung ke dalam Ripple Custody dan Ripple Payments. Kombinasi ini menciptakan solusi end-to-end untuk klien institusional.

Long menambahkan bahwa brankas kelas bank Ripple yang dipasangkan dengan dompet ringan Palisade memenuhi setiap kebutuhan institusional. Layanan ini mencakup penyimpanan jangka panjang, pembayaran global real-time, dan manajemen treasuri. Integrasi ini memposisikan Ripple sebagai penyedia kustodian yang komprehensif.

Akuisisi Terbaru Memperluas Layanan Ripple

Ripple telah melakukan beberapa akuisisi strategis sepanjang tahun. Pada April, perusahaan mengakuisisi prime broker Hidden Road seharga $1,25 miliar. Pembelian ini memungkinkan Ripple untuk melayani klien institusional dalam skala yang lebih luas.

Akuisisi Hidden Road memberikan klien utama akses ke puluhan mata uang kripto di Amerika Serikat. Pada Agustus, Ripple mengakuisisi platform stablecoin Kanada Rail seharga $200 juta. Dua minggu lalu, perusahaan menghabiskan $1 miliar untuk mengakuisisi perusahaan manajemen treasuri GTreasury.

Ripple menyelesaikan pertempuran hukum empat tahun dengan SEC setelah kedua pihak mengakhiri banding mereka pada Agustus. XRP, aset kripto yang terkait dengan Ripple, mencapai rekor tertinggi baru awal tahun ini. Token tersebut naik di atas $3,40 untuk pertama kalinya sejak 2018, mencapai $3,65.

XRP sejak itu turun sekitar 38% menjadi $2,30, tetapi tetap menjadi aset kripto terbesar keempat. Token tersebut mempertahankan kapitalisasi pasar sebesar $140,5 miliar. Ripple terus memperluas penawaran layanannya melalui akuisisi strategis dan kemitraan.

Artikel Ripple Mengamankan Kesepakatan Palisade saat Rencana Ekspansi Kustodian Dipercepat pertama kali muncul di Blockonomi.