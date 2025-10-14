RippleX Menggandeng Immunefi untuk Attackathon XRPL Senilai $200K untuk Memperkuat Keamanan DeFi

TLDR:

XRP Ledger sedang menjalani uji stres besar. RippleX telah bergabung dengan Immunefi untuk meluncurkan Attackathon senilai $200.000 yang bertujuan meningkatkan Protokol Peminjaman XRPL yang diusulkan.

Acara ini mengundang peneliti keamanan di seluruh dunia untuk meninjau lebih dari 35.000 baris kode C++, mencari kerentanan, dan mendapatkan hadiah dalam RLUSD. Inisiatif yang berlangsung dari 27 Oktober hingga 24 November ini menggabungkan pendidikan dan pengujian dunia nyata untuk membuat ekosistem XRPL lebih tangguh.

RippleX mengkonfirmasi kolaborasi ini dalam postingan terbaru di X, menandai langkah penting menuju kerangka keuangan terdesentralisasi yang lebih aman untuk XRP Ledger.

Perusahaan tersebut mengatakan program ini juga akan menampilkan fase pembelajaran melalui XRPL Attackathon Academy yang baru, di mana pengembang dapat mempelajari desain XRPL sebelum jendela pengujian dimulai.

XRPL Attackathon Membuka Pintu bagi Peneliti Keamanan

Menurut blog Immunefi, program Attackathon berfokus pada transparansi, kolaborasi, dan peningkatan keamanan. Peneliti diundang untuk mengungkap bug kritis, melaporkannya secara bertanggung jawab, dan menerima pembayaran terkait dengan tingkat keparahan temuan mereka. Immunefi mengatakan proses ini memastikan akuntabilitas dan kecepatan dalam mengatasi potensi risiko sebelum protokol peminjaman diluncurkan.

Kolaborasi ini memadukan alat pengembang RippleX dengan pengalaman Immunefi dalam program keamanan Web3. Ini bertujuan untuk menarik auditor profesional dan pendatang baru yang tertarik pada keamanan blockchain.

Blog tersebut juga menyebutkan bahwa peserta dapat mengakses sumber daya kurasi, dokumentasi, dan dukungan komunitas melalui akademi sebelum terjun ke analisis kode.

Protokol peminjaman RippleX dirancang untuk memperluas fungsionalitas keuangan di XRPL dengan memperkenalkan fitur peminjaman terdesentralisasi asli. Dengan mengadakan Attackathon sebelum penerapan, RippleX menunjukkan pendekatan proaktif untuk melindungi dana pengguna dan integritas jaringan.

Memperkuat DeFi Melalui Kolaborasi Terbuka

Attackathon berlangsung selama hampir sebulan, memberikan waktu yang cukup bagi peneliti untuk menguji setiap fungsi, kasus tepi, dan baris kode. Immunefi, yang dikenal mengelola program keamanan untuk proyek kripto besar, mengatakan mereka mengharapkan partisipasi yang kuat karena basis pengembang global XRPL.

RippleX menyatakan bahwa fase pendidikan sudah aktif, membantu peserta membiasakan diri dengan ekosistem XRPL sebelum pengujian. Perusahaan menekankan bahwa format ini menciptakan campuran yang seimbang antara pembelajaran dan kompetisi, sejalan dengan visinya tentang pertumbuhan ekosistem jangka panjang.

Seiring meningkatnya minat pada peminjaman terdesentralisasi, XRPL Attackathon merupakan langkah penting menuju membangun kepercayaan melalui transparansi. Hasil akhir diharapkan akan membentuk peluncuran Protokol Peminjaman XRPL dalam beberapa bulan mendatang.

