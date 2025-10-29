Robert Kiyosaki Mengatakan Bitcoin Bisa Mencapai $200K, Menyebut Ketakutan Sebagai Alasan Sebenarnya 'Pecundang Kalah'

TLDR:

Robert Kiyosaki memprediksi Bitcoin bisa berlipat ganda harganya tahun ini, mencapai kemungkinan tertinggi $200.000.

Dia mengatakan kecerdasan emosional, bukan pendidikan, menentukan kesuksesan dalam investasi Bitcoin dan kripto lainnya.

Kiyosaki mengklaim kebanyakan trader rugi karena mereka fokus pada kerugian jangka pendek daripada keuntungan jangka panjang.

Penulis tersebut percaya mengelola rasa takut dan keserakahan sangat penting untuk bertahan dalam siklus harga Bitcoin yang fluktuatif.

Robert Kiyosaki, penulis Rich Dad Poor Dad, telah memicu perdebatan lain di dunia kripto.

Dalam postingan di X, dia mengatakan Bitcoin bisa berlipat ganda harganya tahun ini, kemungkinan mencapai $200.000. Tetapi yang menarik perhatian bukan hanya prediksinya, melainkan pandangannya yang tajam tentang psikologi investor.

Kiyosaki mengklaim kebanyakan trader rugi karena mereka lebih takut kehilangan daripada menginginkan keuntungan. Dia mengatakan perbedaan pola pikir itulah yang memisahkan orang kaya dari yang lainnya.

Harga Kripto dan Kecerdasan Emosional

Kiyosaki menjelaskan bahwa aplikasi Coinbase miliknya kini menunjukkan nilai Bitcoin dalam jutaan. Bertahun-tahun lalu, terlihat "menyedihkan," katanya, tetapi kesabaran dan kontrol membuahkan hasil.

Ketika menunjukkan portofolionya kepada seorang teman, dia memperhatikan temannya hanya fokus pada kerugian terbaru, bukan pada keuntungan keseluruhan yang besar. Itu, katanya, adalah alasan mengapa banyak orang tidak pernah membangun kekayaan melalui kripto.

Dia mengaitkan perilaku ini dengan kecerdasan emosional, atau EQ. Menurutnya, investor kelas menengah dan bawah sering panik saat harga turun dan merayakan terlalu dini pada kemenangan kecil. Mereka dengan EQ tinggi, menurutnya, memperlakukan ketakutan dan keserakahan sebagai sinyal, bukan musuh.

Siklus harga Bitcoin yang fluktuatif telah lama menguji emosi investor. Saat cryptocurrency terbesar di dunia diperdagangkan mendekati level resistensi utama, pandangan Kiyosaki menghubungkan disiplin psikologis dengan kesuksesan kripto jangka panjang. Dia percaya mereka yang dapat mengelola emosi melalui volatilitas adalah yang mendapat manfaat ketika pasar pulih.

Bagi banyak pembaca, pendapat Kiyosaki sangat mengena. Penarikan pasar sering memicu penjualan panik, bahkan di kalangan investor berpengalaman.

Pesannya menantang pola tersebut, mengingatkan para trader bahwa pemenang terbesar dalam sejarah Bitcoin adalah mereka yang tetap tenang ketika harga turun.

Mengapa Investor Kripto Harus Memperhatikan EQ Daripada IQ

Postingan Kiyosaki di X bukan tentang grafik atau data teknis. Ini tentang pola pikir. Dia berpendapat bahwa IQ tinggi tidak menjamin kekayaan, kontrol emosional yang menjamin.

Mengacu pada mendiang "ayah miskinnya," Kiyosaki mengatakan pendidikan saja tidak mengarah pada kebebasan finansial tanpa kerangka mental yang tepat.

Dia menggambarkan EQ sebagai kunci untuk tetap tenang selama gejolak pasar kripto. Investor dengan EQ rendah, katanya, bereaksi terhadap ketakutan jangka pendek, melewatkan peluang yang membutuhkan kesabaran. Sebaliknya, mereka yang memahami ketakutan dan keserakahan dapat tetap seimbang saat harga berfluktuasi.

Komentar Kiyosaki datang pada saat harga BTC kembali menguji kepercayaan investor. Meskipun dia tidak menentukan kapan dia mengharapkan Bitcoin mencapai $200K, keyakinannya pada aset tersebut tetap tidak berubah. Postingannya menunjukkan bahwa kekayaan dalam kripto bukan hanya tentang waktu, tetapi tentang temperamen.

Saat pasar kripto bersiap menghadapi musim yang fluktuatif lainnya, pesan Kiyosaki bergema di seluruh platform sosial. Baginya, kecerdasan emosional bukan hanya keterampilan lunak, tetapi alat bertahan hidup dalam investasi Bitcoin.

