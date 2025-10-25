BursaDEX+
Rumble mengintegrasikan tip Bitcoin dengan Tether

Oleh: Cryptopolitan
2025/10/25 09:57
Rumble, platform video serupa dengan YouTube, berkolaborasi dengan Tether untuk memungkinkan kreator menerima tip Bitcoin. Perusahaan mengumumkan langkah ini pada Forum Plan B di Lugano, menyatakan bahwa tujuannya adalah membantu kreator menghasilkan pendapatan dan tetap independen dengan kripto.

Tether, yang telah berkomitmen untuk investasi besar di Rumble, dipandang sebagai penyedia infrastruktur kripto dan penghubung stablecoin (USDT/USAT). Pada saat yang sama, Rumble menyediakan platform kreator, basis pengguna, dan saluran distribusi.

Kreator di platform berbagi video ini akan dapat menerima tip Bitcoin langsung dari penonton, sehingga melengkapi aliran monetisasi yang sudah ada (iklan, langganan) dengan pembayaran cryptocurrency. Rumble bertujuan memposisikan dirinya sebagai alternatif yang lebih ramah kreator dan berbasis kripto dibandingkan platform tradisional seperti YouTube.

Rumble bekerja sama dengan Tether untuk menambahkan tip Bitcoin bagi kreator

CEO Rumble, Chris Pavlovski, mengumumkan fitur baru ini di Forum Plan B di Lugano, Swiss, bersama CEO Tether Paolo Ardoino. Dia mengatakan Rumble akan meluncurkan fitur ini antara awal hingga pertengahan Desember 2025 setelah beberapa pengujian. 

Fitur baru ini akan berfungsi melalui dompet asli Rumble, memungkinkan penggemar mengirim tip langsung ke kreator favorit mereka di platform. Sebagai imbalannya, kreator menerima pembayaran instan dan tidak perlu menggunakan platform pembayaran lain dengan biaya tinggi.

Kreator konten populer Viva Frei menjadi orang pertama yang menerima tip Bitcoin di Rumble selama demonstrasi cara kerja sistem. Pavlovski menyebutnya sebagai momen besar bagi komunitas Rumble dan mengatakan mata uang digital seperti Bitcoin dapat membuat internet lebih adil bagi semua orang. 

Kemitraan dengan Tether juga memiliki keuntungan dalam sistem ini. Tether menginvestasikan $775 juta di Rumble pada Desember 2024 untuk mendukung proyek-proyek baru, termasuk sistem pemberian tip Bitcoin.

CEO Tether, Paolo Ardoino, menyatakan bahwa sistem pemberian tip akan membantu kreator yang kesulitan mengakses layanan keuangan tradisional dan melindungi orang lain dari "debanking."

Rumble selalu melawan penyensoran kreator, jadi dengan sistem baru ini, pengguna dapat mengontrol bagaimana mereka menghasilkan, membelanjakan, dan menumbuhkan uang mereka.

Rumble mengembangkan rencana kriptonya dengan treasury Bitcoin dan dompet baru

Memungkinkan pembayaran tip dalam Bitcoin dapat secara signifikan mengubah cara kreator menghasilkan pendapatan. Alih-alih hanya mengandalkan pendapatan iklan atau langganan yang dikendalikan platform, mereka dapat menerima nilai langsung dari audiens mereka, dan dalam bentuk pembayaran yang mungkin menawarkan gesekan lebih rendah, jangkauan global, dan ekonomi yang berpotensi lebih baik.

Rumble juga bertujuan untuk mendirikan treasury Bitcoin dan memperkenalkan dompet digital untuk penggunanya. Perusahaan saat ini memegang Bitcoin, dan awal tahun ini, mengumumkan rencana untuk menginvestasikan hingga $20 juta dari cadangan kasnya dalam Bitcoin. Platform video tersebut menunjukkan keseriusannya tentang komitmennya dengan meningkatkan kepemilikan Bitcoin menjadi sekitar $25 juta pada akhir kuartal kedua.

Perusahaan ini juga berkolaborasi dengan perusahaan pembayaran kripto Moonpay untuk meluncurkan dompet digital baru, memungkinkan pengguna membeli, menyimpan, dan mengirim aset digital langsung melalui aplikasi Rumble. Setelah diluncurkan, kreator akan menerima tip Bitcoin secara instan dari penggemar mereka, menyimpannya dengan aman, dan memilih cara menggunakan atau menarik dana mereka. 

Basis pengguna aktif Rumble turun dari 9 juta di kuartal pertama menjadi sekitar 51 juta di kuartal kedua. Namun, analis mengatakan fitur kripto yang berkembang akan menarik pengguna baru, terutama kreator independen yang ingin menghindari sistem keuangan tradisional yang mungkin membatasi atau menyensor mereka. Sistem pemberian tip Bitcoin dan dompet digital baru perusahaan juga dapat menginspirasi platform besar lainnya, seperti YouTube, Twitch, atau X (sebelumnya Twitter), untuk mengembangkan sistem mereka sendiri. 

Saham Rambo ditutup pada $7,14 pada hari Jumat, yang sedikit lebih tinggi sebesar 0,56% untuk hari itu. Namun, mereka tetap turun lebih dari 45% sejak awal tahun, yang menunjukkan betapa lemahnya pasar teknologi dan kripto. Meskipun demikian, Rambo yakin bahwa inisiatif kripto barunya akan meningkatkan merek dan bisnisnya seiring waktu. 

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

