Rumble Meluncurkan Tips BTC untuk 51 Juta Penggunanya—Merevolusi Pembayaran Streaming

Rumble Meluncurkan Tips BTC untuk 51 Juta Penggunanya—Merevolusi Pembayaran Streaming

Oleh: Crypto Breaking News
2025/10/25 09:27
Rumble Meluncurkan Tips BTC Untuk 51 Juta Penggunanya—Merevolusi Pembayaran Streaming

Dalam langkah yang menyoroti pertemuan antara platform konten mainstream dan cryptocurrency, Rumble siap memperkenalkan fungsi pemberian tip Bitcoin untuk basis penggunanya yang luas. Diumumkan di Forum Plan ₿ di Lugano, Swiss, perkembangan ini dapat secara signifikan meningkatkan adopsi Bitcoin dengan menyediakan cara mudah bagi kreator untuk menerima pembayaran mikro menggunakan teknologi blockchain. Dengan dukungan dari Tether dan janji peluncuran penuh segera, inisiatif ini menandakan dorongan yang meningkat agar crypto terintegrasi ke dalam interaksi digital sehari-hari.

  • Rumble mengumumkan integrasi tip Bitcoin, bermitra dengan Tether untuk dukungan stablecoin.
  • Platform ini telah menguji fitur tersebut, dengan rencana peluncuran penuh pada pertengahan Desember.
  • Langkah ini bertujuan untuk mendorong adopsi crypto, terutama dalam konteks pembuatan konten dan anti-sensor.
  • Keterlibatan Rumble dengan crypto—termasuk kepemilikan treasury Bitcoin—menggarisbawahi minat institusional yang berkembang.
  • Pengembangan ini dapat memberdayakan kreator di seluruh dunia dengan memungkinkan pembayaran yang aman dan tahan sensor.

Platform berbagi video Rumble, yang memiliki lebih dari 51 juta pengguna aktif bulanan, sedang bersiap untuk mengaktifkan tip Bitcoin (BTC) bagi kreator kontennya. CEO Chris Pavlovski mengungkapkan berita tersebut di Forum Plan ₿ di Lugano, menekankan bahwa platform tersebut saat ini dalam fase pengujian dan berencana meluncurkan fitur tersebut bersama dengan penerbit stablecoin Tether dalam beberapa minggu mendatang.

Paolo Ardoino, CEO Tether, mengharapkan peluncuran penuh yang lancar pada awal hingga pertengahan Desember setelah menyempurnakan pengalaman pengguna dan memperbaiki bug kecil. Rumble telah menampilkan tip Bitcoin pertamanya yang dikirim ke kreator konten David Freiheit, menandai tonggak bersejarah untuk integrasi crypto platform tersebut.

Fitur ini dapat secara signifikan mempengaruhi peran Bitcoin sebagai alat pembayaran, terutama mengingat sikap Rumble terhadap sensor dan audiens globalnya yang besar. Integrasi pembayaran crypto oleh platform ini sangat penting dalam mendorong adopsi Bitcoin dan stablecoin yang lebih luas sebagai alat transaksi sehari-hari, melengkapi investasi institusional yang sedang berlangsung dan minat dalam ekosistem berbasis blockchain. Sementara penggunaan mainstream Bitcoin untuk pembayaran masih dalam pengembangan, inisiatif seperti ini bisa menjadi krusial dalam memenuhi potensinya sebagai sistem uang elektronik peer-to-peer, seperti yang dibayangkan oleh Satoshi Nakamoto.

Tip Bitcoin dapat memberdayakan kreator konten di seluruh dunia

Seiring pembuatan konten online terus berkembang, dorongan Rumble ke pembayaran crypto menawarkan jalan yang menjanjikan untuk memberdayakan kreator, terutama di pasar berkembang di mana perbankan tradisional bisa menjadi pembatas. Ardoino menekankan bahwa Bitcoin dan stablecoin dapat melayani tidak hanya ekonomi makmur seperti Amerika Serikat tetapi juga wilayah yang kurang terlayani perbankan, menyediakan lapisan keamanan finansial dan kemandirian.

Dia menambahkan, "Anda sebenarnya dapat menemukan kasus penggunaan untuk Bitcoin dan stablecoin yang benar-benar akan memberdayakan kreator, dan memberi mereka keamanan bahwa mereka tidak akan dikeluarkan dari sistem perbankan karena apa yang mereka katakan."

Desember lalu, Tether milik Ardoino menginvestasikan $775 juta ke Rumble, menggarisbawahi komitmen serius platform untuk mengintegrasikan solusi crypto. Strategi Rumble juga mencakup kemitraan dengan perusahaan seperti MoonPay untuk memfasilitasi dompet crypto bagi pengguna, memudahkan kreator untuk menerima tip Bitcoin dengan nyaman dan aman.

Selain itu, Rumble telah mengadopsi strategi treasury Bitcoin, mengakumulasi lebih dari 210 BTC—senilai sekitar $23,4 juta—menyoroti keterlibatannya yang berkembang dalam aset blockchain dan memposisikan dirinya sebagai pesaing serius di ruang media sosial yang mendukung crypto.

Artikel ini awalnya dipublikasikan sebagai Rumble Meluncurkan Tips BTC untuk 51 Juta Penggunanya—Merevolusi Pembayaran Streaming di Crypto Breaking News – sumber tepercaya Anda untuk berita crypto, berita Bitcoin, dan pembaruan blockchain.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

