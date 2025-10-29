Bank Sentral Rusia Mendukung Kerangka Hukum Kripto untuk Perdagangan Luar Negeri

Proposal tersebut akan menciptakan kerangka kerja yang dipantau pemerintah untuk menukar rubel dan aset digital, dengan tujuan yang dinyatakan untuk mengurangi kejahatan keuangan sambil membuka jalur terbatas untuk menggunakan kripto dalam perdagangan internasional.

Perubahan ini terjadi di tengah tekanan ekonomi yang meningkat dan akses terbatas ke sistem keuangan Barat. Setelah bertahun-tahun menolak mata uang digital, Moskow kini tampaknya siap membawa kripto di bawah yurisdiksinya daripada melawan penyebarannya secara ilegal.

Mengubah Kebutuhan Menjadi Strategi

Ide ini mendapat daya tarik setelah komentar oleh Vladimir Chistyukhin, wakil ketua pertama Bank Rusia, selama pertemuan keuangan parlemen. Dia berpendapat bahwa sudah saatnya bagi pemerintah dan bank sentral untuk menyusun undang-undang yang jelas untuk platform pertukaran legal.

Menurut Chistyukhin, tidak adanya aturan telah memungkinkan "kios kripto" informal berkembang—di mana warga dapat menukar rubel dengan koin digital tanpa pengawasan. Membawa aktivitas tersebut di bawah pengawasan hukum, katanya, akan membantu memblokir saluran yang digunakan untuk pencucian uang dan pendanaan teroris, sambil juga memungkinkan Rusia untuk bereksperimen lebih terbuka dengan penyelesaian lintas batas dalam kripto.

Tekanan Sanksi Menulis Ulang Kebijakan Kripto Rusia

Selama bertahun-tahun, Bank Rusia menentang integrasi mata uang kripto ke dalam ekonomi domestik, dengan argumen bahwa hanya rubel—dan versi digitalnya yang akan datang—yang harus beredar sebagai alat pembayaran yang sah. Posisi itu melunak setelah sanksi internasional mengisolasi bank-bank Rusia dari banyak sistem pembayaran asing.

Sebagai tanggapan, regulator menyetujui "rezim hukum eksperimental" terbatas pada 2023, memungkinkan perusahaan menggunakan Bitcoin dan aset digital lainnya untuk perdagangan internasional. Namun, kemajuannya lebih lambat dari yang diharapkan. Banyak perusahaan masih mengandalkan solusi keuangan lama, sementara yang lain menyebutkan kurangnya kejelasan hukum sebagai hambatan untuk adopsi.

Chistyukhin mengakui bahwa perdagangan berbasis kripto masih kurang berkembang tetapi menyarankan bahwa sistem yang diatur dengan baik dapat mengubah hal itu, menjadikan transaksi blockchain sebagai alat alternatif bagi eksportir dan importir Rusia yang terkena sanksi.

Kementerian Keuangan Bergabung dalam Dorongan

Bank sentral tidak lagi sendirian dalam pergeserannya. Menteri Keuangan Anton Siluanov mengkonfirmasi bahwa departemennya mendukung upaya legalisasi, mengatakan bahwa undang-undang nasional akan membantu mengorganisir sektor kripto dan memberikan pengawasan formal.

"Kami percaya pasar ini perlu dilegalkan dan diatur," kata Siluanov dalam komentar yang dilaporkan oleh RIA Novosti. Dia mencatat bahwa aturan yang lebih jelas akan memudahkan regulator untuk melacak arus keuangan sambil memungkinkan perusahaan beroperasi dalam hukum.

Pasar Terkontrol Hanya untuk Institusi

Meskipun sikap yang menghangat terhadap kripto, pejabat memperjelas bahwa legalisasi tidak akan berarti akses publik yang bebas. Sistem yang diusulkan kemungkinan hanya akan melayani korporasi dan investor terakreditasi, meninggalkan warga biasa sebagian besar dikecualikan.

Diskusi saat ini di Moskow juga mencakup kemungkinan hukuman pidana untuk perdagangan kripto yang tidak sah, memperkuat bahwa pemerintah bermaksud mengawasi setiap aspek pasar aset digital. Tujuan bank sentral, kata orang dalam, adalah untuk memastikan bahwa kripto memainkan peran dalam strategi ekonomi Rusia—tetapi hanya di bawah otoritas negara.

Pragmatisme Di Atas Ideologi

Pelukan tiba-tiba Rusia terhadap regulasi kripto lebih berkaitan dengan kelangsungan hidup daripada inovasi. Menghadapi isolasi global, Kremlin melihat teknologi blockchain sebagai instrumen baru untuk memfasilitasi perdagangan dan mengurangi ketergantungan pada jaringan perbankan yang dikontrol Barat.

Namun, undang-undang yang akan datang akan dirancang untuk mengontrol, bukan meliberalisasi, pasar kripto. Yang muncul kemungkinan akan menjadi ekonomi digital yang dikurasi negara, di mana blockchain berfungsi sebagai alat geopolitik daripada kendaraan untuk keuangan terbuka.

