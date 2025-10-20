S&P Global menurunkan peringkat kredit Prancis menjadi A+

S&P Global Ratings menurunkan peringkat Prancis menjadi A+ dari AA-, menyebutkan ketidakpastian anggaran negara tersebut sebagai "tinggi" meskipun telah mengajukan rancangan anggaran 2025, demikian dilaporkan Bloomberg pada hari Sabtu.
Penurunan peringkat ini berarti Prancis telah kehilangan peringkat AA- dari dua dari tiga penilai kredit utama dalam waktu kurang dari sebulan, termasuk penurunan peringkat dari Fitch dan DBRS.
Penurunan peringkat ini terjadi setelah seminggu gejolak politik di mana Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu nyaris tidak selamat dari dua mosi tidak percaya di parlemen. Untuk mendapatkan dukungan yang cukup untuk tetap berkuasa, pemerintah barunya harus mengorbankan reformasi pensiun 2023 Presiden Emmanuel Macron yang sangat tidak populer.
Reaksi pasar
Pada saat penulisan, EUR/USD diperdagangkan 0,07% lebih tinggi pada hari ini untuk diperdagangkan di level 1,1660.
FAQ Euro
Euro adalah mata uang untuk 19 negara Uni Eropa yang termasuk dalam Zona Euro. Ini adalah mata uang kedua yang paling banyak diperdagangkan di dunia setelah Dolar AS. Pada tahun 2022, Euro menyumbang 31% dari semua transaksi valuta asing, dengan perputaran harian rata-rata lebih dari $2,2 triliun per hari.
EUR/USD adalah pasangan mata uang yang paling banyak diperdagangkan di dunia, menyumbang sekitar 30% dari semua transaksi, diikuti oleh EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) dan EUR/AUD (2%).
Bank Sentral Eropa (ECB) di Frankfurt, Jerman, adalah bank cadangan untuk Zona Euro. ECB menetapkan suku bunga dan mengelola kebijakan moneter.
Mandat utama ECB adalah menjaga stabilitas harga, yang berarti mengendalikan inflasi atau menstimulasi pertumbuhan. Alat utamanya adalah menaikkan atau menurunkan suku bunga. Suku bunga yang relatif tinggi – atau ekspektasi suku bunga yang lebih tinggi – biasanya akan menguntungkan Euro dan sebaliknya.
Dewan Gubernur ECB membuat keputusan kebijakan moneter pada pertemuan yang diadakan delapan kali setahun. Keputusan dibuat oleh kepala bank nasional Zona Euro dan enam anggota tetap, termasuk Presiden ECB, Christine Lagarde.
Data inflasi Zona Euro, yang diukur dengan Indeks Harga Konsumen Harmonisasi (HICP), adalah ekonometri penting untuk Euro. Jika inflasi naik lebih dari yang diperkirakan, terutama jika di atas target ECB sebesar 2%, hal ini mewajibkan ECB untuk menaikkan suku bunga untuk mengembalikannya ke bawah kendali.
Suku bunga yang relatif tinggi dibandingkan dengan rekan-rekannya biasanya akan menguntungkan Euro, karena membuat kawasan tersebut lebih menarik sebagai tempat bagi investor global untuk menyimpan uang mereka.
Rilis data mengukur kesehatan ekonomi dan dapat berdampak pada Euro. Indikator seperti PDB, PMI Manufaktur dan Jasa, ketenagakerjaan, dan survei sentimen konsumen semuanya dapat mempengaruhi arah mata uang tunggal tersebut.
Ekonomi yang kuat baik untuk Euro. Tidak hanya menarik lebih banyak investasi asing tetapi juga dapat mendorong ECB untuk menaikkan suku bunga, yang akan langsung memperkuat Euro. Sebaliknya, jika data ekonomi lemah, Euro cenderung turun.
Data ekonomi untuk empat ekonomi terbesar di kawasan euro (Jerman, Prancis, Italia dan Spanyol) sangat penting, karena mereka menyumbang 75% dari ekonomi Zona Euro.
Data penting lainnya untuk Euro adalah Neraca Perdagangan. Indikator ini mengukur perbedaan antara apa yang dihasilkan suatu negara dari ekspornya dan apa yang dibelanjakan untuk impor selama periode tertentu.
Jika suatu negara menghasilkan ekspor yang sangat diminati, maka mata uangnya akan naik nilainya murni dari permintaan tambahan yang diciptakan dari pembeli asing yang ingin membeli barang-barang tersebut. Oleh karena itu, Neraca Perdagangan bersih yang positif memperkuat mata uang dan sebaliknya untuk neraca negatif.
Sumber: https://www.fxstreet.com/news/sp-global-downgrades-frances-credit-rating-to-a-202510200039