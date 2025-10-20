Postingan S&P Global menurunkan peringkat kredit Prancis menjadi A+ muncul di BitcoinEthereumNews.com. S&P Global Ratings menurunkan peringkat Prancis menjadi A+ dari AA-, menyebutkan ketidakpastian anggaran negara tersebut sebagai "tinggi" meskipun telah menyerahkan rancangan anggaran 2025, lapor Bloomberg pada hari Sabtu. Penurunan peringkat ini berarti Prancis telah kehilangan peringkat AA- dari dua dari tiga penilai kredit utama dalam waktu kurang dari sebulan, termasuk penurunan peringkat dari Fitch dan DBRS. Penurunan peringkat ini terjadi setelah seminggu gejolak politik di mana Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu nyaris selamat dari dua mosi tidak percaya di parlemen. Untuk mendapatkan dukungan yang cukup untuk tetap berkuasa, pemerintahan barunya harus mengorbankan reformasi pensiun 2023 Presiden Emmanuel Macron yang sangat tidak populer. Reaksi pasar Pada saat penulisan, EUR/USD diperdagangkan 0,07% lebih tinggi pada hari ini untuk diperdagangkan di level 1,1660. FAQ Euro Euro adalah mata uang untuk 19 negara Uni Eropa yang termasuk dalam Zona Euro. Ini adalah mata uang kedua yang paling banyak diperdagangkan di dunia setelah Dolar AS. Pada tahun 2022, Euro menyumbang 31% dari semua transaksi valuta asing, dengan perputaran harian rata-rata lebih dari $2,2 triliun per hari. EUR/USD adalah pasangan mata uang yang paling banyak diperdagangkan di dunia, menyumbang sekitar 30% dari semua transaksi, diikuti oleh EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) dan EUR/AUD (2%). Bank Sentral Eropa (ECB) di Frankfurt, Jerman, adalah bank cadangan untuk Zona Euro. ECB menetapkan suku bunga dan mengelola kebijakan moneter. Mandat utama ECB adalah menjaga stabilitas harga, yang berarti mengendalikan inflasi atau menstimulasi pertumbuhan. Alat utamanya adalah menaikkan atau menurunkan suku bunga. Suku bunga yang relatif tinggi – atau ekspektasi suku bunga yang lebih tinggi – biasanya akan menguntungkan Euro dan sebaliknya. Dewan Gubernur ECB membuat keputusan kebijakan moneter pada pertemuan yang diadakan delapan kali setahun. Keputusan dibuat oleh kepala bank nasional Zona Euro dan enam... Postingan S&P Global menurunkan peringkat kredit Prancis menjadi A+ muncul di BitcoinEthereumNews.com. S&P Global Ratings menurunkan peringkat Prancis menjadi A+ dari AA-, menyebutkan ketidakpastian anggaran negara tersebut sebagai "tinggi" meskipun telah menyerahkan rancangan anggaran 2025, lapor Bloomberg pada hari Sabtu. Penurunan peringkat ini berarti Prancis telah kehilangan peringkat AA- dari dua dari tiga penilai kredit utama dalam waktu kurang dari sebulan, termasuk penurunan peringkat dari Fitch dan DBRS. Penurunan peringkat ini terjadi setelah seminggu gejolak politik di mana Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu nyaris selamat dari dua mosi tidak percaya di parlemen. Untuk mendapatkan dukungan yang cukup untuk tetap berkuasa, pemerintahan barunya harus mengorbankan reformasi pensiun 2023 Presiden Emmanuel Macron yang sangat tidak populer. Reaksi pasar Pada saat penulisan, EUR/USD diperdagangkan 0,07% lebih tinggi pada hari ini untuk diperdagangkan di level 1,1660. FAQ Euro Euro adalah mata uang untuk 19 negara Uni Eropa yang termasuk dalam Zona Euro. Ini adalah mata uang kedua yang paling banyak diperdagangkan di dunia setelah Dolar AS. Pada tahun 2022, Euro menyumbang 31% dari semua transaksi valuta asing, dengan perputaran harian rata-rata lebih dari $2,2 triliun per hari. EUR/USD adalah pasangan mata uang yang paling banyak diperdagangkan di dunia, menyumbang sekitar 30% dari semua transaksi, diikuti oleh EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) dan EUR/AUD (2%). Bank Sentral Eropa (ECB) di Frankfurt, Jerman, adalah bank cadangan untuk Zona Euro. ECB menetapkan suku bunga dan mengelola kebijakan moneter. Mandat utama ECB adalah menjaga stabilitas harga, yang berarti mengendalikan inflasi atau menstimulasi pertumbuhan. Alat utamanya adalah menaikkan atau menurunkan suku bunga. Suku bunga yang relatif tinggi – atau ekspektasi suku bunga yang lebih tinggi – biasanya akan menguntungkan Euro dan sebaliknya. Dewan Gubernur ECB membuat keputusan kebijakan moneter pada pertemuan yang diadakan delapan kali setahun. Keputusan dibuat oleh kepala bank nasional Zona Euro dan enam...