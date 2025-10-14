Kapten Seattle Reign FC Lauren Barnes Mengumumkan Pensiun

SEATTLE, WASHINGTON – 10 OKTOBER: Lauren Barnes #3 dari Seattle Reign FC tersenyum setelah pertandingan NWSL antara Seattle Reign dan Bay FC di Lumen Field pada 10 Oktober 2025 di Seattle, Washington. (Foto oleh Soobum Im/NWSL via Getty Images) NWSL via Getty Images

Setelah karier 13 tahun bersama Seattle Reign FC, bek Lauren 'Lu' Barnes akan pensiun pada akhir musim NWSL 2025 untuk mengakhiri karier profesionalnya. Reign akan menyelenggarakan pertandingan kandang terakhir mereka musim ini pada Jumat, 17 Oktober saat mereka menghadapi Utah Royals FC.

Menurut klub, Barnes diperkirakan akan tersedia untuk dipilih Jumat ini di Lumen Field.

"Sejak hari pertama, Seattle telah menjadi rumah," kata Barnes. "Saya tumbuh dewasa di sini – sebagai pemain, pemimpin, dan pribadi. Saya sangat bangga dengan apa yang telah kami bangun dan budaya yang telah kami ciptakan. Telah menghabiskan seluruh karier profesional saya bersama klub ini, di kota ini, dikelilingi oleh orang-orang yang saya cintai, adalah sesuatu yang benar-benar istimewa. Saya sangat berterima kasih kepada rekan satu tim, pelatih, staf, dan penggemar kami yang telah mendukung saya di setiap musim. Bab hidup saya ini telah menjadi mimpi, dan saya bersemangat untuk menikmati semuanya untuk terakhir kalinya bersama keluarga Reign saya."

Meninggalkan Warisan

Sebagai pemain asli Reign FC, Barnes telah menjadi bagian dari setiap tonggak penting bersama klub. Tidak hanya kepemimpinannya sebagai kapten mengangkat klub ke level berikutnya, tetapi karakternya di luar lapangan juga mewujudkan kerendahan hati, advokasi, dan keadilan bagi orang lain.

Barnes adalah salah satu dari empat pemain asli NWSL terakhir yang telah bersama liga sejak awal pembentukannya pada 2013, menjadikannya pemain dengan banyak rekor. Bersama Seattle, Barnes telah memenangkan tiga penghargaan NWSL Shield (2014, 2015, 2022), dan meraih penghargaan Bek Terbaik 2016.

Bek tersebut juga menjadi pemain kunci saat mereka mencapai pertandingan Final NWSL pada tiga kesempatan selama waktunya bersama klub.

Dengan konsistensinya di NWSL, Barnes juga menjadi pemimpin sepanjang masa liga dalam jumlah pertandingan yang dimainkan dengan 250 caps dan merupakan pemain pertama yang mencapai 100 kemenangan musim reguler.

"Yang membuat Lu begitu langka bukan hanya umur panjang kariernya atau rekor-rekornya, tetapi kemanusiaannya," kata Manajer Umum Seattle Reign FC Lesle Gallimore. "Dia telah menjadi pemimpin, panutan, dan sumber kekuatan yang konstan bagi klub ini dan komunitas. Anda tidak lagi melihat pemain menghabiskan seluruh karier mereka di satu kota, dan kesetiaan itu menunjukkan banyak tentang siapa dia dan apa arti Seattle baginya."

Jantung dari Reign

Dari waktunya di Seattle, Barnes telah menciptakan akar yang dalam dengan kota, penggemar, dan dengan anggota tim. Di samping Barnes, gelandang Jess Fishlock juga merupakan pemain asli Reign lainnya. Pada musim NWSL 2023, klub memiliki total tiga pemain asli Reign karena Megan Rapinoe juga merupakan pemain jangka panjang untuk klub dan trio tersebut dijuluki 'OG's' klub.

Tiga OG Reign, Lauren Barnes, Jess Fishlock, dan Megan Rapinoe merayakan setelah pertandingan rival Cascadia melawan Portland Thorns. (Foto oleh Jane Gershovich/ISI Photos/Getty Images) Getty Images

Pelatih Kepala Laura Harvey awalnya mengubah posisi Barnes dari bek luar menjadi bek tengah dan membantu membentuk Barnes untuk mencapai potensi penuhnya sebagai pemain di awal kariernya.

"Lu telah menjadi jantung klub ini sejak awal," kata Harvey. "Dia telah menjadi perekat yang menyatukan kita melalui masa-masa baik dan buruk. Segala sesuatu tentang siapa kita, baik itu standar kita, nilai-nilai kita atau ketahanan kita, Lu memiliki jejaknya di semua itu. Sepanjang kariernya yang legendaris, Lu telah menjadi pribadi yang autentik, tidak mementingkan diri sendiri, dan seorang pemimpin di dalam dan di luar lapangan. Merupakan suatu kehormatan menjadi bagian dari perjalanannya, dan warisannya akan dirasakan di sini untuk generasi-generasi mendatang."

Penggemar akan memiliki kesempatan untuk merayakan Barnes pada pertandingan kandang terakhir mereka Jumat ini di Lumen Field dengan tiket khusus seharga $20 yang tersedia untuk dibeli untuk menghormati legenda nomor 3 mereka.