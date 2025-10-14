Shentu Chain dan CertiK Menyatukan Blockchain dan Matematika dalam Terobosan DeSci

Shentu Chain dan CertiK minggu ini memperkenalkan OpenMath, yang diklaim sebagai platform DeSci matematika pertama di dunia, membuka babak baru di mana matematika formal, komputasi yang dapat diverifikasi, dan blockchain bertemu. Peluncuran tersebut, yang diumumkan dalam rilis bersama dan diperkuat melalui saluran sosial, memposisikan OpenMath sebagai ruang di mana peneliti dan "pembuktian" dapat mengajukan, berkolaborasi, dan memverifikasi masalah matematika dengan solusi yang dicatat secara permanen di blockchain. Inti dari OpenMath adalah verifikasi formal: bukti dan solusi yang dikirimkan ke platform diperiksa menggunakan teknologi proof-assistant sehingga kebenaran dapat diverifikasi secara mekanis daripada diserahkan pada peer review informal. Materi Shentu menggambarkan sistem ini sebagai integrasi alat formal terkenal seperti Coq dan Lean ke dalam alur kerja native blockchain, memungkinkan teorema dan bukti yang diperiksa mesin untuk direferensikan, divalidasi, dan disimpan di ledger. Rumah Alami untuk DeSci OpenMath diimplementasikan di Shentu Chain, Layer-1 yang berfokus pada keamanan yang berakar pada CertiK dan komunitas penelitian verifikasi formal. Rantai itu sendiri, yang direbrand menjadi Shentu pada 2021 setelah diinkubasi dari CertiK, dikembangkan dengan fokus eksplisit pada komputasi yang dapat diverifikasi dan perangkat keamanan on-chain, menjadikannya rumah alami untuk eksperimen DeSci yang dibangun di sekitar kebenaran matematika. Arsitek platform mengatakan OpenMath dirancang dengan mempertimbangkan kolaborasi dan perlindungan kekayaan intelektual: proses pengajuan dua fase melindungi karya pembuktian sambil tetap memungkinkan komunitas global untuk berpartisipasi, memvalidasi, dan membangun hasil yang terverifikasi. Dengan mencatat asal-usul, tinjauan, dan langkah-langkah verifikasi di blockchain, OpenMath bertujuan untuk menghilangkan hambatan institusional tradisional, memastikan kredit yang adil bagi kontributor, dan mempercepat laju pengetahuan matematika yang ketat menjadi dapat ditemukan dan digunakan kembali. Peluncuran OpenMath hadir saat Decentralized Science, atau DeSci, mendapatkan momentum sebagai pendekatan untuk demokratisasi bagaimana penelitian didanai, dipublikasikan, dan divalidasi. Para pendukung berpendapat bahwa jaringan terdesentralisasi dapat memperluas akses, mendiversifikasi mekanisme pendanaan, dan membuat proses validasi lebih transparan, tujuan yang secara eksplisit dicerminkan oleh OpenMath dengan menggabungkan akses terbuka ke hasil terverifikasi dengan keterlacakan on-chain. Shentu Chain dan CertiK membingkai rilis ini sebagai kelanjutan dari misi bersama untuk menerapkan blockchain dan verifikasi formal untuk "dampak dunia nyata," dan mereka mengatakan ekspansi lebih lanjut direncanakan untuk memungkinkan peneliti mengatasi masalah yang semakin canggih dan memperluas insentif dalam ekosistem OpenMath. Untuk saat ini, situs dan platform sudah aktif, mengundang matematikawan, peneliti metode formal, dan komunitas DeSci yang lebih luas untuk mengeksplorasi lingkungan baru di mana kebenaran matematika menjadi barang publik yang dapat diverifikasi dan direferensikan. Shentu Chain dan CertiK minggu ini memperkenalkan OpenMath, yang diklaim sebagai platform DeSci matematika pertama di dunia, membuka babak baru di mana matematika formal, komputasi yang dapat diverifikasi, dan blockchain bertemu. Peluncuran tersebut, yang diumumkan dalam rilis bersama dan diperkuat melalui saluran sosial, memposisikan OpenMath sebagai ruang di mana peneliti dan "pembuktian" dapat mengajukan, berkolaborasi, dan memverifikasi masalah matematika dengan solusi yang dicatat secara permanen di blockchain. Inti dari OpenMath adalah verifikasi formal: bukti dan solusi yang dikirimkan ke platform diperiksa menggunakan teknologi proof-assistant sehingga kebenaran dapat diverifikasi secara mekanis daripada diserahkan pada peer review informal. Materi Shentu menggambarkan sistem ini sebagai integrasi alat formal terkenal seperti Coq dan Lean ke dalam alur kerja native blockchain, memungkinkan teorema dan bukti yang diperiksa mesin untuk direferensikan, divalidasi, dan disimpan di ledger. Rumah Alami untuk DeSci OpenMath diimplementasikan di Shentu Chain, Layer-1 yang berfokus pada keamanan yang berakar pada CertiK dan komunitas penelitian verifikasi formal. Rantai itu sendiri, yang direbrand menjadi Shentu pada 2021 setelah diinkubasi dari CertiK, dikembangkan dengan fokus eksplisit pada komputasi yang dapat diverifikasi dan perangkat keamanan on-chain, menjadikannya rumah alami untuk eksperimen DeSci yang dibangun di sekitar kebenaran matematika. Arsitek platform mengatakan OpenMath dirancang dengan mempertimbangkan kolaborasi dan perlindungan kekayaan intelektual: proses pengajuan dua fase melindungi karya pembuktian sambil tetap memungkinkan komunitas global untuk berpartisipasi, memvalidasi, dan membangun hasil yang terverifikasi. Dengan mencatat asal-usul, tinjauan, dan langkah-langkah verifikasi di blockchain, OpenMath bertujuan untuk menghilangkan hambatan institusional tradisional, memastikan kredit yang adil bagi kontributor, dan mempercepat laju pengetahuan matematika yang ketat menjadi dapat ditemukan dan digunakan kembali. Peluncuran OpenMath hadir saat Decentralized Science, atau DeSci, mendapatkan momentum sebagai pendekatan untuk demokratisasi bagaimana penelitian didanai, dipublikasikan, dan divalidasi. Para pendukung berpendapat bahwa jaringan terdesentralisasi dapat memperluas akses, mendiversifikasi mekanisme pendanaan, dan membuat proses validasi lebih transparan, tujuan yang secara eksplisit dicerminkan oleh OpenMath dengan menggabungkan akses terbuka ke hasil terverifikasi dengan keterlacakan on-chain. Shentu Chain dan CertiK membingkai rilis ini sebagai kelanjutan dari misi bersama untuk menerapkan blockchain dan verifikasi formal untuk "dampak dunia nyata," dan mereka mengatakan ekspansi lebih lanjut direncanakan untuk memungkinkan peneliti mengatasi masalah yang semakin canggih dan memperluas insentif dalam ekosistem OpenMath. Untuk saat ini, situs dan platform sudah aktif, mengundang matematikawan, peneliti metode formal, dan komunitas DeSci yang lebih luas untuk mengeksplorasi lingkungan baru di mana kebenaran matematika menjadi barang publik yang dapat diverifikasi dan direferensikan.