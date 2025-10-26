Penambang Bitcoin Kecil Melonjak saat Ferrari Merangkul Cryptocurrency

Pendahuluan:

Lanskap cryptocurrency terus berkembang dengan pergeseran dinamika pasar yang signifikan dan inisiatif inovatif. Penambang Bitcoin yang lebih kecil semakin menantang pemain dominan, menandakan pergeseran dalam daya saing industri. Sementara itu, produsen mobil mewah Ferrari merambah ke ruang aset digital dengan alat keterlibatan penggemar baru, dan platform media sosial Rumble bersiap memperkenalkan pemberian tip Bitcoin, menyoroti peran blockchain yang semakin luas dalam platform konten mainstream.

Penambang Bitcoin tingkat menengah memperluas hashrate mereka, mempersempit kesenjangan dengan raksasa industri di tengah persaingan industri yang meningkat.

Penambang Bitcoin publik kini mengendalikan hampir sepertiga dari total hashrate jaringan, didukung oleh peningkatan pembiayaan utang untuk infrastruktur.

Ferrari meluncurkan token digital untuk memungkinkan klien elitenya menawar mobil balap pemenang Le Mans, memperkuat loyalitas pelanggan.

Rumble akan segera mengaktifkan tip Bitcoin untuk kreator konten melalui kemitraan dengan Tether, berpotensi meningkatkan adopsi kripto di media digital.

Penambang Bitcoin yang lebih kecil mendapatkan keunggulan atas pesaing yang lebih besar

Industri penambangan Bitcoin menyaksikan persaingan yang meningkat setelah halving 2024, dengan penambang tingkat menengah menutup kesenjangan hashrate terhadap operator yang lebih besar. Data dari The Miner Mag mengungkapkan bahwa perusahaan seperti HIVE Digital, Bitdeer, dan Cipher Mining telah secara signifikan menumbuhkan hashrate terealisasi mereka, berkat investasi infrastruktur yang berkelanjutan. Perusahaan-perusahaan ini sekarang mendekati skala penambang besar seperti MARA Holdings, CleanSpark, dan Cango.

Saat ini, penambang Bitcoin yang terdaftar secara publik menyumbang hampir sepertiga dari total hashrate jaringan, menggarisbawahi ekspansi sektor tersebut. Pertumbuhan ini sebagian didorong oleh lonjakan pembiayaan utang—total utang industri telah melonjak dari $2,1 miliar menjadi $12,7 miliar selama tahun lalu—untuk mendanai fasilitas dan peralatan penambangan baru.

Ferrari akan meluncurkan token digital untuk penggemar elite

Pertumbuhan hashrate terealisasi penambang Bitcoin. Sumber: The Miner Mag

Produsen mobil mewah Ferrari memasuki ruang kripto dengan token digital yang direncanakan, memungkinkan klien top perusahaan untuk menawar mobil balap ketahanan Ferrari 499P pemenang Le Mans yang langka. Inisiatif ini, yang dikembangkan dalam kemitraan dengan perusahaan fintech Conio, menargetkan anggota Hyperclub eksklusif Ferrari, jaringan pribadi dari 100 penggemar kaya raya yang bersemangat tentang balap.

Chief Marketing Officer Ferrari, Enrico Galliera, menjelaskan bahwa token tersebut bertujuan untuk memperkuat ikatan dengan pelanggan paling setia mereka. Pemegang akan dapat memperdagangkan token di antara mereka sendiri dan berpartisipasi dalam lelang eksklusif, termasuk kesempatan untuk memiliki mobil balap ikonik tersebut. Program ini dijadwalkan selaras dengan musim World Endurance Championship 2027.

Rumble akan memperkenalkan tip Bitcoin untuk kreator konten

Ferrari 499P. Sumber: Wikimedia

Platform berbagi konten Rumble sedang mempersiapkan peluncuran fitur pemberian tip Bitcoin, bertujuan untuk menciptakan aliran pendapatan baru bagi lebih dari 51 juta pengguna aktif bulanannya. CEO Chris Pavlovski mengumumkan bahwa Rumble telah bermitra dengan Tether untuk mengaktifkan pembayaran Bitcoin, dengan peluncuran penuh yang direncanakan diharapkan pada Desember.

Selama Forum Plan ₿ di Lugano, Swiss, CEO Tether Paolo Ardoino mengindikasikan bahwa platform tersebut sedang bekerja untuk menyelesaikan masalah kecil dan mengoptimalkan pengalaman pengguna, dengan jadwal yang menargetkan awal hingga pertengahan Desember untuk ketersediaan fitur tersebut.

Integrasi ini menandai langkah signifikan menuju adopsi kripto mainstream, terutama dalam platform konten digital dengan audiens global yang besar. Ardoino menekankan bahwa tip Bitcoin akan memberikan kreator konten keamanan yang meningkat, mengurangi risiko debanking untuk postingan mereka, memperkuat peran blockchain yang berkembang dalam melindungi otonomi finansial dan ekspresi bebas.

