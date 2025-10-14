BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
Toncoin dan Litecoin telah meninggalkan jejak mereka, menunjukkan ketahanan dan potensi pertumbuhan menjelang tahun 2025. Tetapi saat pasar [...] Postingan Smart Money Melirik Lonjakan Kripto Besar Berikutnya: Toncoin, Litecoin, dan BullZilla Memimpin Koin Teratas untuk Bergabung Minggu Ini muncul pertama kali di Coindoo.Toncoin dan Litecoin telah meninggalkan jejak mereka, menunjukkan ketahanan dan potensi pertumbuhan menjelang tahun 2025. Tetapi saat pasar [...] Postingan Smart Money Melirik Lonjakan Kripto Besar Berikutnya: Toncoin, Litecoin, dan BullZilla Memimpin Koin Teratas untuk Bergabung Minggu Ini muncul pertama kali di Coindoo.

Uang Pintar Melirik Lonjakan Kripto Besar Berikutnya: Toncoin, Litecoin, dan BullZilla Memimpin Koin Teratas untuk Bergabung Minggu Ini

Oleh: Coindoo
2025/10/14 07:50
Smart Blockchain
SMART$0.003383+1.31%
TOP Network
TOP$0.000096--%

Toncoin dan Litecoin telah meninggalkan jejak mereka, menunjukkan ketahanan dan potensi pertumbuhan menjelang tahun 2025. Namun seiring pergeseran pasar, BullZilla memasuki sorotan, menawarkan peluang segar dan menarik bagi investor yang mencari koin terbaik untuk bergabung minggu ini demi pengembalian maksimal.

BullZilla ($BZIL) melangkah ke sorotan, menawarkan gerbang segar dan menarik bagi investor yang mencari koin terbaik untuk bergabung minggu ini demi potensi pengembalian maksimal. Didukung oleh kinerja presale yang kuat dan mekanisme deflasi inovatif, BullZilla dengan cepat menjadi pesaing yang menonjol. Baik Anda seorang trader berpengalaman atau pendatang baru di dunia kripto, ketiga koin ini menawarkan fundamental yang solid, ketahanan pasar, dan prospek pertumbuhan jangka panjang yang kuat. Baik Anda seorang investor berpengalaman atau pendatang baru, ketiga koin ini menonjol karena fundamental yang solid, ketahanan pasar, dan prospek masa depan yang menjanjikan.

BullZilla: Salah Satu Koin Terbaik untuk Bergabung Minggu Ini

BullZilla telah muncul sebagai salah satu koin meme paling menjanjikan untuk diperhatikan pada tahun 2025, dengan mekanisme presale yang revolusioner yang menawarkan peluang pertumbuhan unik bagi investor awal. Berkat struktur harga dinamis, presale BullZilla ($BZIL) menghadirkan peluang menarik untuk membeli dengan harga rendah sebelum melambung tinggi. Harga $BZIL meningkat setiap kali $100.000 terkumpul selama presale atau setelah 48 jam, jadi semakin cepat Anda bergabung, semakin baik harga yang Anda dapatkan.

Mengapa BullZilla Adalah Salah Satu Koin Terbaik untuk Bergabung Minggu Ini

Dengan presale BullZilla yang sudah mengumpulkan lebih dari $880.000 dan saat ini berada di Tahap 6, investor yang bergabung sekarang berada pada posisi untuk mendapatkan keuntungan dari potensi kenaikan besar seiring berjalannya presale. Sifat BullZilla yang digerakkan oleh komunitas juga menjadi daya tarik besar, dengan token $BZIL mendapatkan daya tarik sebagai koin meme dengan prospek pertumbuhan substansial.

Fitur Utama yang Mendorong Pertumbuhan BullZilla

Roarblood Vault: Perbendaharaan yang Digerakkan Komunitas

Roarblood Vault merupakan bagian integral dari ekosistem BullZilla, memungkinkan komunitas untuk tumbuh dan mendapatkan hadiah. Vault ini mendukung sistem referral, memberi penghargaan kepada pengguna dengan bonus 10% untuk mereferensikan investor baru. Fitur ini memastikan bahwa BullZilla tetap berkelanjutan, mendorong pertumbuhan jangka panjang dan penghargaan bagi peserta yang berkomitmen.

HODL Furnace: Staking dan Dapatkan 70% APY

HODL Furnace memberi penghargaan kepada pemegang $BZIL dengan APY luar biasa sebesar 70%, mendorong pengguna untuk melakukan staking token mereka untuk mendapatkan hadiah jangka panjang daripada menjualnya. Fitur ini tidak hanya menstabilkan harga tetapi juga mendorong investor untuk memegang token mereka seiring pertumbuhan proyek.

Toncoin: Ketahanan dan Pemulihan di Pasar yang Bergejolak

Toncoin (TON) telah membuktikan ketahanannya di tengah volatilitas pasar, pulih dengan cepat dari penurunan besar selama kehancuran pasar senilai $7 miliar yang disebabkan oleh faktor eksternal, termasuk pengumuman tarif oleh Presiden AS Trump. Meskipun mengalami penurunan 21% setelah pelepasan 44 juta token senilai $144 juta, Toncoin bangkit kembali dengan cepat, menunjukkan kepercayaan investor dan kekuatan dalam fundamental jangka panjangnya.

Toncoin telah membuktikan kekuatannya meskipun ketidakstabilan pasar, mempertahankan posisinya sebagai pesaing solid di ruang cryptocurrency. Biaya rendah, throughput transaksi tinggi, dan fundamental yang kuat menjadikannya pilihan menarik bagi investor. Jika Anda mencari koin terbaik untuk bergabung minggu ini yang telah menunjukkan kemampuan untuk pulih dari kemunduran, Toncoin adalah pilihan yang tepat.

Litecoin: Siap untuk Breakout Parabolik

Litecoin (LTC) telah mengalami penurunan 23% dalam beberapa hari terakhir, tetapi ini mungkin menandakan peluang pembelian bagi investor yang ingin memanfaatkan pergerakan berikutnya. Secara historis, Litecoin telah melihat reli harga yang signifikan setelah koreksi pasar serupa. Data on-chain menunjukkan bahwa investor institusional sedang mengakumulasi Litecoin, dengan lebih dari $10,5 juta koin dipindahkan dari bursa. Ini adalah tanda akumulasi jangka panjang yang kuat, yang dapat memicu lonjakan harga besar berikutnya.

Litecoin mendekati level oversold dan data historis menunjukkan potensi rebound yang kuat; LTC mungkin sedang bersiap untuk reli parabolik serupa dengan kinerja masa lalunya. Kehadiran Litecoin yang mapan di pasar kripto, ditambah dengan minat institusional, menjadikannya kandidat kuat untuk koin terbaik yang bisa diikuti minggu ini.

Kesimpulan: BullZilla, Toncoin, dan Litecoin: Koin Terbaik untuk Bergabung Minggu Ini

Ketika berbicara tentang menemukan koin terbaik untuk bergabung minggu ini, BullZilla, Toncoin, dan Litecoin menonjol sebagai pilihan teratas untuk tahun 2025. BullZilla menawarkan potensi ROI tinggi melalui mekanisme presale inovatif dan fitur yang digerakkan komunitas. Toncoin telah membuktikan kekuatannya dengan pulih cepat dari kemunduran pasar, sementara Litecoin menunjukkan tanda-tanda persiapan untuk breakout parabolik besar.

Ketiga koin memiliki fitur unik dan peluang pertumbuhan, menjadikannya pilihan solid bagi investor yang ingin memanfaatkan potensi pasar. Baik Anda tertarik pada koin meme dengan potensi pertumbuhan eksplosif (BullZilla), cryptocurrency tangguh yang pulih dengan cepat (Toncoin), atau koin mapan dengan minat institusional yang kuat (Litecoin), koin-koin ini menawarkan sesuatu untuk semua orang.

Untuk Informasi Lebih Lanjut:

Situs Web Resmi BZIL

Bergabunglah dengan Saluran Telegram BZIL

Ikuti BZIL di X (Sebelumnya Twitter)

Pertanyaan yang Sering Diajukan untuk Koin Terbaik untuk Bergabung Minggu Ini

Mengapa BullZilla merupakan peluang investasi yang bagus?

BullZilla menawarkan mekanisme presale unik, dengan harga dinamis dan struktur yang didorong urgensi, menjadikannya investasi menjanjikan bagi early adopter.

Bagaimana Toncoin pulih setelah crash pasar?

Toncoin menunjukkan ketahanan dengan cepat bangkit kembali setelah pelepasan token baru dan likuidasi pasar secara luas, menunjukkan fundamental yang kuat.

Apa potensi untuk reli Litecoin berikutnya?

Tren historis Litecoin dan data on-chain menunjukkan bahwa itu bisa mengalami reli parabolik, mirip dengan kinerjanya di masa lalu setelah koreksi pasar.

Bagaimana cara membeli token BullZilla?

Untuk membeli $BZIL, Anda dapat menyiapkan dompet Web3, memperoleh ETH, dan menukarkannya dengan token $BZIL di portal presale resmi BullZilla.

Apa itu Roarblood Vault?

Roarblood Vault memberi penghargaan kepada investor BullZilla atas loyalitas dan partisipasi mereka, termasuk sistem referral dan hadiah staking jangka panjang.

Glosarium

  • Mekanisme Presale: Sistem di mana token dijual sebelum penawaran publik, sering menawarkan harga diskon kepada investor awal.
  • ROI (Return on Investment): Ukuran profitabilitas investasi, biasanya dinyatakan dalam persentase.
  • HODL: Istilah yang digunakan dalam cryptocurrency untuk menunjukkan memegang aset daripada menjualnya.

Publikasi ini disponsori. Coindoo tidak mendukung atau bertanggung jawab atas konten, akurasi, kualitas, iklan, produk, atau materi lain di halaman ini. Pembaca didorong untuk melakukan penelitian mereka sendiri sebelum terlibat dalam tindakan terkait cryptocurrency. Coindoo tidak akan bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan atau ketergantungan pada konten, barang, atau layanan yang disebutkan. Selalu lakukan riset Anda sendiri.

Artikel Smart Money Eyes The Next Big Crypto Surge: Toncoin, Litecoin, and BullZilla Lead Top Coins to Join This Week pertama kali muncul di Coindoo.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Spanyol menangkap tersangka dalang skema Ponzi terkait cryptocurrency senilai €260 juta

Spanyol menangkap tersangka dalang skema Ponzi terkait cryptocurrency senilai €260 juta

PANews melaporkan pada 9 November, mengutip Coindesk, bahwa Penjaga Sipil Spanyol menangkap seorang pria yang diduga memimpin skema Ponzi terkait cryptocurrency senilai €260 juta. Dia dituduh mengoperasikan penipuan investasi internasional bernama "Madeira Invest Club." Skema Ponzi ini menarik lebih dari 3.000 korban dengan menawarkan pengembalian yang dijamin terkait dengan seni digital, kendaraan mewah, wiski, real estate, dan cryptocurrency. Penyelidikan, yang melibatkan Europol dan badan penegak hukum internasional, mengungkap jaringan kompleks perusahaan cangkang dan rekening bank yang mencakup setidaknya 10 negara.
Matrix AI Network
MAN$0.00448-11.28%
Solana Retardz
SCAM$0.0000194-16.37%
Pixel Canvas
CLUB$0.00351--%
Bagikan
PANews2025/11/09 21:26
Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin menjadi cryptocurrency pilihan untuk transaksi ilegal, melampaui Bitcoin dan menarik pengawasan yang semakin ketat dari regulator. L'article Stablecoins Surpass Bitcoin as Go‑To Cryptocurrency for Illicit Transactions est apparu en premier sur Cointribune.
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:05
Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Ketika pangsa Bitcoin (BTC) dalam total pasar kripto mendekati resistensi utama, investor cerdas mulai beralih ke altcoin. Dengan dominasi mendekati angka 60%, banyak yang melihat ini sebagai titik pemicu. Pergeseran ini menyiapkan panggung untuk apa yang bisa menjadi gelombang altcoin besar berikutnya. Terutama untuk proyek yang diposisikan dengan utilitas dunia nyata yang jelas atau peningkatan jaringan, momen untuk bertindak mungkin sedang menghilang. Bahkan sementara perhatian tumbuh pada satu ekosistem DeFi yang berfokus pada pembayaran yang telah mengumpulkan $28 juta dalam pendanaan pribadi, sorotan pada token menarik lainnya semakin berkembang. VeChain (VET): Panggilan Bangun Altcoin Rantai Pasokan VeChain telah mengalami masa sulit, namun grafik dan sinyal ekosistem menunjukkan bahwa pembeli awal sudah diam-diam mengumpulkan. Analis berpikir ini bisa menjadi salah satu kripto terbaik untuk dibeli sekarang jika rotasi yang lebih luas ke altcoin dimulai. Indikator teknis pada VET menunjukkan pengaturan "potensi dasar", dengan sinyal beli TD Sequential ganda yang muncul. Yang penting, VeChain mendapatkan daya tarik dalam tokenisasi aset perusahaan dan dunia nyata. Pembaruan ekosistem terbaru menunjukkan aktivitas pengembang naik lebih dari 600%. Polkadot (DOT): Proyek DeFi Lintas Rantai Siap untuk Berkembang Menurut komentar terbaru, jika dominasi Bitcoin mencapai resistensi dan berbalik, DOT adalah salah satu koin yang siap menangkap modal yang masuk. Di sisi teknis, DOT saat ini melayang di sekitar dukungan kunci dekat $2,60. Tapi jangan salah, pasar sedang mengawasi dan menunggu. Peningkatan yang dikenal sebagai "Asset Hub" (4 Nov) adalah tonggak utama bagi ekosistem, dirancang untuk menyatukan layanan parachain-nya dan dapat bertindak sebagai katalis. Konteks Dominasi Bitcoin (BTC) — Mengapa Ini Penting Meskipun bukan altcoin per se, memahami dominasi Bitcoin sangat penting untuk menentukan waktu pergerakan altcoin. Dominasi Bitcoin sekarang berada di sekitar 59%-60% dan berulang kali menolak garis resistensi. Analis percaya bahwa jika dominasi BTC mulai menurun, itu akan menandakan pergeseran likuiditas ke altcoin. Ketika dominasi Bitcoin menurun, narasi sering beralih ke musim altcoin, periode ketika altcoin berkinerja jauh lebih baik daripada Bitcoin. Pengaturan pasar saat ini mencerminkan siklus sebelumnya di mana jenis resistensi ini bertahan, diikuti oleh reli altcoin skala besar. Bagi investor cerdas, mengawasi grafik dominasi seperti mengawasi saklar; begitu berubah, mereka yang diposisikan lebih awal di altcoin bisa mendapatkan keuntungan besar. Remittix (RTX): Token Utilitas Di Bawah Radar Ekosistem yang berfokus pada pembayaran ini diam-diam naik dan siap mendapatkan keuntungan dari pergeseran arus dari dominasi Bitcoin. Remittix telah mengumpulkan lebih dari $28 juta dalam pendanaan pribadi, menandakan permintaan kuat untuk solusi PayFi-nya dan menarik perhatian di kalangan investasi kripto tahap awal. Remittix menonjol bukan hanya sebagai token lain, tetapi sebagai platform yang dirancang untuk mengirim kripto langsung ke rekening bank di lebih dari 30 negara, dengan konversi FX real-time yang transparan dan model token deflasi yang dibangun untuk utilitas global. Dibandingkan dengan altcoin di atas, Remittix memposisikan dirinya sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang untuk pertumbuhan berbasis utilitas daripada spekulasi. Mengapa Remittix Mendapatkan Daya Tarik: Jangkauan global: Kirim kripto langsung ke rekening bank di 30+ negara Utilitas dunia nyata: Dibangun untuk penggunaan aktual, bukan hanya spekulasi Keamanan utama: Diaudit oleh perusahaan keamanan blockchain terkemuka Jika dominasi Bitcoin berubah dan modal mengalir ke altcoin, Remittix secara unik diposisikan untuk menunggangi pergeseran narasi dan gelombang kasus penggunaan dunia nyata. Untuk investor yang mencari kripto 100x berikutnya (meskipun tidak dijamin), Remittix menawarkan kombinasi waktu, teknologi, dan utilitas yang menarik. Temukan masa depan PayFi dengan Remittix dengan memeriksa proyek mereka di sini: Website: https://remittix.io/ Sosial: https://linktr.ee/remittix Hadiah $250.000: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway
Nowchain
NOW$0.00208+2.97%
Bitcoin
BTC$103,273.8+1.23%
Major
MAJOR$0.1+2.45%
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:17

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

Spanyol menangkap tersangka dalang skema Ponzi terkait cryptocurrency senilai €260 juta

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Prediksi Harga Ethereum: $5K Pada 2025 Tak Terelakkan Saat Paus ETH Membeli RTX Senilai $28M

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$103,028.05
$103,028.05$103,028.05

+1.29%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,507.51
$3,507.51$3,507.51

+3.87%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$160.25
$160.25$160.25

+2.28%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.2927
$2.2927$2.2927

+1.60%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$627.84
$627.84$627.84

+22.84%