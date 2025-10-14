Solana dan XRP bergabung dengan Bitcoin dan ETH dengan opsi CME

CME Group, bursa derivatif terbesar di dunia, secara resmi meluncurkan opsi yang diatur CFTC untuk Solana dan XRP.
Permintaan institusional untuk altcoin utama terus bertumbuh. Pada Senin, 13 Oktober, CME Group, bursa derivatif terbesar di dunia, secara resmi meluncurkan opsi untuk Solana dan XRP, yang sepenuhnya diatur oleh Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas A.S.
Perdagangan untuk opsi Solana (SOL) dan XRP (XRP) kini telah aktif, memberikan investor institusional akses ke derivatif yang sepenuhnya diregulasi pada dua altcoin yang paling banyak diperdagangkan. Opsi ini diselesaikan secara fisik, tersedia dalam ukuran standar dan mikro, serta memiliki tanggal kedaluwarsa harian, bulanan, dan triwulanan.
Ini berarti trader sekarang dapat memperdagangkan opsi altcoin ini di bursa CME dengan cara yang sama seperti mereka memperdagangkan opsi Bitcoin dan Ethereum. Hingga saat ini, hanya kontrak berjangka SOL dan XRP yang tersedia di bursa tersebut.
Langkah ini dilakukan setelah CME memperoleh persetujuan regulasi dari CFTC, dan setelah kontrak berjangka Solana dan XRP telah mengumpulkan volume perdagangan yang signifikan. Likuiditas ini berkontribusi pada keputusan CME untuk memperluas akses investor. Terlebih lagi, dengan penambahan perdagangan opsi, aktivitas untuk kedua altcoin ini kemungkinan akan meningkat.
Secara khusus, sejak peluncuran kontrak berjangka Solana pada Maret, platform ini memfasilitasi perdagangan lebih dari 540.000 kontrak, dengan nilai nosional $22,3 miliar hingga September. Di sisi lain, terdapat 370.000 kontrak XRP yang diperdagangkan sejak Mei, dengan nilai nosional $16,2 miliar.
Altcoin blue-chip termasuk yang pertama pulih setelah penghapusan pasar kripto senilai $1 triliun. Meskipun CME mengumumkan perluasan perdagangan opsinya pada September, hal ini tetap menandakan minat institusional yang berkembang pada altcoin ini.