Ketinggalan ICO Solana? Presale BlockchainFX Menjanjikan Keuntungan Besar untuk Pembeli Awal

Oleh: Coindoo
2025/11/03 22:50
OpenLedger
OPEN$0.28771-5.47%
SecondLive
LIVE$0.001183-52.37%

Bagaimana jika jendela Missed ICO BlockchainFX masih terbuka untuk pembeli yang cermat hari ini? BFX menjalankan super aplikasi trading langsung untuk crypto, saham, forex, dan komoditas. Diaudit oleh CertiK dan patuh KYC, BFX membagikan biaya USDT dengan para pemegang. Harga presale meningkat setiap Senin, jadi waktu sangat penting sekarang.

Investor membandingkan jaringan terbukti seperti Solana dengan token utilitas baru. Grafik SOL sekitar $183 menunjukkan perdagangan aktif dan pergerakan cepat. BFX menambahkan reward USDT harian, akses kartu Visa, dan permintaan yang meningkat dari 10.000+ pengguna. Dengan $10,5M yang terkumpul dan lima listing bursa yang direncanakan, alokasi awal dapat membentuk hasil 2025.

Amankan alokasi di presale crypto terbaik 2025 selama BFX masih di harga $0,029.

Mengapa Missed ICO BlockchainFX adalah presale crypto terbaik untuk dibeli sekarang?

BFX adalah super aplikasi trading yang didukung pendapatan yang mendistribusikan kembali hingga 70% dari biaya trading kepada pemegang dalam bentuk USDT. Pengguna melaporkan 4 hingga 7% per hari dengan APY hingga 90%. Presale naik dari $0,01 ke $0,029 dan bergerak setiap Senin menuju peluncuran terkonfirmasi di $0,05. Lebih dari 16.500 pembeli sudah bergabung.

Pertimbangkan skenario investasi. Pembelian $50.000 pada $0,029 sama dengan sekitar 1.724.138 BFX. Pada peluncuran $0,05, itu sekitar $86.207, keuntungan mendekati 72%. Jika adopsi jangka panjang membawa BFX ke $1, investasi yang sama bernilai sekitar $1,72M. Tambahkan bonus CANDY40 untuk 40% token lebih banyak hingga 3 Nov, 6 sore UTC untuk meningkatkan potensi keuntungan.

BFX memperkuat sinyal kepercayaan dengan audit CertiK, KYC, konfirmasi listing di lima bursa terpusat, dan hadiah BFX senilai $500.000 plus kompetisi buy-in $100.000. Pemenang tahap awal di siklus sebelumnya dimulai dengan utilitas nyata dan pertumbuhan komunitas serupa.

Beli BFX sekarang dalam presale crypto 100x teratas di 2025. Klaim tempat Anda dalam presale crypto yang sedang tren sebelum kenaikan harga berikutnya.

Berita harga Solana hari ini: apakah SOL masih crypto teratas untuk diinvestasikan di 2025?

Pada grafik Coinbase dua jam tertanggal 30 Okt 2025, SOL diperdagangkan sekitar $183 setelah penurunan tajam akhir bulan dan rebound kecil. Lonjakan volume mengelompok di pertengahan Oktober dan akhir bulan. Grafik menunjukkan perilaku range dengan ayunan cepat, yang lebih cocok untuk rencana disiplin daripada spekulasi.

Untuk pembeli yang mengikuti berita pasar crypto November 2025, Solana tetap menjadi large cap dengan likuiditas dalam dan aktivitas pengembang yang luas. Trader memperhatikan throughput, dApps, dan pergeseran likuiditas untuk membingkai entri. Grafik menunjukkan volatilitas tinggi menjelang penutupan mingguan, sehingga kontrol risiko dan horizon waktu sangat penting. Perdagangan jangka pendek berbeda dengan rencana investasi crypto jangka panjang.

Satu alasan mengapa BFX sekarang: Solana sudah terbukti, namun BFX menawarkan pendapatan pasif crypto dari pembagian biaya, jalur peluncuran terkonfirmasi $0,05, dan pembayaran yang mudah diakses dalam ETH, BTC, BNB, USDT, SOL, dan kartu, yang menjadikannya presale crypto terbaik untuk dibeli sekarang untuk 2025.

Bagaimana perbandingan BlockchainFX dengan Solana untuk prediksi harga 2025 dan investasi jangka panjang?

ProyekTahun peluncuranHarga ICO atau peluncuranStatus sekarangPrediksi harga akhir 2025Target jangka panjangUtilitas dan rewardsKesuksesan saat ini
BlockchainFX (BFX)2025Peluncuran terkonfirmasi $0,05Presale $0,029$0,10 hingga $0,25$1+Super app trading, pembagian biaya hingga 70% dalam USDT, kartu Visa$10,5M terkumpul, 16.500+ pembeli, audit CertiK
Solana (SOL)2020~$0,22~$183 di grafikTergantung pasarTergantung pasarL1 throughput tinggi dengan dApps luasLarge cap, likuiditas dalam

Bertindaklah hari ini untuk BFX, presale token terbaik 2025 bagi pembeli yang mencari utilitas, rewards, dan potensi keuntungan yang jelas.

Apa itu presale crypto dan bagaimana membeli presale crypto dengan aman di 2025?

Presale crypto memungkinkan pembeli awal membeli token sebelum listing di bursa. Untuk memenuhi syarat sebagai presale crypto terbaik, proyek harus menunjukkan produk yang berfungsi, audit, KYC, tokenomics yang transparan, dan rencana listing. Begitulah cara pemburu menemukan crypto 100x berikutnya tanpa mengandalkan hype.

Cara membeli presale crypto dengan aman: gunakan portal resmi, verifikasi audit, konfirmasi vesting, tinjau utilitas, dan periksa opsi pembayaran. BFX mendukung ETH, BTC, BNB, USDT, SOL, dan kartu, membuat akses menjadi sederhana. Bangun rencana di berbagai kategori seperti crypto terbaik di bawah $1, crypto terbaik untuk dibeli sekarang, dan altcoin berkapitalisasi rendah dengan potensi 1000x, tetapi jaga alokasi dengan bijaksana.

Missed ICO BlockchainFX Verdict: Presale Crypto Terbaik 2025 untuk Dibeli Sekarang

BFX menggabungkan teknologi teraudit, basis pengguna aktif, pembagian biaya, kartu Visa, rencana listing CEX, dan perkiraan 2025 yang kuat. Solana menunjukkan bagaimana adopsi nyata dapat memberi imbalan kepada pemegang yang sabar. Untuk pembeli yang mengevaluasi setup Missed ICO BlockchainFX, perpaduan utilitas dan langkah harga yang jelas sangat menonjol. Investasikan di BlockchainFX ($BFX) hari ini untuk posisi awal. Gunakan kode CANDY40 sebelum kedaluwarsa untuk 40% token tambahan.

Temukan Informasi Lebih Lanjut Di Sini

Website: https://blockchainfx.com/ 

X: https://x.com/BlockchainFXcom

Telegram Chat: https://t.me/blockchainfx_chat

Publikasi ini disponsori. Coindoo tidak mendukung atau bertanggung jawab atas konten, akurasi, kualitas, iklan, produk, atau materi lain di halaman ini. Pembaca didorong untuk melakukan penelitian mereka sendiri sebelum terlibat dalam tindakan terkait cryptocurrency. Coindoo tidak akan bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan atau ketergantungan pada konten, barang, atau layanan yang disebutkan. Selalu lakukan riset Anda sendiri.

Postingan Solana ICO Missed? BlockchainFX Presale Promises Big Returns for Early Buyers pertama kali muncul di Coindoo.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

