Solana Baru Saja Memecahkan Masalah Data Terbesarnya, Kata CEO Helius

Helius mengatakan telah merekayasa ulang cara data historis Solana disimpan dan diambil, memperkenalkan backend arsip baru dan metode RPC yang menyederhanakan alur kerja multi-panggilan saat ini menjadi satu permintaan tunggal.

CEO Mert Mumtaz menggambarkan perubahan tersebut dalam istilah yang luas: "hari ini, Solana berubah selamanya... kami telah memecahkan masalah data/RPC terbesar yang ada," tulisnya, dengan argumen bahwa status quo—kueri historis yang mengakses Google Bigtable—telah "lambat," "mahal," dan "tidak fleksibel."

Apa Artinya Ini Bagi Solana

Mumtaz menyoroti titik masalah praktis yang diketahui setiap pengembang pengindeks atau dompet Solana: mendapatkan "transaksi pertama untuk alamat Solana tanpa perulangan tak berujung" dan menarik "100 transaksi terbaru untuk sebuah alamat" keduanya memerlukan rangkaian panggilan dan traversal yang bisa membengkak menjadi "ribuan panggilan RPC." "Tidak lagi," kata Mumtaz.

Inti dari rilis ini adalah metode RPC eksklusif Helius, getTransactionsForAddress, yang didukung oleh lapisan penyimpanan arsip terdistribusi yang diklaim perusahaan "1.000x lebih cepat, lebih fleksibel, dan lebih skalabel." Secara fungsional, metode ini menggabungkan pola dua langkah yang umum saat ini—getSignaturesForAddress untuk menghitung tanda tangan, lalu getTransaction untuk mengisi detail—menjadi satu panggilan yang dapat mengembalikan transaksi yang sepenuhnya terdekode, dengan pengurutan waktu dua arah dan filter rentang berdasarkan slot atau stempel waktu.

Dokumentasi Helius menjelaskan bahwa ini memungkinkan pencarian terbalik tanpa traversal mundur dan mendukung paginasi yang disesuaikan untuk akun besar dan aktif. Perusahaan juga menekankan bahwa ini bukan penambahan RPC inti Solana; ini adalah ekstensi berpemilik yang tersedia di node Helius, dengan harga 100 kredit per permintaan pada paket Developer dan di atasnya. Klaim kinerja mencakup metode baru dan endpoint lama, dengan Helius mengatakan getBlock, getTransaction, dan getSignaturesForAddress kini "10x lebih cepat," sementara sistem arsip di balik layar memberikan peningkatan throughput utama untuk kueri historis.

Pengemasan ini secara jelas bertujuan untuk menghilangkan lonjakan latensi terkait Bigtable dan mengurangi jumlah panggilan hingga "100x" bersama dengan "latensi 10x lebih rendah" dan "1000x lebih sedikit kode." Pernyataan tersebut sejalan dengan keluhan umum pengembang yang didokumentasikan di berbagai forum Solana tentang hidrasi historis yang lambat pada alamat yang sibuk, tetapi angka-angka konkret di sini adalah tolok ukur Helius sendiri.

Konteks strategis sangat penting. Aktivitas on-chain Solana terus condong ke arah kasus penggunaan konsumen dan pembayaran throughput tinggi, yang menghukum pola akses data yang tidak efisien.

Peluncuran ini bertepatan dengan hari pertama ETF spot Solana AS pertama yang aktif di NYSE—BSOL dari Bitwise. Menurut analis senior ETF Bloomberg Eric Balchunas, BSOL mencatat volume $56 juta pada hari pertama. "BSOL dengan $56 juta adalah yang TERBANYAK dari semua peluncuran tahun ini.. Lebih banyak dari XRPR, SSK, Ives dan $MNU. Dan yang menakjubkan adalah modal awalnya $220 juta. Mereka bisa saja menginvestasikan modal awal pada Hari Pertama, yang akan menghasilkan sekitar $280 juta, bahkan lebih banyak dari debut ETHA. Awal yang kuat bagaimanapun juga," tulis Balchunas.

Elemen latar belakang makro lainnya: Western Union mengumumkan rencana untuk memperkenalkan stablecoin yang didukung dolar, USDPT, di Solana, yang diterbitkan oleh Anchorage Digital Bank, dengan ketersediaan yang ditargetkan untuk paruh pertama 2026.

Pada saat penulisan, SOL diperdagangkan pada harga $195.