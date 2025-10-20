Airdrop SolPump mengubah cara pemain mendapatkan hadiah di Solana. Dibangun untuk transparansi dan kecepatan, SolPump menggabungkan gameplay gaya crash, interaksi sosial, dan hadiah on-chain. Melalui sistem berkelanjutan ini, pengguna dapat memperoleh token SOL dan $SOLPUMP hanya dengan tetap aktif di platform. Gaming Transparan di Solana SolPump adalah platform taruhan terdesentralisasi yang berjalan langsung […]
Artikel SolPump Airdrop: Cara Baru untuk Menghasilkan Melalui Gameplay pertama kali muncul di CoinChapter.