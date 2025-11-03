Strategi Memperluas Portofolio Bitcoin dengan Pembelian 397 BTC

Perusahaan intelijen bisnis dan perangkat lunak yang dipimpin oleh Michael Saylor, Strategy Inc telah membeli tambahan 397 Bitcoin BTC $106 402 Volatilitas 24 jam: 3,7% Kapitalisasi pasar: $2,12 T Vol. 24 jam: $47,84 B . Ini membawa total kepemilikannya menjadi 641.205 BTC, bernilai sekitar $69 miliar berdasarkan nilai cryptocurrency unggulan saat ini.

Strategy Mencatat Rangkaian Akuisisi Bitcoin ke-13 Berturut-turut

Akuisisi baru ini menandai rangkaian akuisisi ke-13 berturut-turut perusahaan tahun ini dan bernilai $45,6 juta. Untuk konteksnya, setiap koin dalam akuisisi ini diperoleh dengan harga $114.711. Seluruh kepemilikan Strategy sebanyak 641.205 BTC dibeli seharga $47,49 miliar dengan harga $74.057 per BTC.

Belum lama ini, ketua eksekutif Strategy, Michael Saylor, membagikan grafik di X, yang menunjukkan portofolio perusahaan.

Postingan tersebut, yang diberi judul "Oranye adalah warna November," menunjukkan bahwa perusahaan sedang bersiap untuk pembelian BTC baru. Hari ini, mereka telah merealisasikannya dengan akuisisi 397 BTC.

Patut dicatat, akuisisi besar yang konsisten ini menunjukkan keyakinan kuat pada nilai jangka panjang koin tersebut. Tidak ada tanda-tanda bahwa akumulasi agresif ini akan segera mereda, dan perusahaan juga tidak berencana untuk melepaskan kepemilikannya. Dalam postingan X terbaru, Strategy mencatat bahwa mereka telah mencapai Yield BTC sebesar 26,1% YTD 2025.

Strategy Menginspirasi Aifinyo AG dan Lainnya tentang Treasury Bitcoin

Perlu dicatat bahwa Strategy telah menjadi sumber inspirasi bagi perusahaan tradisional lainnya. Banyak dari mereka kini bercita-cita menjadi perusahaan treasury Bitcoin.

Pada Oktober, perusahaan fintech Eropa Aifinyo AG mengumumkan bahwa mereka sedang mengkonversi neraca keuangan mereka ke Bitcoin. Langkah ini menjadikannya perusahaan Jerman pertama yang mengadopsi model treasury BTC penuh.

Rencananya adalah menggunakan protokol treasury Bitcoin murni yang dimodelkan setelah yang dibuat oleh Strategy. Ini berarti akumulasi berkelanjutan dari arus kas operasional BTC dan tidak ada perdagangan untuk membangun kepemilikan jangka panjang di neraca keuangan mereka.

Selain itu, DDC Enterprise Limited mengamankan $124 juta dalam putaran pembiayaan ekuitas baru dengan harga $10,00 per saham Kelas A. Tujuannya adalah untuk memperluas kepemilikan Bitcoin mereka dari 1.058 BTC menjadi 10.000 BTC pada akhir 2025 di tengah permintaan institusional.

