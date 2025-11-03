BursaDEX+
Strategy telah membeli tambahan 397 Bitcoin dengan harga rata-rata $114.711 per koin, dengan total $45,6 juta. Postingan Strategy Expands Bitcoin Portfolio with 397 BTC Purchase pertama kali muncul di Coinspeaker.

Strategi Memperluas Portofolio Bitcoin dengan Pembelian 397 BTC

Oleh: Coinspeaker
2025/11/03 22:52
Bitcoin
BTC$103,104.55+1.50%

Perusahaan intelijen bisnis dan perangkat lunak yang dipimpin oleh Michael Saylor, Strategy Inc telah membeli tambahan 397 Bitcoin BTC $106 402 Volatilitas 24 jam: 3,7% Kapitalisasi pasar: $2,12 T Vol. 24 jam: $47,84 B . Ini membawa total kepemilikannya menjadi 641.205 BTC, bernilai sekitar $69 miliar berdasarkan nilai cryptocurrency unggulan saat ini. 

Strategy Mencatat Rangkaian Akuisisi Bitcoin ke-13 Berturut-turut

Akuisisi baru ini menandai rangkaian akuisisi ke-13 berturut-turut perusahaan tahun ini dan bernilai $45,6 juta. Untuk konteksnya, setiap koin dalam akuisisi ini diperoleh dengan harga $114.711. Seluruh kepemilikan Strategy sebanyak 641.205 BTC dibeli seharga $47,49 miliar dengan harga $74.057 per BTC.

Belum lama ini, ketua eksekutif Strategy, Michael Saylor, membagikan grafik di X, yang menunjukkan portofolio perusahaan. 

Postingan tersebut, yang diberi judul "Oranye adalah warna November," menunjukkan bahwa perusahaan sedang bersiap untuk pembelian BTC baru. Hari ini, mereka telah merealisasikannya dengan akuisisi 397 BTC.

Patut dicatat, akuisisi besar yang konsisten ini menunjukkan keyakinan kuat pada nilai jangka panjang koin tersebut. Tidak ada tanda-tanda bahwa akumulasi agresif ini akan segera mereda, dan perusahaan juga tidak berencana untuk melepaskan kepemilikannya. Dalam postingan X terbaru, Strategy mencatat bahwa mereka telah mencapai Yield BTC sebesar 26,1% YTD 2025. 

Strategy Menginspirasi Aifinyo AG dan Lainnya tentang Treasury Bitcoin 

Perlu dicatat bahwa Strategy telah menjadi sumber inspirasi bagi perusahaan tradisional lainnya. Banyak dari mereka kini bercita-cita menjadi perusahaan treasury Bitcoin. 

Pada Oktober, perusahaan fintech Eropa Aifinyo AG mengumumkan bahwa mereka sedang mengkonversi neraca keuangan mereka ke Bitcoin. Langkah ini menjadikannya perusahaan Jerman pertama yang mengadopsi model treasury BTC penuh.

Rencananya adalah menggunakan protokol treasury Bitcoin murni yang dimodelkan setelah yang dibuat oleh Strategy. Ini berarti akumulasi berkelanjutan dari arus kas operasional BTC dan tidak ada perdagangan untuk membangun kepemilikan jangka panjang di neraca keuangan mereka. 

Selain itu, DDC Enterprise Limited mengamankan $124 juta dalam putaran pembiayaan ekuitas baru dengan harga $10,00 per saham Kelas A. Tujuannya adalah untuk memperluas kepemilikan Bitcoin mereka dari 1.058 BTC menjadi 10.000 BTC pada akhir 2025 di tengah permintaan institusional.



Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin menjadi cryptocurrency pilihan untuk transaksi ilegal, melampaui Bitcoin dan menarik pengawasan yang semakin ketat dari regulator. L'article Stablecoins Surpass Bitcoin as Go‑To Cryptocurrency for Illicit Transactions est apparu en premier sur Cointribune.
Coinstats2025/11/09 20:05
Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Ketika pangsa Bitcoin (BTC) dalam total pasar kripto mendekati resistensi utama, investor cerdas mulai beralih ke altcoin. Dengan dominasi mendekati angka 60%, banyak yang melihat ini sebagai titik pemicu. Pergeseran ini menyiapkan panggung untuk apa yang bisa menjadi gelombang altcoin besar berikutnya. Terutama untuk proyek yang diposisikan dengan utilitas dunia nyata yang jelas atau peningkatan jaringan, momen untuk bertindak mungkin sedang menghilang. Bahkan sementara perhatian tumbuh pada satu ekosistem DeFi yang berfokus pada pembayaran yang telah mengumpulkan $28 juta dalam pendanaan pribadi, sorotan pada token menarik lainnya semakin berkembang. VeChain (VET): Panggilan Bangun Altcoin Rantai Pasokan VeChain telah mengalami masa sulit, namun grafik dan sinyal ekosistem menunjukkan bahwa pembeli awal sudah diam-diam mengumpulkan. Analis berpikir ini bisa menjadi salah satu kripto terbaik untuk dibeli sekarang jika rotasi yang lebih luas ke altcoin dimulai. Indikator teknis pada VET menunjukkan pengaturan "potensi dasar", dengan sinyal beli TD Sequential ganda yang muncul. Yang penting, VeChain mendapatkan daya tarik dalam tokenisasi aset perusahaan dan dunia nyata. Pembaruan ekosistem terbaru menunjukkan aktivitas pengembang naik lebih dari 600%. Polkadot (DOT): Proyek DeFi Lintas Rantai Siap untuk Berkembang Menurut komentar terbaru, jika dominasi Bitcoin mencapai resistensi dan berbalik, DOT adalah salah satu koin yang siap menangkap modal yang masuk. Di sisi teknis, DOT saat ini melayang di sekitar dukungan kunci dekat $2,60. Tapi jangan salah, pasar sedang mengawasi dan menunggu. Peningkatan yang dikenal sebagai "Asset Hub" (4 Nov) adalah tonggak utama bagi ekosistem, dirancang untuk menyatukan layanan parachain-nya dan dapat bertindak sebagai katalis. Konteks Dominasi Bitcoin (BTC) — Mengapa Ini Penting Meskipun bukan altcoin per se, memahami dominasi Bitcoin sangat penting untuk menentukan waktu pergerakan altcoin. Dominasi Bitcoin sekarang berada di sekitar 59%-60% dan berulang kali menolak garis resistensi. Analis percaya bahwa jika dominasi BTC mulai menurun, itu akan menandakan pergeseran likuiditas ke altcoin. Ketika dominasi Bitcoin menurun, narasi sering beralih ke musim altcoin, periode ketika altcoin berkinerja jauh lebih baik daripada Bitcoin. Pengaturan pasar saat ini mencerminkan siklus sebelumnya di mana jenis resistensi ini bertahan, diikuti oleh reli altcoin skala besar. Bagi investor cerdas, mengawasi grafik dominasi seperti mengawasi saklar; begitu berubah, mereka yang diposisikan lebih awal di altcoin bisa mendapatkan keuntungan besar. Remittix (RTX): Token Utilitas Di Bawah Radar Ekosistem yang berfokus pada pembayaran ini diam-diam naik dan siap mendapatkan keuntungan dari pergeseran arus dari dominasi Bitcoin. Remittix telah mengumpulkan lebih dari $28 juta dalam pendanaan pribadi, menandakan permintaan kuat untuk solusi PayFi-nya dan menarik perhatian di kalangan investasi kripto tahap awal. Remittix menonjol bukan hanya sebagai token lain, tetapi sebagai platform yang dirancang untuk mengirim kripto langsung ke rekening bank di lebih dari 30 negara, dengan konversi FX real-time yang transparan dan model token deflasi yang dibangun untuk utilitas global. Dibandingkan dengan altcoin di atas, Remittix memposisikan dirinya sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang untuk pertumbuhan berbasis utilitas daripada spekulasi. Mengapa Remittix Mendapatkan Daya Tarik: Jangkauan global: Kirim kripto langsung ke rekening bank di 30+ negara Utilitas dunia nyata: Dibangun untuk penggunaan aktual, bukan hanya spekulasi Keamanan utama: Diaudit oleh perusahaan keamanan blockchain terkemuka Jika dominasi Bitcoin berubah dan modal mengalir ke altcoin, Remittix secara unik diposisikan untuk menunggangi pergeseran narasi dan gelombang kasus penggunaan dunia nyata. Untuk investor yang mencari kripto 100x berikutnya (meskipun tidak dijamin), Remittix menawarkan kombinasi waktu, teknologi, dan utilitas yang menarik. Temukan masa depan PayFi dengan Remittix dengan memeriksa proyek mereka di sini: Website: https://remittix.io/ Sosial: https://linktr.ee/remittix Hadiah $250.000: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway
Nowchain
NOW$0.0021+2.94%
Bitcoin
BTC$103,142.91+1.46%
Major
MAJOR$0.10107+3.19%
Coinstats2025/11/09 20:17
Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Semua mata di keuangan global tertuju pada likuiditas. Saat pasokan uang global yang luas mencapai rekor $142 triliun, selang kebakaran moneter ini membuat investor makro duduk tegak di kursi mereka. Melonjak 6,7% tahun-ke-tahun per September, China, Uni Eropa, dan AS mendorong ekspansi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, dan Bitcoin serta pasar kripto yang lebih luas [...] Artikel Global money supply 'through the roof', hitting $142 trillion in September pertama kali muncul di CryptoSlate.
FINANCE
FINANCE$0.0002937-14.94%
Union
U$0.006182-2.41%
CryptoSlate2025/11/09 20:00

