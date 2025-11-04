Postingan Strategy Memperkenalkan $STRE untuk Meningkatkan Kepemilikan Bitcoin muncul pertama kali di Coinpedia Fintech News
Strategy Inc telah mengumumkan peluncuran $STRE, saham preferen abadi berdenominasi euro pertamanya, menawarkan 3,5 juta saham dengan harga €100 per saham. Saham berdenominasi euro ini membayar dividen tahunan 10%, dibayarkan setiap triwulan mulai 31 Desember 2025. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk tujuan korporasi umum, termasuk membeli Bitcoin dan mendukung modal kerja. Langkah ini mendukung rencana berkelanjutan Strategy untuk memperluas kepemilikan Bitcoin dan memperkuat posisi keuangannya.
