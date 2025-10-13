Strategi Membeli 220 BTC, Meningkatkan Hasil 2025 Menjadi 25,9%

Postingan Strategy Membeli 220 BTC, Meningkatkan Hasil 2025 menjadi 25,9% pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News
"Strategy" milik Michael Saylor telah membeli tambahan 220 BTC senilai sekitar $27,2 juta, dengan rata-rata $123.561 per bitcoin, mencapai hasil Bitcoin 25,9% year-to-date pada 2025. Per 12 Oktober 2025, perusahaan tersebut memegang 640.250 BTC, yang diperoleh dengan harga rata-rata sekitar $74.000 per koin, dengan total investasi Bitcoin sekitar $47,38 miliar. Ini memperkuat posisi Strategy sebagai salah satu pemegang Bitcoin korporasi terbesar, mencerminkan komitmen kuatnya terhadap cryptocurrency sebagai aset strategis.