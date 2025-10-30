Telegram menjadikan TON sebagai pusat untuk inferensi AI terdesentralisasi

Telegram akan menjadi klien utama pertama untuk jaringan Cocoon miliknya sendiri. Langkah ini menjanjikan basis pengguna platform yang sangat besar dan volume kueri untuk memulai ekonomi baru untuk inferensi AI privat di blockchain TON.

Ringkasan Telegram memperkenalkan Cocoon, jaringan inferensi AI terdesentralisasi yang dibangun di atas TON.

Pengembang dapat mengakses daya GPU dan membayar dengan token TON; pemilik GPU mendapatkan penghasilan dengan menyumbangkan daya komputasi.

AlphaTON Capital mendukung peluncuran dengan infrastruktur GPU global untuk menggerakkan komputasi AI privat di blockchain.

Pada 29 Oktober, CEO Telegram Pavel Durov naik ke panggung di konferensi Blockchain Life di Dubai untuk memperkenalkan Cocoon, jaringan terdesentralisasi yang dibangun untuk memproses kueri kecerdasan buatan secara privat di blockchain TON.

Durov mengatakan sistem ini akan menghubungkan pengembang yang mencari daya komputasi dengan pemilik GPU yang bersedia meminjamkannya, memberi mereka imbalan dalam token Toncoin (TON) untuk menjalankan tugas inferensi. Telegram, yang berencana menjadi pengguna skala besar pertama Cocoon, akan mengarahkan sebagian beban kerja AI-nya melalui jaringan dan mempromosikan platform tersebut kepada audiens globalnya yang berjumlah lebih dari satu miliar pengguna.

Telegram membangun jembatan terdesentralisasi antara AI dan blockchain

Pengumuman di Dubai bukanlah pandangan pertama tentang ambisi AI Telegram. Durov awalnya menggoda proyek ini beberapa minggu sebelumnya selama perjalanan Oktober ke Kazakhstan, di mana dia memperkenalkan laboratorium AI khusus.

Pada saat itu, dia mengungkapkan bahwa Telegram telah menghabiskan berbulan-bulan mengembangkan teknologi di persimpangan blockchain dan kecerdasan buatan, membingkainya sebagai langkah yang diperlukan untuk menawarkan AI yang rahasia dan transparan kepada lebih dari satu miliar pengguna platform.

Agar jaringan berfungsi, Cocoon membutuhkan kumpulan peserta yang siap. Menurut saluran resminya, proses onboarding kini sudah aktif. Pengembang aplikasi yang ingin menggunakan jaringan dapat langsung mengirim pesan ke saluran tersebut, menentukan arsitektur model AI yang mereka rencanakan untuk dijalankan, seperti DeepSeek atau Qwen. Mereka juga diminta untuk memberikan perkiraan volume kueri harian dan ukuran token rata-rata untuk input dan output.

Di sisi penawaran, pemilik GPU yang ingin mendapatkan token TON untuk daya komputasi mereka harus merinci kemampuan perangkat keras mereka. Saluran tersebut meminta rincian tentang jumlah GPU yang tersedia, jenis modelnya, kapasitas VRAM, dan perkiraan waktu aktif.

AlphaTON Capital mendukung jaringan Cocoon

Tak lama setelah pengumuman Durov, AlphaTON Capital mengkonfirmasi investasi strategisnya dalam infrastruktur GPU berkinerja tinggi untuk mendukung peluncuran Cocoon. Perusahaan yang terdaftar di Nasdaq, yang dikenal karena keterlibatan mendalam dalam ekosistem TON, mengatakan akan mengerahkan armada GPU canggih di pusat data global untuk menyediakan tulang punggung komputasi bagi jaringan tersebut.

CEO Brittany Kaiser menyebut peluncuran tersebut sebagai "momen penting dalam konvergensi teknologi blockchain, perlindungan data, dan kecerdasan buatan," menjadikan perusahaan sebagai "kontributor utama" bagi ekosistem. Ketua Eksekutif Enzo Villani menekankan bahwa "privasi dan keamanan sangat penting di era AI," menyatakan bahwa arsitektur Cocoon memenuhi kebutuhan pasar yang kritis.