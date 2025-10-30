TeraWulf mengusulkan penawaran pribadi senilai $500 juta dalam bentuk surat utang senior konvertibel untuk mendanai usaha AI yang didukung Google

Penambang Bitcoin TeraWulf pada hari Rabu mengungkapkan rencana untuk menawarkan $500 juta dalam bentuk surat utang senior konvertibel melalui penawaran pribadi. Jumlah pokok akan jatuh tempo pada tahun 2032 dan akan ditawarkan kepada orang-orang yang diyakini sebagai pembeli institusional yang memenuhi syarat.

Perusahaan kripto tersebut mengatakan akan memberikan opsi kepada pembeli awal surat utang senior konvertibel untuk membeli tambahan hingga $75 juta. Menurut rilis perusahaan, pembeli awal akan diizinkan untuk membeli surat utang konvertibel dalam waktu 13 hari, dimulai pada 29 Oktober, termasuk tanggal di mana surat utang konvertibel pertama kali diterbitkan.

TeraWulf berupaya membangun kampus pusat data

TeraWulf mengungkapkan bahwa modal dari pembelian tersebut akan digunakan untuk mendanai sebagian biaya konstruksi kampus pusat data di Abernathy, Texas. Inisiatif untuk membangun kampus Abernathy akan menandai salah satu ekspansi terbesar perusahaan di AS sejauh ini. Proyek tersebut juga akan melengkapi inisiatif penambangan rendah karbon dan komputasi kinerja tinggi yang sudah ada di New York dan Pennsylvania.

Dana tersebut juga akan digunakan untuk tujuan korporasi umum. Penambang Bitcoin juga mengatakan bahwa surat utang konvertibel akan menjadi kewajiban senior tanpa jaminan dari perusahaan.

Menurut laporan tersebut, surat utang konvertibel akan memiliki bunga nol, dan jumlah pokok surat utang konvertibel akan tetap tidak berubah. TeraWulf mengkonfirmasi bahwa surat utang konvertibel akan jatuh tempo pada 1 Mei 2032, kecuali jika dibeli kembali, ditebus, atau dikonversi sebelum tanggal tersebut.

Perusahaan juga menegaskan bahwa surat utang konvertibel hanya akan dapat dikonversi setelah memenuhi kondisi tertentu dan selama periode tertentu sebelum 1 Februari 2032. Setelah itu, surat utang konvertibel akan dapat dikonversi kapan saja hingga akhir hari kerja pada hari perdagangan terjadwal kedua yang langsung mendahului tanggal jatuh tempo.

TeraWulf mengatakan surat utang konvertibel akan dapat dikonversi menjadi uang tunai sehubungan dengan jumlah pokok agregat dari surat utang konvertibel yang akan dikonversi. Mereka juga dapat dikonversi menjadi uang tunai sebagai pertukaran untuk saham biasa perusahaan, atau melalui kombinasi uang tunai dan saham biasa.

TeraWulf akan menentukan tingkat konversi awal dan ketentuan lain dari surat utang konvertibel pada saat penetapan harga. Keputusan tersebut juga akan melibatkan negosiasi dengan pembeli awal surat utang konvertibel.

Penambang Bitcoin juga menegaskan bahwa surat utang konvertibel atau saham biasa apa pun tidak akan ditawarkan atau dijual di AS kecuali terdaftar di bawah Securities Act atau undang-undang sekuritas dari yurisdiksi lain. TeraWulf menyatakan bahwa perusahaan hanya akan menawarkan surat utang konvertibel kepada orang-orang yang diyakini sebagai pembeli institusional yang memenuhi syarat berdasarkan Aturan 144A dari Securities Act.

Pada saat publikasi, saham TeraWulf telah anjlok lebih dari 6,8% dalam 24 jam terakhir menjadi $14,90. WULF masih naik 16,6% dalam 5 hari terakhir dan telah melonjak hampir 29% dalam sebulan terakhir. Inisiatif terbaru perusahaan menambah rangkaian pembiayaan agresif yang berkelanjutan sepanjang tahun 2025 saat bertransisi dari operasi penambangan BTC murni ke infrastruktur HPC yang didorong AI.

TeraWulf bermitra dengan Fluidstck untuk mengembangkan pusat data di Texas

Cryptopolitan sebelumnya melaporkan bahwa TeraWulf mengumumkan proyek senilai $9,5 miliar awal bulan ini bekerja sama dengan Fluidstack yang didukung Google. Inisiatif ini bertujuan untuk mengembangkan kapasitas komputasi AI generasi berikutnya sebesar 168 megawatt. Pengumuman tersebut menyebabkan lonjakan 25% pada saham WULF untuk hari itu.

Inisiatif ini mencakup komitmen dukungan sewa sebesar $1,3 miliar dari Google. TeraWulf menyatakan bahwa proyek tersebut memberikannya kepemilikan saham sebesar 51%, yang menyumbang sekitar $9,5 miliar dalam pendapatan kontrak untuk usaha tersebut.

Menurut perjanjian hosting 25 tahun, proyek ini dijadwalkan selesai pada paruh kedua tahun 2026. Penambang Bitcoin mengatakan usaha tersebut akan membutuhkan biaya sekitar $8 juta hingga $10 juta per megawatt beban IT kritis.

Jangan hanya membaca berita kripto. Pahami itu. Berlangganan buletin kami. Gratis.