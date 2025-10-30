BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
TeraWulf telah mengusulkan penawaran pribadi senilai $500 juta untuk surat utang senior konvertibel yang jatuh tempo pada 2032, yang hanya akan ditawarkan kepada pembeli institusional yang memenuhi syarat.TeraWulf telah mengusulkan penawaran pribadi senilai $500 juta untuk surat utang senior konvertibel yang jatuh tempo pada 2032, yang hanya akan ditawarkan kepada pembeli institusional yang memenuhi syarat.

TeraWulf mengusulkan penawaran pribadi senilai $500 juta dalam bentuk surat utang senior konvertibel untuk mendanai usaha AI yang didukung Google

Oleh: Cryptopolitan
2025/10/30 04:05
FUND
FUND$0.01374--%
Sleepless AI
AI$0.06334+0.71%

Penambang Bitcoin TeraWulf pada hari Rabu mengungkapkan rencana untuk menawarkan $500 juta dalam bentuk surat utang senior konvertibel melalui penawaran pribadi. Jumlah pokok akan jatuh tempo pada tahun 2032 dan akan ditawarkan kepada orang-orang yang diyakini sebagai pembeli institusional yang memenuhi syarat.

Perusahaan kripto tersebut mengatakan akan memberikan opsi kepada pembeli awal surat utang senior konvertibel untuk membeli tambahan hingga $75 juta. Menurut rilis perusahaan, pembeli awal akan diizinkan untuk membeli surat utang konvertibel dalam waktu 13 hari, dimulai pada 29 Oktober, termasuk tanggal di mana surat utang konvertibel pertama kali diterbitkan.

TeraWulf berupaya membangun kampus pusat data

TeraWulf mengungkapkan bahwa modal dari pembelian tersebut akan digunakan untuk mendanai sebagian biaya konstruksi kampus pusat data di Abernathy, Texas. Inisiatif untuk membangun kampus Abernathy akan menandai salah satu ekspansi terbesar perusahaan di AS sejauh ini. Proyek tersebut juga akan melengkapi inisiatif penambangan rendah karbon dan komputasi kinerja tinggi yang sudah ada di New York dan Pennsylvania.

Dana tersebut juga akan digunakan untuk tujuan korporasi umum. Penambang Bitcoin juga mengatakan bahwa surat utang konvertibel akan menjadi kewajiban senior tanpa jaminan dari perusahaan.

Menurut laporan tersebut, surat utang konvertibel akan memiliki bunga nol, dan jumlah pokok surat utang konvertibel akan tetap tidak berubah. TeraWulf mengkonfirmasi bahwa surat utang konvertibel akan jatuh tempo pada 1 Mei 2032, kecuali jika dibeli kembali, ditebus, atau dikonversi sebelum tanggal tersebut. 

Perusahaan juga menegaskan bahwa surat utang konvertibel hanya akan dapat dikonversi setelah memenuhi kondisi tertentu dan selama periode tertentu sebelum 1 Februari 2032. Setelah itu, surat utang konvertibel akan dapat dikonversi kapan saja hingga akhir hari kerja pada hari perdagangan terjadwal kedua yang langsung mendahului tanggal jatuh tempo.

TeraWulf mengatakan surat utang konvertibel akan dapat dikonversi menjadi uang tunai sehubungan dengan jumlah pokok agregat dari surat utang konvertibel yang akan dikonversi. Mereka juga dapat dikonversi menjadi uang tunai sebagai pertukaran untuk saham biasa perusahaan, atau melalui kombinasi uang tunai dan saham biasa.

TeraWulf akan menentukan tingkat konversi awal dan ketentuan lain dari surat utang konvertibel pada saat penetapan harga. Keputusan tersebut juga akan melibatkan negosiasi dengan pembeli awal surat utang konvertibel.

Penambang Bitcoin juga menegaskan bahwa surat utang konvertibel atau saham biasa apa pun tidak akan ditawarkan atau dijual di AS kecuali terdaftar di bawah Securities Act atau undang-undang sekuritas dari yurisdiksi lain. TeraWulf menyatakan bahwa perusahaan hanya akan menawarkan surat utang konvertibel kepada orang-orang yang diyakini sebagai pembeli institusional yang memenuhi syarat berdasarkan Aturan 144A dari Securities Act.

Pada saat publikasi, saham TeraWulf telah anjlok lebih dari 6,8% dalam 24 jam terakhir menjadi $14,90. WULF masih naik 16,6% dalam 5 hari terakhir dan telah melonjak hampir 29% dalam sebulan terakhir. Inisiatif terbaru perusahaan menambah rangkaian pembiayaan agresif yang berkelanjutan sepanjang tahun 2025 saat bertransisi dari operasi penambangan BTC murni ke infrastruktur HPC yang didorong AI.

TeraWulf bermitra dengan Fluidstck untuk mengembangkan pusat data di Texas

Cryptopolitan sebelumnya melaporkan bahwa TeraWulf mengumumkan proyek senilai $9,5 miliar awal bulan ini bekerja sama dengan Fluidstack yang didukung Google. Inisiatif ini bertujuan untuk mengembangkan kapasitas komputasi AI generasi berikutnya sebesar 168 megawatt. Pengumuman tersebut menyebabkan lonjakan 25% pada saham WULF untuk hari itu.

Inisiatif ini mencakup komitmen dukungan sewa sebesar $1,3 miliar dari Google. TeraWulf menyatakan bahwa proyek tersebut memberikannya kepemilikan saham sebesar 51%, yang menyumbang sekitar $9,5 miliar dalam pendapatan kontrak untuk usaha tersebut.

Menurut perjanjian hosting 25 tahun, proyek ini dijadwalkan selesai pada paruh kedua tahun 2026. Penambang Bitcoin mengatakan usaha tersebut akan membutuhkan biaya sekitar $8 juta hingga $10 juta per megawatt beban IT kritis.

Jangan hanya membaca berita kripto. Pahami itu. Berlangganan buletin kami. Gratis.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin menjadi cryptocurrency pilihan untuk transaksi ilegal, melampaui Bitcoin dan menarik pengawasan yang semakin ketat dari regulator. L'article Stablecoins Surpass Bitcoin as Go‑To Cryptocurrency for Illicit Transactions est apparu en premier sur Cointribune.
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:05
Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Ketika pangsa Bitcoin (BTC) dalam total pasar kripto mendekati resistensi utama, investor cerdas mulai beralih ke altcoin. Dengan dominasi mendekati angka 60%, banyak yang melihat ini sebagai titik pemicu. Pergeseran ini menyiapkan panggung untuk apa yang bisa menjadi gelombang altcoin besar berikutnya. Terutama untuk proyek yang diposisikan dengan utilitas dunia nyata yang jelas atau peningkatan jaringan, momen untuk bertindak mungkin sedang menghilang. Bahkan sementara perhatian tumbuh pada satu ekosistem DeFi yang berfokus pada pembayaran yang telah mengumpulkan $28 juta dalam pendanaan pribadi, sorotan pada token menarik lainnya semakin berkembang. VeChain (VET): Panggilan Bangun Altcoin Rantai Pasokan VeChain telah mengalami masa sulit, namun grafik dan sinyal ekosistem menunjukkan bahwa pembeli awal sudah diam-diam mengumpulkan. Analis berpikir ini bisa menjadi salah satu kripto terbaik untuk dibeli sekarang jika rotasi yang lebih luas ke altcoin dimulai. Indikator teknis pada VET menunjukkan pengaturan "potensi dasar", dengan sinyal beli TD Sequential ganda yang muncul. Yang penting, VeChain mendapatkan daya tarik dalam tokenisasi aset perusahaan dan dunia nyata. Pembaruan ekosistem terbaru menunjukkan aktivitas pengembang naik lebih dari 600%. Polkadot (DOT): Proyek DeFi Lintas Rantai Siap untuk Berkembang Menurut komentar terbaru, jika dominasi Bitcoin mencapai resistensi dan berbalik, DOT adalah salah satu koin yang siap menangkap modal yang masuk. Di sisi teknis, DOT saat ini melayang di sekitar dukungan kunci dekat $2,60. Tapi jangan salah, pasar sedang mengawasi dan menunggu. Peningkatan yang dikenal sebagai "Asset Hub" (4 Nov) adalah tonggak utama bagi ekosistem, dirancang untuk menyatukan layanan parachain-nya dan dapat bertindak sebagai katalis. Konteks Dominasi Bitcoin (BTC) — Mengapa Ini Penting Meskipun bukan altcoin per se, memahami dominasi Bitcoin sangat penting untuk menentukan waktu pergerakan altcoin. Dominasi Bitcoin sekarang berada di sekitar 59%-60% dan berulang kali menolak garis resistensi. Analis percaya bahwa jika dominasi BTC mulai menurun, itu akan menandakan pergeseran likuiditas ke altcoin. Ketika dominasi Bitcoin menurun, narasi sering beralih ke musim altcoin, periode ketika altcoin berkinerja jauh lebih baik daripada Bitcoin. Pengaturan pasar saat ini mencerminkan siklus sebelumnya di mana jenis resistensi ini bertahan, diikuti oleh reli altcoin skala besar. Bagi investor cerdas, mengawasi grafik dominasi seperti mengawasi saklar; begitu berubah, mereka yang diposisikan lebih awal di altcoin bisa mendapatkan keuntungan besar. Remittix (RTX): Token Utilitas Di Bawah Radar Ekosistem yang berfokus pada pembayaran ini diam-diam naik dan siap mendapatkan keuntungan dari pergeseran arus dari dominasi Bitcoin. Remittix telah mengumpulkan lebih dari $28 juta dalam pendanaan pribadi, menandakan permintaan kuat untuk solusi PayFi-nya dan menarik perhatian di kalangan investasi kripto tahap awal. Remittix menonjol bukan hanya sebagai token lain, tetapi sebagai platform yang dirancang untuk mengirim kripto langsung ke rekening bank di lebih dari 30 negara, dengan konversi FX real-time yang transparan dan model token deflasi yang dibangun untuk utilitas global. Dibandingkan dengan altcoin di atas, Remittix memposisikan dirinya sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang untuk pertumbuhan berbasis utilitas daripada spekulasi. Mengapa Remittix Mendapatkan Daya Tarik: Jangkauan global: Kirim kripto langsung ke rekening bank di 30+ negara Utilitas dunia nyata: Dibangun untuk penggunaan aktual, bukan hanya spekulasi Keamanan utama: Diaudit oleh perusahaan keamanan blockchain terkemuka Jika dominasi Bitcoin berubah dan modal mengalir ke altcoin, Remittix secara unik diposisikan untuk menunggangi pergeseran narasi dan gelombang kasus penggunaan dunia nyata. Untuk investor yang mencari kripto 100x berikutnya (meskipun tidak dijamin), Remittix menawarkan kombinasi waktu, teknologi, dan utilitas yang menarik. Temukan masa depan PayFi dengan Remittix dengan memeriksa proyek mereka di sini: Website: https://remittix.io/ Sosial: https://linktr.ee/remittix Hadiah $250.000: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway
Nowchain
NOW$0.0021+2.94%
Bitcoin
BTC$103,142.91+1.46%
Major
MAJOR$0.10107+3.19%
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:17
Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Semua mata di keuangan global tertuju pada likuiditas. Saat pasokan uang global yang luas mencapai rekor $142 triliun, selang kebakaran moneter ini membuat investor makro duduk tegak di kursi mereka. Melonjak 6,7% tahun-ke-tahun per September, China, Uni Eropa, dan AS mendorong ekspansi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, dan Bitcoin serta pasar kripto yang lebih luas [...] Artikel Global money supply 'through the roof', hitting $142 trillion in September pertama kali muncul di CryptoSlate.
FINANCE
FINANCE$0.0002937-14.94%
Union
U$0.006182-2.41%
Bagikan
CryptoSlate2025/11/09 20:00

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Prediksi Harga Ethereum: $5K Pada 2025 Tak Terelakkan Saat Paus ETH Membeli RTX Senilai $28M

Prediksi Harga Shiba Inu: SHIB & PEPE Coin Keduanya Naik Lebih dari 13%, Apakah Kegilaan Meme Kembali? Analis Tidak Begitu Yakin

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$103,194.92
$103,194.92$103,194.92

+1.45%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,483.47
$3,483.47$3,483.47

+3.16%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$160.27
$160.27$160.27

+2.29%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.2861
$2.2861$2.2861

+1.31%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$610.11
$610.11$610.11

+19.37%