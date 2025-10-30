Saham Terrestrial Energy (IMSR): Melonjak pada Debut Nasdaq Setelah Dorongan Kombinasi Bisnis Senilai $292 Juta

TLDR

Terrestrial Energy melonjak pada debut Nasdaq, didukung oleh dorongan modal $292 juta.

Terrestrial Energy mulai diperdagangkan dengan simbol ticker Nasdaq "IMSR" setelah penyelesaian merger dengan HCM II Acquisition Corp. Perusahaan tersebut mengamankan lebih dari $292 juta dalam pendapatan kotor untuk mempercepat fase berikutnya dalam komersialisasi reaktor nuklir. Sahamnya naik sebesar 6,15% menjadi $19,15 pada pukul 3:23:12 PM EDT, menandakan respons pasar yang kuat.

IMSR Diluncurkan di Nasdaq Setelah Menyelesaikan Kesepakatan Senilai $292 Juta

Terrestrial Energy menyelesaikan kombinasi bisnisnya dengan HCM II Acquisition Corp pada 28 Oktober 2025. Sekarang diperdagangkan di Nasdaq dengan ticker baru "IMSR," mencerminkan posisi pasar publiknya yang diperbarui. Penggalangan modal tersebut mencakup sekitar $50 juta dari investor institusional baru melalui PIPE dan sekitar $242 juta dari trust HCM II.

Merger tersebut menghasilkan struktur modal yang diperkuat dan peningkatan likuiditas untuk memperluas operasi. Tingkat penebusan tetap di bawah 1%, mengkonfirmasi persetujuan luas untuk transaksi tersebut. Terrestrial Energy kini dapat mempercepat strategi komersialisasi untuk solusi nuklir canggihnya.

Debutnya di Nasdaq menandai pergeseran signifikan dalam lanskap keuangan sektor nuklir. Dengan modal baru dan visibilitas publik, Terrestrial Energy bertujuan untuk mengembangkan platform teknologinya. Langkah ini juga meningkatkan kemitraan dan komitmen pelanggan di berbagai aplikasi energi industri.

Pembangkit Nuklir IMSR Menjanjikan Panas dan Daya Bersih dengan Efisiensi Terdepan di Sektor

Terrestrial Energy mengembangkan reaktor nuklir modular kecil menggunakan teknologi Integral Molten Salt Reactor (IMSR) miliknya. Setiap pembangkit IMSR mencakup dua reaktor dengan kapasitas termal gabungan 822 MWth, menghasilkan 390 MWe daya listrik. Desainnya menekankan penerapan modular, output termal tinggi, dan skalabilitas yang hemat biaya.

Pembangkit IMSR bertujuan menyediakan daya yang terjangkau, bersih, dan fleksibel untuk jaringan listrik dan sektor industri. Sistem ini beroperasi dengan bahan bakar Uranium Pengayaan Rendah Standar-Assay yang mengandung kurang dari 5% uranium-235. Ini mendukung kepatuhan regulasi dan memastikan kompatibilitas dengan infrastruktur nuklir saat ini.

Teknologi ini menggunakan kerangka reaktor Generasi IV, meningkatkan keamanan dan efisiensi modal. Output panas bersuhu tingginya memungkinkan aplikasi baru di luar listrik nuklir tradisional. Ini termasuk pusat data, produksi hidrogen, dan proses manufaktur skala besar.

Pengalaman Regulasi dan Kemitraan Strategis Memperkuat Kesiapan Pasar

Terrestrial Energy telah membangun platformnya melalui keterlibatan regulasi yang ekstensif dan partisipasi dalam program percontohan dengan Departemen Energi A.S. Pengalamannya mendukung jalur penerapan yang transparan dan dapat diskalakan untuk pembangkit nuklir IMSR-nya. Perusahaan ini juga memiliki beberapa kemitraan laboratorium nasional untuk mendorong pengembangan dan pengujian.

Kolaborasi utama termasuk kerja sama dengan Texas A&M University, Siemens, Westinghouse, dan Ameresco. Kemitraan ini membantu merampingkan rantai pasokan dan memvalidasi asumsi teknis di berbagai kasus penggunaan. Integrasi perusahaan dengan program DOE menambah momentum menuju perizinan dan komersialisasi.

Faktor-faktor ini memposisikan Terrestrial Energy sebagai pemain kredibel dalam transisi energi bersih. Dengan peta jalan yang jelas, dukungan finansial, dan kemitraan operasional, perusahaan ini kini menargetkan penerapan skala armada. Pencatatan di Nasdaq menandai langkah penting dalam strategi energi jangka panjangnya.

