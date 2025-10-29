Saham The Boeing Company (BA): Turun Setelah Pendapatan Q3 2025 Tidak Mencapai Target dan Beban 777X

TLDR

Saham Boeing turun 2,4% menjadi $217,97 setelah pendapatan Q3 2025 tidak mencapai target.

Melaporkan pendapatan sebesar $23,27 miliar, naik 30% YoY, melampaui ekspektasi.

Mencatat kerugian yang disesuaikan sebesar $7,47 per saham akibat beban 777X senilai $4,9 miliar.

Menghasilkan arus kas bebas positif sebesar $238 juta untuk pertama kalinya sejak 2023.

CEO Kelly Ortberg menekankan kemajuan yang stabil dalam keselamatan, kualitas, dan produksi.

The Boeing Company (NYSE: BA) diperdagangkan pada $217,97 per 29 Oktober 2025, turun 2,4% setelah melaporkan hasil kuartal ketiga yang beragam.

The Boeing Company, BA



Sementara pendapatan melampaui ekspektasi analis, laba terpukul oleh beban besar senilai $4,9 miliar terkait dengan program pesawat 777X yang tertunda.

Lonjakan Pendapatan Mengimbangi Tantangan yang Berkelanjutan

Untuk Q3 2025, Boeing melaporkan pendapatan sebesar $23,27 miliar, melampaui perkiraan $21,97 miliar dan menandai peningkatan 30% dari $17,84 miliar tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini didorong oleh pengiriman jet komersial yang lebih tinggi dan peningkatan kinerja di semua segmen bisnis.

Perusahaan melaporkan kerugian yang disesuaikan per saham sebesar $7,47, tidak mencapai ekspektasi kerugian $4,59 yang diperkirakan oleh analis. Kerugian besar ini disebabkan oleh beban non-tunai terkait penundaan sertifikasi 777X, dengan pengiriman pertama yang kini diharapkan pada 2027.

Peningkatan Arus Kas dan Pencapaian Operasional

Meskipun ada beban besar, Boeing menunjukkan tanda-tanda pemulihan operasional yang menggembirakan. Arus kas bebas yang disesuaikan membaik menjadi negatif $238 juta dari perkiraan negatif $884 juta, sementara arus kas operasional naik menjadi $1,12 miliar, dibandingkan dengan perkiraan negatif $197 juta.

Pengiriman pesawat komersial perusahaan mencapai total 160 jet selama kuartal ini, naik dari 116 tahun lalu. Pengiriman termasuk 121 jet 737 Max, 24 787, sembilan 777, dan enam 767. Boeing kini memproduksi 38 pesawat 737 Max per bulan, dengan rencana untuk meningkatkan jumlah menjadi 42 per bulan setelah mendapat persetujuan FAA.

CEO Kelly Ortberg, yang mengambil alih pada Agustus 2024, mengatakan, "Dengan fokus berkelanjutan pada keselamatan dan kualitas, kami mencapai tonggak penting dalam pemulihan kami karena kami menghasilkan arus kas bebas positif dalam kuartal ini."

Prospek Produksi dan Sertifikasi

Model 737 Max 7 dan Max 9 Boeing diharapkan menerima sertifikasi pada 2026, sementara 777X tetap tertunda. Ortberg menegaskan kembali bahwa tim mengetahui "perubahan perangkat keras dan perangkat lunak apa yang diperlukan" dan terus bekerja sama dengan regulator.

Di segmen pertahanan, pendapatan naik 25% year-over-year menjadi $6,9 miliar, dengan margin operasional 1,7%, sementara pendapatan Global Services tumbuh 10% menjadi $5,4 miliar. Unit komersial mencatat kenaikan 49% menjadi $11,09 miliar tetapi masih melaporkan margin negatif.

Tantangan Tenaga Kerja dan Prospek Pasar

Divisi pertahanan Boeing tetap di bawah tekanan karena sekitar 3.200 pekerja serikat di pabrik St. Louis melanjutkan pemogokan terkait persyaratan kontrak. Meskipun menghadapi tantangan tenaga kerja, Boeing mendapatkan pesanan baru di Q3 dari maskapai besar termasuk Turkish Airlines, Norwegian Group, WestJet, dan Korean Air.

Meskipun masih menghadapi hambatan sertifikasi dan rantai pasokan, Boeing berada di jalur untuk mencapai pengiriman pesawat tertinggi sejak 2018, menandakan kemajuan menuju stabilisasi keuangan.

Hasil kuartal ketiga Boeing mencerminkan perusahaan yang secara bertahap memperoleh kembali pijakannya, menyeimbangkan peningkatan operasional dengan tantangan berkelanjutan dalam produksi, sertifikasi, dan hubungan tenaga kerja.

The post The Boeing Company (BA) Stock: Falls After Q3 2025 Earnings Miss and 777X Charge appeared first on CoinCentral.