Newsletter HackerNoon: Alat Visibilitas AI Terbaik untuk 2025 (25/10/2025)

🪐 Apa yang terjadi di dunia teknologi hari ini, 25 Oktober 2025?
Newsletter HackerNoon membawa halaman utama HackerNoon langsung ke kotak masuk Anda. Pada hari ini, Invasi Grenada Dimulai pada 1983, Pablo Picasso Lahir pada 1881, Albert B. Fall Dinyatakan Bersalah dalam Skandal Teapot Dome pada 1929, dan kami menyajikan cerita-cerita berkualitas tinggi ini. Dari Pendanaan Startup AI Mingguan: 12-19 Oktober 2025 hingga Pendanaan Startup AI Mingguan: 5-11 Oktober 2025, mari kita langsung mulai.
Oleh @aifundingtracker [ 8 Menit baca ] Startup AI mengumpulkan lebih dari $4,1 miliar minggu ini, dengan momen penting dalam AI open-source, teknologi hukum, dan infrastruktur energi. Baca Selengkapnya.
Oleh @sidsaladi [ 19 Menit baca ] Browser Comet dari Perplexity mengubah cara saya bekerja—didukung AI, bebas gangguan, dan dibuat untuk produktivitas, bukan klik iklan. Baca Selengkapnya.
Oleh @erikronson [ 8 Menit baca ] Panduan lengkap tentang alat visibilitas AI yang ditulis oleh seseorang yang telah mencoba semuanya. Baca Selengkapnya.
Oleh @aifundingtracker [ 9 Menit baca ] Startup AI mengumpulkan lebih dari $2,4 miliar minggu ini di bidang infrastruktur perusahaan, inovasi kesehatan, dan fintech. Baca Selengkapnya.
Oleh @@javar97 [ 10 Menit baca ] Daftar periksa 7 langkah bagi pengembang untuk menggunakan alat AI secara efektif—tanpa membuat "kecerobohan" berkualitas rendah. Bangun, uji, dan skalakan dengan disiplin. Baca Selengkapnya.
