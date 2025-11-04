Blockchain Layer-1 dan Defi Blockchain Layer-1 adalah segmen pertama dan terpenting dari keuangan terdesentralisasi (DeFi). Blockchain ini bukan solusi Layer-2. Mereka tidak meningkatkan skalabilitas blockchain. Mereka mengontrol konsensus dan keamanan mereka sendiri. Mereka juga menawarkan manajemen transaksi terdesentralisasi. Seiring evolusi DeFi, blockchain terbaru yang dibangun di Layer-1 menawarkan lebih banyak inovasi dalam kemampuan lintas rantai, skalabilitas, dan kemudahan penggunaan bagi pelanggan. Dexlyn yang dibangun di blockchain Supra L1 generasi baru menawarkan perdagangan DeFi yang cepat, aman, dan multi-rantai, sehingga menjadi contoh sempurna dari blockchain Layer-1 generasi baru ini. Blockchain Layer-1 Modern Blockchain Layer-1 modern menggabungkan desentralisasi, keamanan, dan skalabilitas. Mereka juga menggunakan konsensus canggih terbaru seperti Delegated Proof-of-Stake dan PoS. Dexlyn di Jaringan Supra menunjukkan kemampuan menangani hingga 500.000 transaksi per detik (TPS) dan, dengan finalitas kurang dari satu detik, perdagangan yang mulus dan tanpa gangguan menjadi mungkin. Jaringan baru lainnya seperti UChain dan Vanar menggunakan kinerja tinggi dengan latensi rendah untuk menyelesaikan masalah interoperabilitas lintas rantai. Mereka juga menyelesaikan tantangan skalabilitas tinggi dan kegunaan dalam blockchain tradisional. Dexlyn: Studi Kasus Inovasi Supra L1 Sebagai pertukaran terdesentralisasi (DEX) pertama di Jaringan Supra, Dexlyn membantu menunjukkan bagaimana adopsi DeFi dapat tumbuh berkat pengembangan Layer-1. Kemampuan lintas rantai Dexlyn dengan mulus menawarkan perdagangan multi-rantai, memungkinkan pengguna untuk menukar aset di blockchain yang berbeda. Platform Dexlyn memiliki jembatan lintas rantai, launchpad IDO, dan tata kelola oleh DexlynDAO. Semua ini membantu pengguna memiliki kontrol yang fleksibel. Jembatan lintas rantai di blockchain Supra membentuk dasar transaksi lintas rantai yang cepat, aman, dan terdesentralisasi. Analisis Komparatif: Dexlyn dan Blockchain L1 Baru Lainnya Sementara Ethereum tetap menjadi pemain dominan untuk meng-host aplikasi DeFi, blockchain Layer-1 baru, termasuk Dexlyn dan UChain, menyajikan alternatif Ethereum mengingat masalah yang dihadapi Ethereum dengan biaya gas tinggi dan kepadatan jaringan. Pemain penting lainnya, termasuk Solana dan Avalanche, juga menyajikan penutupan cepat dan lingkungan ramah pengembang untuk bersaing memperebutkan pengguna. Kasus Dexlyn unik karena terintegrasi secara mulus dengan Supra L1 untuk mengaktifkan kemampuan lintas rantai yang kuat dan throughput tinggi. Secara harfiah, ini adalah keuangan terdesentralisasi yang sempurna dan generasi berikutnya. Prospek Masa Depan untuk Blockchain Layer-1 dalam DeFi Blockchain Layer-1 akan terus memengaruhi DeFi dengan mengatasi masalah kompleks seperti skalabilitas, interoperabilitas lintas rantai, dan tata kelola pengguna. Mekanisme konsensus baru dan integrasi protokol Layer-2 dan Layer-3 akan memajukan inovasi lebih jauh lagi. Roadmap pengembangan Dexlyn, dan lebih banyak koneksi blockchain dan tata kelola DAO, akan memberdayakan platform seperti ini untuk menjembatani kesenjangan pengguna dan pengembang. Dalam berbagai aplikasi DeFi yang terus berkembang, blockchain Layer-1 akan mendominasi untuk memberikan bentuk layanan keuangan yang aman dan tahan sensor. The New Frontier: Exploring Layer-1 Blockchains in Decentralized Finance awalnya dipublikasikan di Coinmonks di Medium, di mana orang-orang melanjutkan percakapan dengan menyoroti dan merespons cerita ini Blockchain Layer-1 dan Defi Blockchain Layer-1 adalah segmen pertama dan terpenting dari keuangan terdesentralisasi (DeFi). 