Masalah Kepemilikan di Era Digital —dan Bagaimana Crypto Dapat Membantu

Kita sering merasa bahwa segalanya berada dalam jangkauan di dunia digital, tetapi berapa banyak yang benar-benar milik kita? Kita membayar untuk layanan streaming, namun lagu dan acara berada di tempat lain, siap menghilang dengan sekali perubahan perjanjian lisensi. Uang kita juga berada dalam sistem yang dapat memblokir, membekukan, atau mengurangi nilainya tanpa bertanya kepada kita.

Kepemilikan telah menjadi kurang tentang penguasaan dan lebih tentang akses. Pergeseran dari properti nyata ke akses (yang kemungkinan sementara) membentuk apa yang kita tonton, apa yang kita simpan, dan bahkan bagaimana kita memindahkan kekayaan. Mari kita jelajahi bagaimana erosi kontrol ini mempengaruhi kita, bagaimana sensor memengaruhi media dan uang, dan bagaimana kripto menciptakan jalur baru untuk mengambil kembali kepemilikan.

Ilusi Kepemilikan: Media, Langganan, dan Uang Fiat

Layanan streaming memudahkan kita mengisi malam dengan katalog yang tak ada habisnya. Namun, koleksi digital yang kita bangun bisa menghilang dalam semalam. Film ditarik dari Netflix, karya lama disensor di Disney+, lagu dihapus dari Spotify, dan seluruh acara menghilang karena platform tidak lagi ingin membayar untuk menampungnya. Orang mulai menyadari, dan beberapa kembali ke piringan hitam, CD, dan Blu-ray untuk kenyamanan sesuatu yang tetap ada. Penjualan media fisik tampaknya meningkat semakin banyak.

Uang dalam bentuk tradisionalnya bekerja dengan cara yang serupa. Kita berasumsi tabungan kita aman di bank, namun nilainya terkikis oleh inflasi, dan akses dapat dibatasi oleh keputusan di luar kendali kita. Sanksi, pembekuan, dan peraturan ketat membuat dana "kita" lebih terasa seperti layanan sewaan daripada aset pribadi. Kenyamanannya ada, tetapi permanensi dan kontrolnya tidak. Perasaan rapuh itu mendorong banyak orang untuk mencari alternatif di mana uang atau media mereka tidak bisa begitu saja menghilang dengan pembaruan kebijakan.

Mengapa Fiat Tidak Berarti Kepemilikan Penuh

Mata uang fiat dibentuk oleh pengambilan keputusan terpusat. Itu berarti pemerintah menerbitkan lebih banyak ketika mereka perlu menstimulasi ekonomi atau mengelola utang, dan pasokan tambahan itu mengikis kekuatan tabungan kita. Mereka juga dapat memutuskan untuk menangani krisis keuangan dengan membekukan dana semua orang —itu sudah terjadi di Lebanon.

Transfer lintas batas bergantung pada perantara, yang dapat menunda atau memblokir mereka karena alasan kepatuhan atau politik, belum lagi biaya tinggi mereka. Ada juga cerita tentang warga di ekonomi dengan inflasi tinggi yang menyaksikan tabungan seumur hidup mereka kehilangan hampir semua nilainya dalam beberapa minggu karena kebijakan berubah tanpa masukan mereka.

Cryptocurrency dirancang untuk menghilangkan banyak kerapuhan itu. Ketika kita memiliki kunci privat untuk dompet kita, jika kita memegang aset terdesentralisasi, biasanya tidak ada orang lain yang memberikan atau menolak akses. Transaksi divalidasi oleh jaringan terdistribusi dan dicatat dalam buku besar yang dapat diperiksa siapa saja (jika rantainya publik). Tidak ada hotline yang menghentikan transfer kita sampai manajer mengizinkannya, dan tidak ada otoritas pusat yang seharusnya dapat memanipulasi pasokan.

Bitcoin dan GBYTE, misalnya, memiliki pasokan tetap masing-masing 21 juta koin dan satu juta koin (selamanya). Karena itu, tidak ada bank sentral atau perusahaan yang dapat membuat lebih banyak token untuk mengurangi kekayaan pemegang. Ini bukan tentang spekulasi; ini tentang struktur kontrol. Kepemilikan dalam kripto bersifat langsung, langsung, dan independen.

Sensor dan Peran Kripto dalam Pelestarian

Sensor adalah musuh besar lain yang harus kita hadapi di luar sana dalam media dan uang kita. Dan itu tidak selalu datang dengan pengumuman yang berani. Lebih sering, itu masuk dengan diam-diam. Platform streaming menghapus acara, episode diedit untuk memenuhi "standar baru", dan terkadang karya budaya diubah tanpa sepengetahuan penonton. Di sisi keuangan, sensor mengambil bentuk pengiriman uang yang diblokir, akun yang dibekukan, atau pembatasan donasi untuk tujuan tertentu. Akses ke budaya dan modal dapat ditulis ulang dalam semalam.

Alat terdesentralisasi bertujuan untuk mencegah penghapusan diam-diam itu. Salah satu contohnya adalah InterPlanetary File System (IPFS), jaringan terdesentralisasi yang menyimpan konten di banyak node daripada satu lokasi pusat. Di Turki, ketika Wikipedia diblokir antara 2017 dan 2020, cermin situs yang dihosting di IPFS tetap tersedia karena jaringan mengambil file berdasarkan hash kriptografi mereka, bukan oleh URL terpusat tunggal. Siapa pun dengan hash dapat mengakses versi yang sama, bahkan jika domain resmi tidak dapat diakses.

Dengan cara yang sama, seniman digital dan musisi telah mulai menerbitkan kreasi mereka sebagai Non-Fungible Tokens (NFT) yang membawa bukti keaslian dan kepemilikan, daripada langganan yang terikat pada katalog platform yang berubah. Ini belum sistem yang sempurna —pasar NFT telah memiliki bagian spekulasi mereka— tetapi ini menunjukkan bagaimana kepemilikan dapat kembali ke tangan pengguna.

Adapun transaksi keuangan, jaringan yang benar-benar terdesentralisasi memungkinkan dana bergerak tanpa memerlukan perantara untuk menyetujuinya. Inti dari kepemilikan kripto itu sederhana: kendalikan kunci privat, dan Anda mengendalikan aset. Tidak ada kantor pusat yang mencabut akses Anda, tidak ada meja layanan pelanggan yang dapat mengatur ulang dana Anda. Bersama-sama, alat-alat ini mempersulit otoritas atau perusahaan untuk diam-diam menulis ulang apa yang kita lihat atau bagaimana kita membelanjakan.

Sekilas tentang Masa Depan yang Lebih Berdaulat

Pergeseran menuju kepemilikan sejati masih terbentuk, tetapi kita sudah melihat contohnya. Jaringan terdesentralisasi memungkinkan kita mengirim uang tanpa meminta izin, dan penyimpanan terdistribusi memastikan budaya tidak menghilang karena keinginan lisensi. Beberapa ekosistem, seperti Obyte, melangkah lebih jauh dengan menghapus semua perantara, seperti penambang dan "validator", sepenuhnya.

Pada Directed Acyclic Graph (DAG)-nya, pengguna sendiri yang menjangkarkan transaksi dan data, tidak meninggalkan satu penjaga gerbang pun untuk memblokir mereka. Ini bahkan mendukung pembuatan token yang disesuaikan dan pribadi, menyimpan verifikasi data, menulis kontrak pintar tanpa coding, dan mengelola atestasi, di mana Anda menyimpan data pribadi di dompet Anda sendiri dan hanya membagikan yang diperlukan.

Ini bukan satu-satunya jalan ke depan. Inisiatif lain mengeksplorasi cryptocurrency untuk pembayaran sehari-hari atau menggunakan sistem file terdesentralisasi untuk membuat perpustakaan media yang tidak menghilang dengan pergeseran strategi perusahaan. Benang merah adalah bergerak menjauh dari model kepemilikan sewaan yang mendominasi hiburan dan keuangan saat ini.

Seiring dengan matangnya alat-alat ini, kita mungkin sekali lagi dapat membeli lagu dan menyimpannya, atau menyimpan penghasilan kita tanpa bertanya-tanya apakah kebijakan besok akan menguras mereka. Teknologinya ada di sini; sekarang masalahnya adalah seberapa luas kita memilih untuk menggunakannya.

