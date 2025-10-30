ETF spot Hedera AS melihat arus masuk bersih sebesar $2,2 juta dalam satu hari; ETF spot Litecoin melihat arus masuk bersih sebesar $486.000.

PANews melaporkan pada 30 Oktober bahwa, menurut data SoSoValue, ETF Canary HBAR (HBR) mengalami arus masuk bersih sebesar $2,2 juta pada 29 Oktober (Waktu Timur), dengan volume perdagangan $6,97 juta. Pada saat penerbitan, total nilai aset bersih ETF Canary HBAR adalah $3,3 juta, dan rasio aset bersih HBAR (kapitalisasi pasar sebagai persentase dari total kapitalisasi pasar HBAR) adalah 0,04%.
ETF Canary Litecoin (LTCC) mengalami arus masuk bersih sebesar $486.000, dengan volume perdagangan $1,5 juta. Pada saat penerbitan, total nilai aset bersih ETF Canary Litecoin adalah $1,46 juta, dan rasio aset bersih LTC (kapitalisasi pasar sebagai persentase dari total kapitalisasi pasar LTC) adalah 0,02%.