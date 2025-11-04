ETF spot Hedera AS melihat arus masuk bersih sebesar $22,06 juta dalam satu hari; ETF spot Litecoin melihat arus masuk bersih sebesar $860.000 dalam satu hari.

PANews melaporkan pada 4 November bahwa, menurut data SoSoValue, Canary HBAR ETF (HBR) melihat arus masuk bersih sebesar $22,06 juta pada 3 November (Waktu Timur). Pada saat penerbitan, total nilai aset bersih Canary HBAR ETF adalah $63,75 juta, dengan rasio aset bersih HBAR (kapitalisasi pasar sebagai persentase dari total kapitalisasi pasar HBAR) sebesar 0,85%.
Canary Litecoin ETF (LTCC) melihat arus masuk bersih sebesar $860.000. Pada saat penerbitan, Canary Litecoin ETF memiliki total nilai aset bersih sebesar $2,35 juta, dengan rasio aset bersih LTC (kapitalisasi pasar sebagai persentase dari total kapitalisasi pasar LTC) sebesar 0,04%.
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected]
agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.