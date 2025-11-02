Analis dana Tom Lee: Lima alasan mengapa pasar saat ini belum mencapai puncaknya.

PANews melaporkan pada 2 November bahwa Mark Newton, seorang analis di dana Tom Lee, mentweet bahwa banyak orang mencoba menggunakan indikator teknis umum untuk berpendapat bahwa cryptocurrency telah mencapai puncaknya. Dia secara pribadi tidak setuju dengan pandangan ini karena alasan berikut:
1) Struktur Elliott Wave tidak menunjukkan tanda-tanda mencapai puncak.
2) Sinyal DeMark bulanan belum muncul.
3) Momentum yang melemah akibat konsolidasi sideways akan selalu menyebabkan indikator MACD berubah menjadi negatif. Namun, dalam kasus ini, karena tidak ada indikator gelombang yang mengkonfirmasi penurunan lima gelombang tajam dari titik tertinggi, perubahan indikator MACD menjadi negatif tidak bersifat menentukan.
4) Tren jangka menengah belum terputus (titik tertinggi dan terendah telah meningkat sejak 2022).
5) Sentimen pasar saat ini masih jauh dari mencapai level yang biasanya menandakan puncak substansial di pasar kripto.