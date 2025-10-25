Altcoin Teratas yang Siap untuk Pergerakan Besar pada Desember 2025

Postingan Top Altcoin yang Siap untuk Pergerakan Besar pada Desember 2025 pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Melihat pergerakan harga Bitcoin tahun ini, hanya naik sekitar 13% year-to-date, meningkat dari sekitar $94.000 menjadi $107.000.

Menurut Altcoin Daily, data dari 2013 hingga 2024 menunjukkan bahwa jika investor melewatkan hari-hari dengan performa terbaik Bitcoin, rata-rata pengembalian tahunan akan menjadi negatif.

Seperti yang dijelaskan oleh Tom Lee dari Fundstrat, keuntungan terbesar Bitcoin biasanya terjadi dalam lonjakan singkat dan eksplosif, sering kali selama kuartal terakhir tahun ini. Dia percaya bahwa pola serupa sedang terbentuk lagi, didorong oleh berbagai katalis.

Bank Sentral AS (Federal Reserve) diperkirakan akan mulai melonggarkan suku bunga, sementara penutupan pemerintah telah mendorong investor menuju aset berisiko. Selain itu, meredanya ketegangan antara AS dan China dapat lebih meningkatkan sentimen pasar.

Tren musiman juga mendukung pemulihan pasar saham yang lebih luas, yang secara historis menguntungkan Bitcoin. Lee percaya Bitcoin dapat rally secara agresif sebelum akhir tahun, berpotensi bahkan mencapai $200.000 jika 10 "hari ajaib" terakhir muncul kembali.

RUU Struktur Pasar Bisa Menjadi Game-Changer

Alasan utama lain untuk optimisme datang dari Washington. CEO Coinbase Brian Armstrong baru-baru ini mengungkapkan bahwa, meskipun penutupan pemerintah yang sedang berlangsung, Senat AS sekitar 90% telah menyelesaikan RUU Struktur Pasar Kripto (Clarity Act) yang telah lama ditunggu-tunggu, salah satu undang-undang kripto paling signifikan hingga saat ini.

Armstrong mengatakan bahwa baik Demokrat maupun Republik sebagian besar selaras, dengan hanya sedikit ketidaksepakatan yang tersisa seputar regulasi DeFi dan imbalan stablecoin. RUU tersebut dapat lolos dari komite menjelang Thanksgiving, memberikan kejelasan jangka panjang bagi perusahaan dan investor kripto.

Dia juga menekankan pentingnya menolak tekanan dari bank-bank besar yang berusaha membatasi penggunaan stablecoin, mencatat bahwa RUU tersebut bertujuan untuk "melindungi inovasi" sambil memastikan regulasi yang tepat untuk bursa terpusat, bukan protokol terdesentralisasi.

Altcoin Siap Menunggangi Gelombang

Jika Bitcoin rally lebih tinggi, analis mengharapkan tindak lanjut yang kuat pada altcoin utama. Ethereum melihat pertumbuhan stablecoin rekor, Solana baru-baru ini mendapatkan akses perdagangan melalui platform broker Fidelity, dan BitTensor (TAO) sedang mempersiapkan acara halving pertamanya pada Desember, langkah yang akan memotong pasokan, meniru model Bitcoin.

Dengan hanya beberapa minggu tersisa di tahun 2025, investor mengawasi dengan cermat. Menurut analis Altcoin Daily, jika pola "10 hari terbaik" Bitcoin berlaku lagi, keuntungan terbesar tahun ini mungkin masih di depan, dan melewatkannya bisa berarti kehilangan peluang kenaikan pasar terbesar.