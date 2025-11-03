Travala.com dan BNB Mendefinisikan Ulang Pembayaran Perjalanan Crypto yang Mulus

Travala.com, platform pemesanan perjalanan Web3 untuk hotel, penerbangan, dan aktivitas, dengan senang hati mengumumkan kemitraan strategisnya dengan BNB Chain. Tujuan utama di balik kemitraan ini adalah untuk menghemat usaha dan waktu pengguna dalam melakukan pemesanan di seluruh dunia. Pemesanan online ini melibatkan hotel, penerbangan, belanja, pembelian, dan banyak aktivitas lainnya.

Travala.com adalah langkah penting menuju revolusi; pengguna sangat senang dapat bertransaksi secara bebas dan langsung dalam $BNB di setiap sudut dunia. Sebelum integrasi ini, ada masa ketika pengguna harus mengkonversi $BNB mereka menjadi mata uang fiat agar dapat digunakan di pasar.

Untuk tujuan ini, dulu ada keterlibatan pihak ketiga seperti bank dan broker, mereka akan mengambil banyak, membebankan biaya konversi kepada pengguna. Jadi, Travala.com merevolusi metode ini. Travala.com telah merilis berita ini melalui akun X resminya.

Travala.com Memperluas Kebebasan Pembayaran dengan Dukungan $BNB dan Multi-Crypto

Integrasi Traval.com dengan $BNB tidak sesederhana kelihatannya; melainkan jauh lebih dari sekadar kemitraan biasa. Ini akan membuka banyak cara berbeda untuk pembelian yang mudah, hanya untuk kemudahan pengguna, di seluruh dunia. Selain itu, platform ini menawarkan banyak manfaat dalam hal cashback dan hadiah loyalitas untuk penggunaan token aslinya.

Selain itu, platform ini menawarkan berbagai metode pembayaran, termasuk metode pembayaran yang mudah dan cepat, bersama dengan banyak cryptocurrency. Karena setiap anggota kedua dari perkumpulan tertentu memiliki pengetahuan tentang $BNB dan penggunaannya di dunia digital ini. Akan mudah bagi mereka semua untuk melakukan pembelian dan pemesanan dengan mudah dari kesempatan emas ini.

Aliansi Travala.com dan BNB Chain Menghilangkan Perantara dalam Perjalanan dan Pembelian Global

Aliansi Travala.com dan BNB Chain membantu menyelesaikan banyak masalah pengguna dalam hal pemesanan dan pembelian. Sekarang, pengguna dapat langsung memesan atau membeli sesuatu dari seluruh dunia dengan $BNB, tanpa bergantung pada perantara untuk konversi $BNB ke cryptocurrency lain.

Singkatnya, kemitraan ini bermanfaat bagi kedua mitra serta bagi pengguna di seluruh dunia, untuk pemesanan dan pembelian yang aman dan instan. Layanan ini tidak terbatas hanya pada area tertentu atau di bawah yurisdiksi tertentu, melainkan untuk seluruh dunia.