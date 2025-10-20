Trump Mengonfirmasi Pertemuan Dengan Xi Jinping pada 31 Okt, Pasar Reli Merespons

Postingan Trump Mengonfirmasi Pertemuan Dengan Xi Jinping pada 31 Oktober, Pasar Reli sebagai Respons muncul di BitcoinEthereumNews.com. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi pada hari Minggu bahwa dia akan bertemu dengan Presiden China Xi Jinping di KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Seoul, Korea, yang dijadwalkan dimulai pada 31 Oktober. "Kami akan bertemu dalam beberapa minggu. Kami akan bertemu di Korea Selatan, dengan presiden Xi dan orang-orang lain juga," kata Trump kepada Maria Bartiromo dari Fox News, setelah penurunan ketegangan perdagangan antara China dan AS. Trump mengatakan pada hari Minggu: "[Xi Jinping] adalah pemimpin yang sangat kuat, pria yang sangat luar biasa. Anda bisa melihat apa yang telah dia lakukan, di mana dia berada dalam hidupnya. Ini adalah kisah yang luar biasa. Ini adalah kisah untuk film hebat. Saya pikir kita akan baik-baik saja dengan China, tetapi kita harus memiliki kesepakatan yang adil. Ini akan menjadi adil." Donald Trump berbicara dengan Maria Bartiromo tentang pertemuan mendatang dengan Xi Jinping dan penyelesaian sengketa perdagangan antara kedua negara. Sumber: Fox News Trump sebelumnya mengatakan "tidak ada alasan" untuk bertemu Xi Jinping di KTT APEC di Korea Selatan, diikuti dengan pengumuman tarif perdagangan tambahan terhadap China, yang mengirim pasar kripto ke spiral menurun, menghapus 99% nilai pada beberapa altcoin. Postingan media sosial dari Trump memicu kaskade hampir $20 miliar dalam likuidasi di pasar derivatif kripto — peristiwa likuidasi kripto terburuk dalam sejarah — yang diperparah oleh badai sempurna dari leverage, likuiditas tipis, dan risiko berlebihan. Terkait: Trump mengonfirmasi AS berada dalam perang dagang dengan China Pasar kripto bereaksi terhadap penurunan ketegangan perdagangan Harga Bitcoin (BTC) naik sekitar 2% pada hari Minggu, setelah komentar Trump, dan BTC tidak sendirian dalam melihat keuntungan moderat. Kripto reli di seluruh papan, dengan Ether (ETH) dan BNB (BNB) masing-masing mencatat... Postingan Trump Mengonfirmasi Pertemuan Dengan Xi Jinping pada 31 Oktober, Pasar Reli sebagai Respons muncul di BitcoinEthereumNews.com. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi pada hari Minggu bahwa dia akan bertemu dengan Presiden China Xi Jinping di KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Seoul, Korea, yang dijadwalkan dimulai pada 31 Oktober. "Kami akan bertemu dalam beberapa minggu. Kami akan bertemu di Korea Selatan, dengan presiden Xi dan orang-orang lain juga," kata Trump kepada Maria Bartiromo dari Fox News, setelah penurunan ketegangan perdagangan antara China dan AS. Trump mengatakan pada hari Minggu: "[Xi Jinping] adalah pemimpin yang sangat kuat, pria yang sangat luar biasa. Anda bisa melihat apa yang telah dia lakukan, di mana dia berada dalam hidupnya. Ini adalah kisah yang luar biasa. Ini adalah kisah untuk film hebat. Saya pikir kita akan baik-baik saja dengan China, tetapi kita harus memiliki kesepakatan yang adil. Ini akan menjadi adil." Donald Trump berbicara dengan Maria Bartiromo tentang pertemuan mendatang dengan Xi Jinping dan penyelesaian sengketa perdagangan antara kedua negara. Sumber: Fox News Trump sebelumnya mengatakan "tidak ada alasan" untuk bertemu Xi Jinping di KTT APEC di Korea Selatan, diikuti dengan pengumuman tarif perdagangan tambahan terhadap China, yang mengirim pasar kripto ke spiral menurun, menghapus 99% nilai pada beberapa altcoin. Postingan media sosial dari Trump memicu kaskade hampir $20 miliar dalam likuidasi di pasar derivatif kripto — peristiwa likuidasi kripto terburuk dalam sejarah — yang diperparah oleh badai sempurna dari leverage, likuiditas tipis, dan risiko berlebihan. Terkait: Trump mengonfirmasi AS berada dalam perang dagang dengan China Pasar kripto bereaksi terhadap penurunan ketegangan perdagangan Harga Bitcoin (BTC) naik sekitar 2% pada hari Minggu, setelah komentar Trump, dan BTC tidak sendirian dalam melihat keuntungan moderat. Kripto reli di seluruh papan, dengan Ether (ETH) dan BNB (BNB) masing-masing mencatat...