Trump Mengonfirmasi Pertemuan Dengan Xi Jinping pada 31 Okt, Pasar Reli Merespons

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengkonfirmasi pada hari Minggu bahwa dia akan bertemu dengan Presiden China Xi Jinping pada KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Seoul, Korea, yang dijadwalkan dimulai pada 31 Oktober.
"Kami akan bertemu dalam beberapa minggu. Kami akan bertemu di Korea Selatan, dengan presiden Xi dan orang-orang lain juga," kata Trump kepada Maria Bartiromo dari Fox News, setelah penurunan ketegangan perdagangan antara China dan AS. Trump mengatakan pada hari Minggu:Donald Trump berbicara dengan Maria Bartiromo tentang pertemuan mendatang dengan Xi Jinping dan penyelesaian sengketa perdagangan antara kedua negara. Sumber: Fox News
Trump sebelumnya mengatakan "tidak ada alasan" untuk bertemu Xi Jinping pada KTT APEC di Korea Selatan, diikuti dengan pengumuman tarif perdagangan tambahan terhadap China, yang mengirim pasar kripto ke dalam spiral penurunan, menghapus 99% nilai pada beberapa altcoin.
Postingan media sosial dari Trump memicu kaskade hampir $20 miliar dalam likuidasi di pasar derivatif kripto — peristiwa likuidasi kripto terburuk dalam sejarah — yang diperparah oleh badai sempurna leverage, likuiditas tipis, dan risiko berlebihan.
Pasar kripto bereaksi terhadap penurunan ketegangan perdagangan
Harga Bitcoin (BTC) naik sekitar 2% pada hari Minggu, setelah komentar Trump, dan BTC tidak sendirian dalam melihat kenaikan moderat.
Kripto menguat di seluruh lini, dengan Ether (ETH) dan BNB (BNB) masing-masing mencatat kenaikan sekitar 3,5%, dengan SOL (SOL) Solana naik hampir 4%, pada saat penulisan ini, menurut data dari TradingView.Mata uang kripto menguat di seluruh lini pada hari Minggu. Sumber: TradingView
Sentimen pasar mencapai titik terendah enam bulan menyusul crash pasar kripto historis dan ketakutan investor akan perang dagang berkepanjangan antara AS dan China.
Indikator Crypto Fear and Greed turun ke level rendah 22 pada hari Jumat, menandakan "Ketakutan Ekstrem" dan kehati-hatian investor mengenai pasar kripto.
Namun, analis di Kobeissi Letter memperkirakan penurunan pasar yang singkat karena faktor teknis dan mengatakan bahwa tren bull jangka panjang masih utuh.
