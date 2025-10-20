Trump Mengonfirmasi Pertemuan dengan Xi di Tengah Pelonggaran Regulasi Cryptocurrency Jepang

Perkembangan terbaru di dunia cryptocurrency menyoroti pergeseran geopolitik dan regulasi yang signifikan. Dari pembicaraan diplomatik AS-China hingga kemungkinan perombakan kebijakan Jepang dan peringatan hukum untuk pengembang open-source, peristiwa-peristiwa ini menggarisbawahi lanskap pasar crypto dan regulasi yang terus berkembang. Berikut adalah pandangan lebih dekat pada berita utama yang membentuk industri saat ini.

Konfirmasi Presiden Donald Trump tentang pertemuan dengan Xi Jinping dari China memicu sentimen positif di seluruh pasar crypto, di tengah harapan untuk hubungan AS-China yang lebih baik.

Badan Layanan Keuangan Jepang sedang mempertimbangkan reformasi yang dapat mengizinkan bank untuk menyimpan cryptocurrency seperti Bitcoin, menandakan potensi pergeseran menuju integrasi aset crypto ke dalam keuangan tradisional.

Roman Storm, pengembang Tornado Cash, mengeluarkan peringatan tentang risiko penuntutan retroaktif bagi pengembang proyek DeFi open-source di Amerika Serikat.

Dalam langkah yang telah menghidupkan kembali pasar crypto, Presiden AS Donald Trump mengonfirmasi rencana untuk bertemu dengan Presiden China Xi Jinping pada KTT APEC mendatang di Seoul. Pengumuman tersebut menandai pembalikan dari pernyataan sebelumnya dan disambut dengan optimisme luas di kalangan investor cryptocurrency, karena meredanya ketegangan geopolitik biasanya memperkuat aset berisiko seperti Bitcoin dan Ethereum.

Trump mengonfirmasi pertemuan dengan presiden China, menyebabkan crypto melonjak

Trump mengungkapkan selama wawancara dengan Fox News bahwa pembicaraan tatap muka akan terjadi di Korea Selatan, menekankan pentingnya "kesepakatan yang adil" dengan China. Dia memuji kepemimpinan Xi Jinping dan menyoroti potensi untuk hubungan yang lebih baik, yang ditafsirkan oleh para pedagang sebagai tanda positif bagi stabilitas global.

Perkembangan diplomatik ini meningkatkan kepercayaan investor di berbagai pasar, termasuk cryptocurrency, karena menunjukkan kemungkinan penurunan ketegangan perdagangan yang sebelumnya berdampak pada stabilitas keuangan global.

FSA Jepang mempertimbangkan untuk mengakomodasi kepemilikan crypto di perbankan

Pasar crypto menguat setelah tanda-tanda meredanya ketegangan perdagangan AS-China. Sumber: TradingView

Badan Layanan Keuangan (FSA) di Jepang dilaporkan sedang meninjau perubahan regulasi yang dapat mengizinkan bank komersial untuk membeli dan menyimpan cryptocurrency seperti Bitcoin untuk tujuan investasi. Saat ini, kerangka kerja yang diterapkan pada 2020 membatasi bank dari menyimpan aset tersebut untuk mengurangi risiko yang terkait dengan volatilitas.

Revisi yang diusulkan bertujuan untuk menyelaraskan pengelolaan aset crypto lebih dekat dengan instrumen keuangan tradisional, seperti saham dan obligasi. Diskusi diharapkan akan berlangsung pada pertemuan mendatang Dewan Layanan Keuangan, badan penasihat Perdana Menteri Jepang, menandakan langkah signifikan menuju integrasi aset digital ke dalam ekosistem keuangan utama.

Jika disetujui, reformasi tersebut akan mengharuskan bank untuk mengadopsi protokol manajemen risiko yang ketat, termasuk penyangga modal, untuk melindungi dari perubahan harga yang cepat yang dapat mengancam stabilitas keuangan.

Roman Storm memperingatkan pengembang open-source tentang penuntutan retroaktif

Pengembang Tornado Cash, Roman Storm, mengeluarkan peringatan keras kepada pengembang perangkat lunak open-source yang bekerja dalam sektor keuangan terdesentralisasi (DeFi). Dalam postingan media sosial, Storm mengungkapkan kekhawatiran bahwa pengembang dapat menghadapi tindakan hukum retroaktif dari otoritas AS, khususnya Departemen Kehakiman.

Dia mempertanyakan asumsi keamanan bagi mereka yang bekerja pada protokol non-kustodian, dengan bertanya, "Bagaimana Anda bisa begitu yakin Anda tidak akan didakwa oleh DOJ sebagai bisnis layanan uang karena membangun protokol non-kustodian?" Storm menunjukkan bahwa, dalam kasus-kasus terbaru, bahkan pengembang protokol yang berfokus pada privasi seperti Tornado Cash telah menghadapi pengawasan hukum.

Sumber: Roman Storm

Peringatan ini menggarisbawahi lingkungan hukum yang semakin tidak pasti bagi proyek open-source dan pengembang DeFi di Amerika Serikat, dengan potensi konsekuensi yang menghancurkan jika preseden hukum terus berbalik melawan pengembang yang bekerja pada protokol yang berfokus pada privasi.

Artikel ini awalnya diterbitkan sebagai Trump Confirms Xi Meeting Amid Japan's Cryptocurrency Regulation Relaxation di Crypto Breaking News – sumber tepercaya Anda untuk berita crypto, berita Bitcoin, dan pembaruan blockchain.